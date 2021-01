El cierre de las fronteras aéreas de los Estados Unidos a vuelos de Europa fue decretado el 12 de marzo de 2020, la noticia la recibí en Suiza, y con extrema sorpresa. Al salir de los Estados Unidos hice el comentario, “Trump nunca va a cerrar los Estados Unidos a Europa”. Antes, en enero del mismo año suspendió entrada de personas provenientes de China, por lo cual fue llamado racista y xenófobo por políticos y la prensa.

El 13 de Marzo del 2020, presidente Trump declara el estado de emergencia en los Estados Unidos, utilizando el National Emergency Act (NEA) lo cual le confiere mas poderes al poder ejecutivo representado por el presidente, convirtiéndolo en el hombre mas poderoso en la historia de la humanidad, situación que hay que tomarla con cautela y vigilancia.

Las primeras noticias sobre el COVID-19 o virus chino, estuvieron en la media tradicional e independiente en los primeros días de enero del 2020, con reserva, informaban especulando sobre “un nuevo tipo de virus muy contagioso” y “ que saltó de un murciélago hacia el hombre”. Hay que tomar atención a la forma del lenguaje de la noticia y, el uso del idioma, que es una tecnología muy sofisticada en si misma, y provoca conductas en los receptores: “El virus saltó de un murciélago a un humano”. El murciélago se relaciona en la mente humana, con lo oscuro, con las tinieblas, con el demonio y el mal y, con el Conde Drácula.

Wuhan es la capital de la provincia de Hubei, una ciudad importante en el centro de China, con una población de once millones de habitantes, es una ciudad industrial con un puerto en el río Yangtze, de allí salen barcos con mercancías rumbo a todo el mundo, y por estar localizada en el centro de China, líneas férreas se unen allí. El Aeropuerto de Hunan, mueve 25 millones de pasajeros por año. Es una ciudad rica, en comparación con el resto de China, con un ingreso por habitante de USD $20.000 por año, y su economía es de USD $225 billones anuales. Es esta ciudad hay treintaicinco universidades y trescientos cincuenta institutos de investigación. Es una ciudad importante en el mundo. Aquí es donde se inició el virus chino o COVID-19.

Un amigo médico, muy enterado, comenta que es bien extraño que un virus de gripe haya saltado de un murciélago al hombre, considerando que en China se come murciélagos hace miles de años, lo natural es que el ser humano haya desarrollado inmunidad contra todos los virus y bacterias que este mamífero contiene, es un comentario con valor científico.

La respuesta del Gobierno comunista de China frente al virus fue de guardar silencio y suprimir por la fuerza toda información. Sin embargo, migajas se fueron filtrando por las redes sociales, mostrando escenas apocalípticas de personas confinadas en una ciudad de once millones de habitantes. La poderosa propaganda comunista china se puso en acción, mostrándole al mundo cómo se encerraba a una ciudad entera. El miedo, empujado por la prensa global se propagaba con el viento. Luego vinieron escenas de cientos de ataúdes en el norte de Italia, y la cuarentena tipo China, encerrando a sanos con contagiados y población de riesgo. El mundo entro en paranoia y los políticos occidentales tenían que reaccionar, ir contra la opinión publica sería un suicidio, por estrategia política tenían que seguir el modelo chino de cuarentena.

Los políticos occidentales no tuvieron otra alternativa, la media corporativa global ya había formado opinión, la gripe china, se convirtió en la mente de la masa occidental acostumbrada a vidas en libertad y confort en una plaga diabólica y mortal.

Respondieron inmediatamente los políticos occidentales, suprimiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, en cuestión de horas el derecho al trabajo, a la libre circulación, a la libertad de expresión desaparecieron, llevándose con ello los bienes que tardaron décadas en formarse. Estos derechos, con los cuales tu naciste, a la humanidad le tomó 10.000 años en lograrlos, fue una lucha constante del pueblo, con millones de muertos y cientos de guerras. No siempre fuiste libre, tus ancestros fueron esclavos.

Las democracias occidentales están en una encrucijada, la prensa corporativa las esta atacando junto con los gobiernos globalistas, OMS Naciones Unidas, exigiendo un nuevo orden mundial sin libertad, sin propiedad, sin derechos y mucho miedo.

A estas alturas ya te tienes que haber dado que el virus chino no es como te lo contaron, que mas gente muere por gripe común, cáncer, accidentes o diabetes, ya tienes que haberte dado cuenta que los que te piden solidaridad y te exigen que no trabajes, lo hacen por interés personal. Si fuesen solidarios ellos se encerrarían en sus casas en vez de exigirte a ti que lo hagas. Tienes que exigirle al gobierno que te devuelva tus derechos, sino la puerta de la rebelión se tiene que abrir, la civilización no puede volver a épocas pasadas en donde para salir de noche y viajar necesitabas permiso del señor feudal, y en donde el vecino era el que te vigilaba, listo para acusarte con el poder para beneficio propio.

De el mundo su aeropuerto recibe 25 millones de personas al año, sin contar los pasajeros y carga que mueven en tren y barcos. Entonces, si el virus, que es una gripe, es tan contagioso como la prensa global lo describe, se debió propagar por toda China en horas. Situación que hasta donde se sabe no sucedió.

Interesante también, que el Gobierno de China aisló completamente la ciudad de 11 millones, manteniendo encerrados a todos los habitantes sanos, junto con los contagiados, siendo la primera vez que una cuarentena encierra a los sanos, en vez de cuarentenar a los contagiados. Esa fue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para detener el avance de la gripe.

El número de contagiados en Hunan fue de 67.803, según cifras oficiales, ósea el 0,61 % de la población de esa ciudad. Si calculo esa misma cantidad de contagiados entre la población global de China de 1500 millones de habitantes, esa cantidad se pierde.

La cobertura al COVID-19 en la prensa global es espectacular, centrada específicamente en el conteo de contagiados y muertos, nada más. Las explicaciones sobre lo que significan las cifras comparadas con otras enfermedades, virus y pandemias son muy escazas, y no llegan al público, es por ese motivo que Occidente entró en pánico y luego histeria, y cuando el pueblo tiene pánico los políticos tienen que responder con medidas populistas que hagan sentir segura a la población, y seguridad es directamente relacionada con un estado policial. Es exactamente como reaccionaron las democracias.