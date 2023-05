El gobierno de Gabriel Boric es un desastre y aún quedan tres años, una eternidad. La actual administración no tiene apoyo ciudadano, no posee ministros competentes y los constantes errores ya causan estragos en todos los aspectos de la vida diaria. Principalmente en cuanto a seguridad y economía, y por supuesto la inmigración.

No le bastó con perder por paliza con 62 % del país votando “rechazo” a su propuesta de nueva constitución, tampoco se dan por enterados que perdieron por goleada la elección de constitucionales con casi 64 % de votos de la oposición frente al gobierno. No enmienda el rumbo, no acepta la derrota ideológica y persiste en puros proyectos inviables y realmente estúpidos.

No conforme con tener completamente paralizada la economía, se da el lujo de aumentar en 8 % la cantidad de empleados públicos, algo así como 94.000 nuevos empleados públicos durante su primer año. Siendo que en el sector privado sólo creció en 1 % la cantidad de asalariados. Lógicamente este ejército de empleados hay que financiarlo y será un despilfarro de impuestos.

También, su maravilloso programa “gas a precio justo” producido por ENAP, es otro desastre. Produjo una pérdida de 100.000 pesos chilenos por cilindro de gas, más de 500 millones de pesos (USD 525.000) nos costó el populismo. Farra pagada con los impuestos de todos los chilenos.

El exdirigente estudiantil y otrora diputado, le tiene terror a los ciudadanos. No deja que las personas se acerquen, no acepta las críticas y, lugar que visita lo interviene de tal forma que sea imposible acercarse a él. En el norte o en el sur. Lo hizo en su visita a la Araucanía (con francotiradores) y recientemente en Iquique para las Glorias Navales.

Por supuesto y cómo tiene vocación de dictador solo se sienta con quien puede llegar a acuerdos de su sector o algunos impresentables de ChileVamos. Para las 40 horas y el salario mínimo solo conversó con el gran empresariado, cuando vio que las pymes no se sumaron, simplemente no fueron escuchadas. El daño a las pymes será irreversible.

Ahora, un gobierno que no es capaz de producir un cilindro de gas sin pérdidas, ¿podría manejar las pensiones?, ¿suministrar salud de calidad?, y ¿tomar el monopolio de la educación? Por ningún motivo. Y lamentablemente es lo que pretende hacer.

Debe triunfar la democracia, cómo lo hizo en la victoria del “rechazo” y en la elección de los actuales consejeros, aunque claramente Gabriel Boric, una vez que el resultado no lo favorece dice que las personas son idiotas, lentas, fake news, o cualquier justificación, ya que es incapaz de reconocer la derrota ideológica de su “gobierno”.

Si nos trata de idiotas o lentos una persona incapaz de producir un cilindro de gas sin pérdida, es un verdadero cumplido.

¿Qué dirá para la cuenta pública? No tengo la menor idea. Lo que sí va a cortar el tránsito y poner vallas papales en un radio de 40 km, para evitar una “pifiadera” de enormes proporciones.