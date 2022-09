Francamente cuesta mucho que el gobierno de Gabriel Boric sorprenda, pero aún así se las ingenia día a día para sorprender. Su presencia no es la de un líder de Estado. Si no usa corbata no importa, pero que se vista de manera decente, se recorte la barba, se suba el marrueco y use zapatos en buen estado. Está representando a un país.

Dice una frase rimbombante que si el pueblo se expresa, un presidente no puede perder. Se le olvidó decir, que el se dedicó 6 meses a ser el rostro del «Apruebo» y jefe de campaña, que su amigo Giorgio Jackson fue cuestionado por la Contraloría y que hubo una descarada intervención electoral.

En su discurso en la ONU: ¿Es Chile uno de los países más desiguales? Falso, es de los países que más ha reducido la desigualdad y el país que más redujo la pobreza. El índice de Gini se utiliza para medir la desigualdad es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Chile tiene un índice de Gini de 44,9 el año 2020 y el año 1990 era de 57,2.

¿Ha disminuido o aumentado la desigualdad? Boric no sabe aritmética básica, miente o es de una una ignorancia grotesca.

En América Latina los países más desiguales son Panamá, Brasil y Colombia. No es Chile el más desigual. Ahora es importante mencionar que el Gini o desigualdad no implica ni mayor bienestar o mayor desarrollo económico. Hong Kong es muy desigual al igual que Sudáfrica, y en esos países nadie muere de inanición.

¿En Chile violan los derechos humanos? Falso, existen casos muy puntuales producto de una insurrección y jamás existió una política sistemática de Estado. Pero Boric dice que en Venezuela hay una crisis humanitaria y política, y omite de manera grosera la dictadura más perversa de los últimos 30 años, donde se violan de manera sistemática los derechos humanos.

Luego de la transición del gobierno militar al gobierno de Patricio Alywin, Chile tuvo los mejores 35 años, disminuyendo la pobreza desde 50 % a 7,8 % en el año 2018. Los datos de crecimiento económico del gobierno militar son realmente sorprendentes. En el año1977 era de 9,9 %, en el año 1979 fue de 8,2 %, en el año 1980 de 7,9% y en el año 1989 se creció a 10,6 %.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, el comienzo de los gobiernos de la Concertación, se creció y mucho. En el año 1991 fue de 8,0 % y en el año 1992 de 12,3 %. En el año 1995, Chile, en el gobierno de Eduardo Frei creció 10,6 %. Luego no crecimos a más de 7 % y en promedio 5 %. El país se fue más a la izquierda y el crecimiento se volvió cada vez menor. Este fuerte periodo de crecimiento fue producto de buenas políticas públicas, certeza jurídica, ser un país serio y con la actual Constitución política. Esa que hoy denostan.

Y producto de un pésimo segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y el actual de Gabriel Boric llevamos 10 años que somos capaces de crecer a más de 2 %. El próximo año Chile no va a crecer y este año la proyección es de 1,7 %, con suerte.

Como este es un gobierno de merluzos y merluzas, cada vez que abren la boca deben salir a pedir perdón o tenemos algún problema diplomático, político o local.

Ya claramente se perdió el apoyo de Israel. Nuevamente nombra al Estado de Israel en su discurso, otra estupidez y como gran victoria ganamos el apruebo de los terroristas de Hamas.

Ahora, como no pueden estar dos días sin mandarse un numerito, Maya Fernández debe volver de Nueva York a Chile en 24 horas porque les hackearon los correos del Estado Mayor Conjunto.

Y el ministro de Hacienda, que fue a buscar inversionistas, se ve colapsado. Cree que los inversionistas no ven la televisión, o no manejan las cifras. Mario Marcel está vendiendo un país que solo existe en la cabeza de Boric.

Bueno, este es el gobierno de los creadores de «hay que meterle inestabilidad al sistema», los que festejaron la insurrección y quienes venían a resolverlo todo. Disfruten lo votado compatriotas.