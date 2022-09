No son expertos en nada y creen que los chilenos somos idiotas, la actual ministra del Interior Carolina Toha hace un papelón al no manejar las cifras del alza en asesinatos y homicidios. No tuvo una gran gestión como alcaldesa y hay un tema con Contraloría por bastantes millones, pero no importa, todos los mediocres están convocados.

Qué idea puede tener Giorgio Jackson en Desarrollo Social, ninguna, pero es amigo del presidente electo. Y asi podría seguir con las teorías del ministro de Economía Grau, diciendo que no importa el precio del dólar y que la inflación beneficia a las pymes.

Y lógicamente como todo es un cuoteo político, el ministro del Interior que duró 29 minutos en el cargo un personaje de apellido Cataldo, ya tiene un premio de consuelo en otro ministerio, en la subsecretaría de Desarrollo Regional.¿Cuál su currículum? Profesor de historia y tiene 39 años pero es un comunista disciplinado y el presidente del PC Tellier quedó molesto porque lo bajaron del ministerio del Interior, entonces Boric lo puso en el ministerio de Desarrollo Regional. Boric hace lo que el partido comunista le pida.

También como este es un gobierno fallido en todo, no recibieron las cartas credenciales del embajador de Israel, el cual fue citado a la Moneda. Algo inédito en la diplomacia chilena y otra vergüenza internacional.

Y por último la renuncia de la jefa de asesores presidenciales ( segundo piso de La Moneda) Lucía Dammert y su vuelta a reestructurar el segundo piso. Al parecer Lucía Dammert sería citada a declarar por el FBI, ya que fue la máxima asesora en seguridad de Genaro García, colaborador del Cartel de Sinaloa.

Boric quiso ser el jefe de campaña del APRUEBO y perdió por paliza, cada día tiene menos aprobación y es el presidente que más ha disminuido su aprobacion en solo 6 meses en los últimos 30 años.

No hay piso político para una nueva constitución y tampoco una reforma tributaria, Boric no reacciona y se le está hundiendo su gobierno en solo 6 meses. No sería malo pensar en elecciones presidenciales anticipadas. Chile no puede estar más de 3 años con un incompetente como Boric a la cabeza.

Aprovechando nuestras fiestas patrias, el gobierno de Boric, es una CUECA EMPELOTA.