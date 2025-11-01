Pocos episodios históricos ocupan un lugar tan importante en el imaginario popular del exceso especulativo como la burbuja de los tulipanes holandeses de la década de 1630. La tulipomanía se ha convertido en sinónimo de exuberancia irracional, una advertencia que se invoca cada vez que los precios de los activos parecen desligarse de la realidad. Sin embargo, como han señalado desde hace tiempo los escritores austriacos, la caricatura de los sobrios burgueses holandeses hipotecando sus propiedades por flores es engañosa.

Se han ofrecido dos interpretaciones aparentemente divergentes dentro del ámbito del Instituto Mises —la de Douglas French y la mía propia—. Como dijo recientemente un comentarista en Twitter, respondiéndome: «Interesante y muy confuso, la verdad. Douglas French tiene extensos artículos en mises.org sobre la expansión monetaria y el papel del banco central holandés en esto, y tú dices que es un mito. No sé a quién creer».

De hecho, en lugar de ser mutuamente excluyentes, estas perspectivas se complementan entre sí. En conjunto, explican tanto la apreciación a largo plazo de los bulbos raros como el frenesí efímero de las variedades comunes.

Douglas French: el contexto monetario

Douglas French sitúa la tulipomanía en el marco del ciclo económico austriaco. En su opinión, los precios de los tulipanes no fueron simplemente el producto de una especulación irracional, sino de las distorsiones monetarias y financieras de la Holanda del siglo XVII.

La República holandesa era entonces el centro comercial de Europa, y Ámsterdam en particular estaba inundada de dinero y crédito. El Banco de Ámsterdam, la circulación de letras de cambio y la devaluación de la moneda crearon una abundante liquidez. French sostiene que esta expansión impulsó no solo los precios de los tulipanes, sino también una inflación más amplia de los activos, desde los bienes inmuebles hasta el arte.

En esta narración, la tulipomanía se convierte en un ejemplo temprano del mismo ciclo de auge y caída impulsado por el crédito que los austriacos identifican en siglos posteriores. La apreciación constante de los bulbos raros, la repentina explosión de los precios durante los pocos meses comprendidos entre finales de 1635 y 1636, y el colapso que siguió, encajan en el patrón de distorsiones crediticias que culminan en una corrección inevitable.

Mi énfasis: peculiaridades institucionales

Donde discrepo es en advertir contra tratar la tulipomanía como la burbuja arquetípica. Basándome en estudios recientes, destaco que el mercado de tulipanes se vio condicionado por acuerdos contractuales peculiares. La mayoría de las transacciones eran ventas a plazo de bulbos que aún estaban en la tierra y, dado que las ventas a plazo eran ilegales, se realizaban fuera del mercado legal; por lo tanto, no solo eran mentes inaplicables, sino que también eran baratas de contratar, ya que solo era necesario aportar una pequeña parte del valor total de cualquier contrato para abrirlo.

Este entorno permitía a los comerciantes apostar por bulbos comunes, y no por los bulbos de alto valor que habían ido aumentando constantemente de precio, con un compromiso financiero mínimo. A medida que los precios subían, los contratos se renegociaban o se abandonaban, lo que significaba que pocas posiciones se liquidaban en su totalidad. Todos los participantes en estas «colegias» estaban obligados a pujar y, en un periodo de tiempo muy breve, de diciembre a febrero, los precios se dispararon en las tabernas donde se negociaban estos nuevos contratos de futuros sobre bulbos de tulipán comunes. De unos pocos céntimos a cientos de florines, el valor de los contratos negociados se disparó rápidamente. A medida que la cantidad de dinero que los comerciantes podían perder aumentaba drásticamente, la confianza cambió y los comerciantes se alejaron de los contratos inaplicables, lo que provocó un rápido colapso de los precios.

Sin embargo, estos tuvieron un impacto económico real limitado y la economía holandesa siguió creciendo a un ritmo constante prácticamente hasta las guerras con Inglaterra que finalmente la destruyeron.

Desde esta perspectiva, la tulipomanía no fue una burbuja crediticia sistémica, sino un fenómeno limitado y específico de una institución. Los bulbos raros, como el Semper Augustus, se revalorizaron de forma constante durante décadas, antes y después, lo que reflejaba una escasez real y la demanda de la élite, mientras que el espectacular aumento de los bulbos comunes durante 1635-36 fue una historia diferente, impulsada por contratos especulativos en lugar de por un valor duradero.

Reconciliar las dos perspectivas

A primera vista, French y yo parecemos ofrecer narrativas contrapuestas: una destaca la expansión monetaria y la otra, las peculiaridades institucionales. De hecho, cada una aborda una dimensión diferente del episodio.

French proporciona el contexto más amplio: una economía inundada de crédito y liquidez, terreno fértil para la inflación de activos de todo tipo. Sin este entorno, es difícil explicar la apreciación a largo plazo de los bulbos raros. La expansión monetaria amplificó las preferencias de los consumidores, lo que permitió a las élites pujar agresivamente por las variedades escasas.

Mi relato explica el desencadenante inmediato del espectacular aumento de los bulbos comunes. La escasez y la competencia por el estatus no pueden explicar el frenesí de 1635-36. En cambio, la estructura de los contratos a plazo —de bajo coste, inaplicables y fácilmente abandonables— creó las condiciones para una breve manía especulativa, que se derrumbó sin consecuencias sistémicas.

En conjunto, las dos perspectivas ofrecen una explicación por capas: French muestra por qué los tulipanes pudieron convertirse en activos valiosos en primer lugar; yo muestro por qué sus precios se dispararon brevemente fuera de control.

Una explicación por capas

Apreciación a largo plazo de los bulbos raros : la escasez, la belleza y la señalización social impulsaron aumentos constantes de los precios durante décadas. Las condiciones monetarias laxas permitieron a las élites mantener esta demanda.

: la escasez, la belleza y la señalización social impulsaron aumentos constantes de los precios durante décadas. Las condiciones monetarias laxas permitieron a las élites mantener esta demanda. La breve fiebre por los bulbos comunes : una estructura contractual desvinculada de los fundamentos permitió subidas temporales de los precios, que pronto se revirtieron con consecuencias mínimas.

: una estructura contractual desvinculada de los fundamentos permitió subidas temporales de los precios, que pronto se revirtieron con consecuencias mínimas. El colapso: cuando se anularon los contratos, los precios se desplomaron, pero la economía holandesa en general absorbió el impacto sin mucha dificultad.

Lecciones para el presente

Las interpretaciones de la tulipomanía son importantes porque este episodio se suele invocar como ejemplo aleccionador. Si se analiza únicamente desde la perspectiva de French, ejemplifica el ciclo económico austriaco: el dinero fácil alimenta los auges y las caídas. Desde mi punto de vista, parece más bien una curiosidad histórica, menos relevante como crisis sistémica que como ilustración de cómo los marcos institucionales pueden generar modas pasajeras localizadas.

Sin embargo, si se consideran en conjunto, la tulipomanía ofrece una lección más rica: no todos los auges de activos son iguales. Algunos se basan en una demanda genuina, otros son producto de instituciones frágiles y otros están distorsionados por el dinero fácil. La tarea de los analistas y los responsables políticos es distinguir entre ellos antes de que los pétalos caigan inevitablemente.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Joseph Solis-Mullen, autor de «La falsa amenaza de China y su peligro real» y «La deuda nacional y usted», es politólogo, economista y miembro de la Fundación Ralph Raico del Instituto Libertario.