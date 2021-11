El Foro de Sao Paulo es una corporación creada con la finalidad de suprimir la libertad individual a través de la implantación del comunismo, el cual no puede existir sin el Estado. El comunismo es un fenómeno estatal, por eso toda su ideología se dirige a controlar completamente el Estado y desde allí, por la fuerza, suprimir las libertades individuales para mantener al sujeto en la miseria material y mental. El proyecto comunista se dedica, desde el Estado, a adoctrinar por medio de la educación escolar y universitaria e inventa la historia.

El Foro de Sao Paulo, se dedicó a financiar ilegalmente proyectos políticos en todo el mundo, permitido por la democracia post moderna, que condesciende participar en elecciones a sus enemigos que la destruyen. Uno de los financistas del Foro es el Chavismo/ Socialismo del Siglo XXI, que no es más que los dólares que el dictador Hugo Chávez robaba al pueblo venezolano y, los repartía entre sus cómplices en diferentes países.

Hugo Carvajal alias el Pollo Carvajal, es el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, se desempeñó en ese poderoso cargo desde el 2004 al 2011. El Pollo era un Capo di Tutti Capi en la Venezuela chavista, hacía lo que le daba la gana y, como no, se dedicó al narcotráfico. Esa es la hipótesis del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien en el 2011 dictó orden de arresto internacional contra el Pollo. Lo acusa de facilitar y apoyar el tráfico de drogas de las FARC. La alianza del comunismo forista con el narcotráfico no es casualidad, Evo Morales es acusado de ser cabecilla del cartel de la droga del Chapare y, el fraudulento presidente del Perú tiene probadas conexiones con productores de coca en su país.

El Pollo Carvajal está detenido en España, esperando extradición a los Estados Unidos, mientras tanto, en interrogatorios, ha venido confirmando acusaciones de financiamiento del narco-chavismo o narco-socialismo del siglo XXI a partidos políticos en Hispano América.

El Pollo ha confirmado lo que ya se había hecho público hace más de diez años, el financiamiento de Hugo Chávez al Partido Liberal de Honduras (PLH), dirigido desde el 2005 por José Manuel Zelaya, presidente de Honduras del 2006 al 2009 cuando fue depuesto al intentar cambiar la Constitución. Chávez habría canalizado a Zelaya doscientos millones de dólares para afianzar su proyecto de cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder, tal cual lo hizo el mismo Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y la partidocracia de los Kirchner en Argentina. El Pollo también confirmó que Chávez apoyó económicamente al Partido Nacionalista Peruano, el mismo que ganó las elecciones del 2016, y luego facilitó el triunfo del Partido Peruanos por el Kambio, en una elección que cada día se hace mas dudosa.

La democracia boba post moderna permite participar en su sistema a sus enemigos que han jurado destruirla, este es el caso de Honduras, en donde Xiomara Castro de Zelaya, esposa del depuesto José Manuel Zelaya, cómplice de Chávez, cómplice del Foro de Sao Paolo, quien intentó cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, participa en elecciones hondureñas por el Partido Libre, que de libre no tiene nada. Libre es ideológicamente de izquierda radical, la cual no cree en la libertad individual, mucho menos en la creación de riqueza, y que, de llegar al poder cambiará la constitución, provocará crisis políticas constantes con el objetivo directo que perpetuarse en el poder. No existe duda alguna sobre sus objetivos encubiertos, para ello cuenta con aliados poderosos, mafias con miles de millones de dólares para financiar campañas y comprar conciencias y, su nuevo cófrade, el comunismo corporativo; mega corporaciones que quieren gobernar el mundo destruyendo países y fronteras, en donde únicamente ellos, las empresas comunistas corporativas controlan absolutamente todo el comercio global.

El pueblo de Honduras no debe caer en la trampa malévola de la retórica comunista, que quiere igualar en la miseria a todo Honduras, menos ellos, la oligarquía que se forma con la partidocracia de la democracia post moderna. A los Zelaya no se les debe permitir participar en elecciones, se les debe suprimir el derecho de elegir y ser elegido, pues son golpistas cómplices de la dictadura narco comunista de Venezuela.

El continente americano, nació libre, la hispanidad nació libre, en América el comunismo no tiene lugar, es nuestro deber derrotarlo.