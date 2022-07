La emergencia sanitaria por motivo del Covid esta diseñada para convertirse en una estructura de poder global, para llegar a esta etapa de control del poder y dominio del individuo, existió un período de preparación, diseñado no desde el Estado, si no más bien desde estructuras de poder que se colocan por encima de los Estados mismos. Aclarando, que el Estado son los políticos de turno, que ostentan algún cargo y la burocracia estatal. Yo no soy el Estado, tú tampoco, “el Estado somos todos,” es una falacia. Las estructuras de poder paraestatal son las organizaciones internacionales, ONGs y corporaciones, siendo estas últimas las que proporcionan el financiamiento; sin dinero, formar una estructura de poder global es una tarea imposible.

Toda estructura de poder tiene como finalidad controlar al individuo mediante la coacción de su libertad, entonces, el objetivo es el control, es el motivo principal, pero siempre viene encubierto con las buenas intenciones, con el bien común o la justicia social, salvar el planeta, a los perros callejeros y al árbol. Este última estructura de poder, la más violenta jamás antes vista fue presentada con el objetivo de proteger la vida humana de la muerte inminente por causa de un virus extremadamente contagioso y fatal, que mataba al contacto. La vida humana, decían, es más importante que la libertad; suprimieron por eso, todos los derechos humanos; derecho al trabajo, a la libre movilidad, inviolabilidad de domicilio, a la educación, salud, libre expresión, debido proceso, e inclusive el derecho político a elegir y ser elegido, en Estados Unidos las leyes electorales fueron modificadas con la excusa del Covid, generando sentimiento de fraude electoral y acelerando el proceso de decadencia no solo de los Estados Unidos, pero de toda la cristiandad.

La estructura del poder necesita también burocracia, para desde allí controlar. El medio ambientalismo —otra estructura de poder— por ejemplo, mantiene burocracia extensa en el mundo, tiene ministerios, agencias de gobierno, tribunales y hasta policía ambiental, se han creado profesiones ambientalistas y toda la actividad privada es ambientalista, nos lo recuerdan a cada momento, y cada vez suprimen más la libertad individual. Es imposible cortar un árbol aún siendo tú el dueño, o recoger piedras de un cerro sin necesidad de pedir permiso a la estructura de poder ambiental. Lo mismo sucede con la estructura de poder de la ideología de género, tienen leyes promulgadas que limitan la libertad de los padres de familia y confiscan a los niños, y por supuesto su burocracia global.

El Covid y la impuesta emergencia sanitaria fue el primer ensayo de un gobierno global paraestatal, exitoso en occidente que se vanagloria de ser la cuna de la libertad y los derechos humanos. La estructura de poder sanitaria, es una creación de occidente, totalmente, y desde allí se intenta imponer al resto del mundo con variados resultados. El continente africano, por ejemplo, no hizo caso, y por ello sus gobiernos fueron sancionados. El éxito de la imposición de la emergencia sanitaria es la burocracia, piedra angular de la misma, sin ella, la estructura de poder no puede ser posible. La burocracia dejó de trabajar en todo el mundo, pero jamás dejaron de cobrar sus salarios, esa fue una propuesta imposible de rechazar, mientras el resto de simples mortales eran despedidos de sus empleos y millones de empresas quebraban. En encuesta realizada por el autor, todos los empleados públicos, sin excepción, apoyan la pandemia y la estructura de poder sanitaria, no he entrevistado a ninguno que se oponga, y apoyan también aplicar castigos a los opositores.

Todas las estructuras de poder producen su propia economía, la economía Covid es la más grande antes vista en la historia de la civilización, el dinero que se mueve alrededor de ella y se cuenta por los miles de millones de dólares, en mercados creados por la fuerza, consumidores finales obligados a comprar los productos sanitarios Covid, si es que quieren trabajar, estudiar, viajar, comprar o caminar por las calles, son derechos suprimidos, hasta que el hombre vuelva a la condición que lo ha marcado en prácticamente toda su existencia: la esclavitud. Y será apoyada, como ahora vemos, en otras estructuras de poder, por las masas, adoctrinadas en las escuelas y universidades; al ambientalismo, ideología de género y animalismo, se le agregará la cátedra de covianismo o emergencias sanitarias, ese es el rumbo marcado por los políticos de la partidocracia sin moral ni ética, y la cobardía de una una sociedad sin rumbo —que vive para el placer— se lo merecen. La emergencia sanitaria vino para quedarse, y tú posiblemente eres socio de ella.