El 23 de junio de 2021, Luis Carlos Arce Córdova, fiscal supremo del Perú y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones —JNE— envió una carta declinando a participar en el mismo. El Pleno del JNE, de acuerdo al Art. 179 de la Constitución Política del Perú, tiene que estar conformado por cinco miembros, sin embargo, el presente Pleno se instaló únicamente con cuatro, otorgándosele a su presidente Luis Salas Arenas la facultad de votar doble y, de dirimir una votación empatada, situación jurídicamente imposible, pues Luis Salas Arenas no puede votar contra él mismo, contradiciendo su propia decisión judicial.

El presente Pleno del JNE se instauró sin el quorum que la Constitución ordena por eso es ilegal, arreglado para cometer fraude.

En la carta de declinación, Arce Córdova acusa poéticamente a Luis Salas Arenas de “falta de transparencia” y “disposición para encontrar la verdad”. Un juez que no quiere encontrar la verdad pierda la condición de juez, no sirve para cargo que el pueblo le encomendó, mas aun si lo acusan de ser una persona turbia, que es lo opuesto a transparencia. Asimismo, un juez sin “disposición para encontrar la verdad” sólo puede defender la mentira que le presentan.

Arce Córdova en la misma misiva de declinación escribe que “no es casualidad,” ósea lo hicieron a propósito, que todos los jefes de los máximos organismos judiciales y electorales hayan sido nombrados durante el gobierno del vacado por corrupción, expresidente Martin Vizcarra Cornejo. Sobre el fiscal de la nación, Arce Córdova lanza una amenaza, alertando que “puede iniciar contra mí una persecución judicial sin fin”. Hidalgamente, Arce Córdova agrega, “sabré defenderme”. La fiscal de la nación es Zoraida Avalos, con serios cuestionamientos de haber sido favorecida por la mafia de Vizcarra Cornejo para llegar al puesto que ahora ocupa, ha sido mencionada por la exsecretaria de Vizcarra Cornejo, Karen Roca, de proteger a Vizcarra y atacar a sus enemigos políticos.

La reacción de la misma mafia que Arce Córdova denuncia no se hizo esperar. La creación vía golpe de Estado de Martin Vizcarra Cornejo, la Junta Nacional de Justicia —JNJ— cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el mismo Vizcarra, y que controlan todo el sistema judicial en el Perú, ha destituido en tiempo récord a Arce Córdova de su puesto en el Pleno del JNE así como fiscal supremo.

La resolución de destitución no es legalmente clara y carece de fundamento jurídico, pues en la práctica se demuestra que la JNJ también controla el sistema electoral peruano, prerrogativa que no esta contemplada en la Constitución ni otra ley subalterna, puesto que el principio fundamental es que el sistema electoral es totalmente independiente y autónomo, siendo sus decisiones cosa juzgada. Entonces, con este antecedente, la JNJ de Vizcarra, puede destituir a cualquier miembro del Pleno o a todos, si es que lo desea, modificando el resultado de una elección. La resolución de destitución de Arce Córdova es ilegal y es una prueba mas del fraude electoral en el Perú.

El fiscal de la nación, tal cual amenazó Arce, también ha respondido, le han abierto investigación por enriquecimiento ilícito y solicitado impedimento de salida del país por dieciocho meses. El denunciante de la corrupción y del fraude electoral, es víctima de persecución judicial, tal cual él anticipó, lo dejaron sin trabajo, pero salvó su carrera y honor de ejercer la abogacía. Pasará a la historia por este acto noble, la historia se escribe de esa forma, sólo con los actos nobles que borran todo lo anterior y lo posterior.

El fraude es del Estado mafioso organizado por el expresidente Vizcarra Cornejo. Arce Córdova, miembro del Pleno del JNE, lo ha denunciado. La decisión de imponer a un candidato que no ha ganado la elección ya ha sido tomada, y los reclamos del pueblo no serán escuchados, agrega Arce, en esta parte estoy en desacuerdo. La mafia no conoce todavía la fuerza del pueblo, que aun utiliza la ley para que la verdad se descubra, ignorando por el momento el catecismo del comunismo de “utilizar la ley del enemigo para derrotarlo.” La paciencia del pueblo que toma las calles se acaba, el peruano, a través de su historia se ha revelado contra la injusticia y la tiranía, esta vez no será la excepción.