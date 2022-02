En los Estados Unidos es ilegal realizar servicio de taxi, transportación o como quieran llamarle sin contar con una licencia del estado, sin embargo, existen personas que brindan este servicio entre un selecto grupo de sus amistades y sus recomendados, es una actividad honesta, cumplen con todas las reglas menos con el de la licencia estatal, y a menudo el precio es menor para ser competitivos. Se le llama también, “trabajo debajo de la mesa.”

El gremio de taxistas era el que se encargaba de mantener el mercado cerrado al ingreso de nuevos taxis, limitando el número de licencias. Y lo hacían utilizando la política, apoyando a políticos y burócratas que protegían sus privilegios. En Washington, DC, por ejemplo, el costo del servicio de taxi de calculaba por zonas, pasar de una zona a otra era un cargo extra. En Nueva York el costo de una licencia de taxi, un medallón se le llamaba, llegó a costar un millón de dólares en los noventas, por los escases. Estos son ejemplos de monopolios formados por el estado a través de las licencias. El estado sólo les vende licencias para trabajar a unos cuantos, elegidos todos, con la finalidad de asegurarles lucro, en una actividad que cualquier persona con un vehículo puede realizar, en caso no hubiese intervención estatal. Es que los monopolios solo se crean con intervención del estado, y con bienes y servicios que abundan.

El 2009 nació Uber en San Francisco, California, la idea podría parecer novedosa, pero no lo es, en muchos países de Hispanoamérica el oficio de taxista esta regulado, pero en la práctica no lo es, cualquier persona con un carro sale al mercado y vende sus servicios, es un oficio que complementa la economía a la que se le llama de mala manera “informal.” Uber capitalizó esta idea de negocio y la corporativizó, dando la oportunidad a los norteamericanos con vehículo de ganar dinero extra, algo que antes de Uber era ilegal. El ingreso al mercado de Uber no fue fácil, lo hizo a punta de músculo legal, contra la oposición de los gremios de taxistas y políticos que los representaban.

PUBLICIDAD

La traba fue en las cortes, en los cabildos y en las calles con violencia. Convencer al estado sin embargo fue fácil, recaudaría más dinero con los impuestos que Uber y los choferes producirían. Esa es la forma mas llana de convencer a los burócratas de abrir mercados, ofreciéndoles recaudación. Las cortes dieron la razón a Uber, pues la creación de riqueza es un derecho, al menos eso está escrito en las leyes. Es un derecho siempre y cuando este regulado por el estado, y el estado otorga permiso para hacerlo por medio de las licencias. Antes de Uber, hacer taxi con el vehículo familiar era ilegal y sigue siendo ilegal, a menos que seas parte de algún gremio.

El pretexto que se toma, por cierto, es que el estado tiene que regular para proteger al consumidor, por eso exige y vende licencias. El estado no pregunta al consumidor si necesita de su protección, simplemente la asume y confisca, y como en el ejemplo del taxi, limita el derecho del consumidor a optar por contratar libremente con cualquiera que tenga un vehículo y le de confianza. Esto no siempre fue así, en el Derecho Romano existe un principio que asegura la libertad de comprar; “El riesgo lo asume el comprador,” – Caveat Emptor- sin intervención del estado, si es necesario, el vendedor para asegurar mejor venta, puede ofrecer la garantía que desee al comprador.

PUBLICIDAD

En algunos países de Hispanoamérica, se han creado oficinas estatales de defensa del consumidor, que es una barrera más a la libre contratación entre las partes, y a la creación de riqueza. Esta intervención estatal no ha mejorado el servicio, y en muchos casos son policía de corrección política, confiscando el derecho del propietario a no permitir ingreso de clientes que no cumplan los estándares de su negocio, y del consumidor, que también tiene el derecho a asistir a negocios que solamente acepten a personas con cierto estándar moral y ética, para citar un ejemplo arbitrario y discriminatorio. Que sería de la civilización si uno no pudiese discriminar con quien se asocia.

Los costos de las licencias son una barrera de entrada a la producción de riqueza, los mas afectados son los más pobres que son los jóvenes que se incorporan a mercado laboral y quieren realizar un negocio. Es por eso que la mal llamada informalidad es frecuente en países con alta regulación, y una respuesta pacifica a ella. El derecho al trabajo y producción de riqueza es inherente al ser humano, no puede ni debe estar regulada por el estado, mucho menos en economías en formación o poco desarrolladas. Se conceptualiza a la informalidad como un mal que afecta a la sociedad, cuando no lo es. Es más bien el ejercicio de un derecho, y el consumidor asume el Caveat Emptor, sin coerción el poder está en el consumidor. Es erróneo también medir el desarrollo de una economía basado en la recaudación de impuestos y la formalidad, es una receta económica que ha demostrado ser no valida, mientras mas se castiga la mal llamada informalidad, esta crece y se desarrolla más. Lo mas inteligente es dejarla que se desarrolle, sin intervención del estado, sin licencias, que el consumidor aplique su Caveat Emptor, que es su poder de decidir en libertad.