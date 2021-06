El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el organismo que proclama a los políticos elegidos de manera universal libre, asegurando la completa y total transparencia del proceso. Puede también no proclamar ganador cuando a criterio del Pleno del JNE existen dudas sobre el proceso electoral.

El Pleno del JNE, es un tribunal de justicia electoral que tiene que estar conformado, de acuerdo a la Constitución, por cinco miembros. Las resoluciones del pleno son Cosa Juzgada. El presente Pleno del JNE se instaló con solo cuatro miembros y, a uno de ellos, el presidente del mismo, Jorge Luis Salas Arenas, se le otorgó el poder de voto dirimente, en la práctica su voto vale por dos, ya que no podría en una resolución empatada, dirimir votando contra él mismo. La conformación del Pleno es ilegal desde su instalación.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral está conformado por cinco miembros independientes, cuya misión es velar por la transparencia del proceso electoral, sugieren recomendaciones a los partidos políticos y también podrían hacerlo a los organismos electorales, incluyendo el JNE. El 29 de mayo de 2021, días antes de la segunda vuelta electoral para elegir al presidente del Perú (junio 6 de 2021), tres de los cinco miembros del Tribunal de Honor renunciaron a sus cargos, aduciendo que “no contamos con un respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico que nos ha asignado el Jurado Nacional de Elecciones”. La renuncia fue inusual y sorpresiva, ahondando aún más la sensación de fraude. Se mencionaba en las calles “se lavan las manos”.

El 23 de junio de 2021, el magistrado Luis Arce Córdova, miembro del Pleno del JNE, declinó a su cargo. El magistrado Arce es fiscal superior, “declinó” pero no “renunció,” porque de acuerdo a la Ley Orgánica del JNE; Artículo 160.– “El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. La declinación de Arce debió anular el proceso electoral, pues es el equivalente a que, durante un juicio, un juez de cuatro se retire. Las partes no aceptarían esa conducta ocasionando que todo el proceso vuelva a fojas cero. Sin embargo, el presidente del Pleno, Jorge Luis Salas Arenas, el tribuno que vota por dos, emitió resolución suspendiendo a Arce Córdova. Acción completamente ilegal al no existir la “suspensión” como miembro del Pleno, y de existir, un miembro del Pleno no puede suspender al otro, es imposible jurídicamente porque todos tienen la misma voluntad y opinión. Jurídicamente no se puede hacer.

La carta de Arce Córdova es una denuncia de fraude electoral, del cual, él no quiere ser parte. Empieza con un parágrafo contundente: “Acudo a vuestros despachos amparado en mis convicciones democráticas a fin de presentar formalmente mi declinación irrevocable al cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta”.

Arce Córdova acusa directamente al Pleno de parcialización y en segundo parágrafo, menciona el nombre de Salas Arenas señalando “fraude” y “falta de transparencia”.

“Las denuncias por un supuesto fraude así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del Sr. Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos”.

Arce Córdova, también menciona a los jefes de organismos electorales, Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, de haber sido nombrado por el vacado por incapacidad moral, expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Confirmando la hipótesis, quizás, de que los mencionados están también parcializados y son parte del fraude electoral.

Ante la declinación de Arce Córdova, ilegalmente Salas Arenas envía oficio al Ministerio Público (MP) solicitando nombre al primer suplente del Pleno. El MP por medio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, nombrada durante la gestión del vacado expresidente Vizcarra Cornejo, nombra el 24 de junio, 2021 a Víctor Raúl Rodríguez Monteza como miembro del Pleno. Este responde a la fiscal de la Nación, al día siguiente, 25 de junio de 2021, mediante un oficio que se ha hecho público, menciona que su designación “podría dar lugar a cuestionamientos de legitimidad en mi participación…” y hace responsable sobre las consecuencias a la fiscal de la Nación, porque ella lo nombra. Reconoce Rodríguez Monteza la ilegalidad de su nombramiento. Pero se lava las manos también. Rodríguez Monteza juramento al Pleno el 26 de junio de 2021.

Todo esto ocurre mientras Pedro Castillo se autoproclama presidente del Perú y recibe el respaldo del Foro de Sao Paolo, amenazando inclusive con violencia. El 27 de junio de 2021, el asesor legal de Pedro Castillo, Aníbal Torres declaró en televisión nacional: “Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr”. Ante esta amenaza, sumadas muchas otras, el JNE y la Fiscalía guardan silencio. La Policía Nacional del Perú, viene alertando que miembros del partido Perú Libre están muy activos, acumulando armas y explosivos.

Mientras eso sucede, los civiles peruanos en todo el mundo protestan contra el fraude y el comunismo. Las armas acumuladas por el comunismo serán utilizadas contra ellos en caso sean ilegalmente declarados ganadores.