La política chilena y sus integrantes no brillan por su popularidad ni su intelecto. En general, han demostrado pensar solo en las próximas elecciones y exclusivamente en su supervivencia. La Democracia Cristiana es el ejemplo más grotesco de cómo se renuncia a los principios solo para mantener un cargo, un pedacito de poder.

Chile se encuentra en una situación muy compleja, con una delincuencia desatada, narcotráfico y bandas criminales nunca antes vistas en nuestro país. Tenemos un crecimiento paupérrimo y una productividad estancada. Tampoco hay inversión ni ningún incentivo para emprender. Todo este desastre comenzó con el segundo gobierno de Michelle Bachelet y, por supuesto, Jeannette Jara fue parte de él.

Ante una situación crítica, se van a requerir medidas extremas. Hoy aparece un personaje de ficción, militante comunista desde los 14 años, que en cuatro meses se ha convertido en una socialdemócrata. O cree que la inmensa mayoría de los chilenos son idiotas, o cree tener la capacidad de la metamorfosis. Ni Gabriel Boric se atrevió a tanto.

Ahora, Jara, la candidata de la continuidad, se victimiza diciendo que le costó estudiar, un clásico de la izquierda. Candidata, le informo que a usted le costó estudiar como a la inmensa mayoría de chilenos. Además, estudió administración pública, no física nuclear.

La gran diferencia con los chilenos que usted quiere representar es que no tuvimos todos sus cargos con sueldos exorbitantes, ya que no somos militantes del Partido Comunista.

Entre estos cargos del «pueblo», elegida a dedo, jamás ha sido electa por voluntad popular. Solo ganó una primaria donde votó todo el PC. Jara ha sido ministra del Trabajo (con un millón de cesantes), subsecretaria de Previsión Social y, en sus inicios, su primer trabajo fue como fiscalizadora del SII.

Ella dice que su primer trabajo fue de temporera. El gran problema es que no recuerda la fruta: ¿guinda o frambuesa? La frambuesa es un arbusto a ras de suelo y la guinda es un árbol. También dice no querer nacionalizar el cobre, cuando presentó esta idea en la página cinco de siete de su programa de primarias.

Jara hace un juego perverso: ayuda a crear las condiciones para frenar el país (reforma tributaria de Bachelet), aumentar el desempleo, apoyar retiros y validar la violencia. Luego, cuando los ciudadanos no llegan a fin de mes, se hace la sorprendida y ofuscada, a pesar de ser ella una de las responsables de la situación actual.

Votar es un derecho, pero también una responsabilidad. El actual gobierno ha sido muy deficiente, con muchos casos de corrupción, poco crecimiento, irresponsabilidad fiscal y una inmigración descontrolada y consecutiva. Esto ha llevado a un aumento de la delincuencia y el narcotráfico, y a una hipertrofia estatal incapaz de solucionar el principal problema: la seguridad.

¿Será fácil gobernar en el próximo periodo? Claramente no. Pero se necesita un giro de 180 grados en las políticas públicas para volver a crecer y recuperar la libertad y la seguridad. Hoy es el momento de poner el interés del país por sobre el interés de los políticos.