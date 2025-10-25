«Una mentira», dice el proverbio, «da la vuelta al mundo mientras la verdad se está poniendo los zapatos». Sea quien sea quien lo dijo por primera vez, la frase captura la razón por la que persiste el socialismo. Ludwig von Mises refutó el socialismo en su libro Socialismo: un análisis económico y sociológico. El socialismo sigue resistiéndose con uñas y dientes gracias a las falsedades que se aprovechan de las frustraciones de muchas personas. Esta desconexión de la realidad en el marxismo es tan vulnerable al escrutinio que Marx se basó en gran medida en la dialéctica hegeliana para oscurecer el significado de la verdad misma. Ignorar la realidad les da ventajas temporales, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte y duradero —la verdad.

La pregunta es sencilla: ¿cómo puede una ideología desprovista de verdad sobrevivir tanto tiempo? La mayoría de los argumentos contra el socialismo explican bien lo que este defiende. A continuación, muestran lo que el socialismo hace mal desde el punto de vista económico, moral y filosófico. La mayoría considera que el trabajo está hecho y deja el argumento ahí. Pero para comprender por qué una idea sobrevive incluso al intenso escrutinio al que se ha sometido al socialismo, necesitamos entender cómo el socialismo utiliza herramientas y técnicas de persuasión para aferrarse al discurso político. Para ello, podemos aprender algunas de las herramientas clásicas de los argumentos, cómo las utilizan los socialistas y cómo podemos desarrollar nuestros propios argumentos persuasivos utilizando todas las técnicas.

Aristóteles describió tres apelaciones, conocidas hoy en día como el triángulo retórico. Son el ethos, o la credibilidad del orador; el pathos, o los valores y emociones de la audiencia; y el logos, el razonamiento detrás del argumento. Para construir un argumento eficaz, se requieren los tres pilares. En el caso del socialismo, el argumento principal es que hay dos clases: una clase baja a la que se refieren como proletariado y una clase alta a la que se refieren como burguesía, y la razón por la que el proletariado carece de los recursos y bienes de la burguesía es porque esta les roba mediante la explotación. Este argumento ha sido desacreditado una y otra vez por muchas mentes brillantes. Pero como ejemplo del uso de las tres apelaciones para construir un argumento persuasivo, hay mucho que aprender de la construcción retórica de Marx.

Es innegable que tanto Marx como Engels utilizaron el ethos para apoyar su argumento en favor del socialismo. Su estatus y comportamiento de clase alta nos parecen hipócritas, sin embargo, es probable que sus posiciones de élite reforzaran su ethos ante el público del siglo XIX. Para ellos, la posición de Marx y Engels los convertía en algo parecido a denunciantes que revelaban los secretos de su clase, lo que reforzaba su credibilidad en lugar de dañarla. Entendían que la credibilidad tiene tanto que ver con su público como con sus credenciales reales.

Si bien el ethos de su argumento era eficaz, el elemento más poderoso era el pathos. La emoción a la que se dirigía este argumento era, y sigue siendo, la envidia. Marx era plenamente consciente de los oscuros hilos que estaba moviendo en los corazones de sus lectores. Las condiciones de vida de los trabajadores de la época eran brutales. El marxismo proporcionaba una razón sencilla para explicar esas duras condiciones y ofrecía un objetivo que despertaba su envidia. Marx proporcionó la motivación suficiente para unirse a un movimiento político que prometía rectificar la situación. No solo funcionó con los pobres, ya que, al igual que hoy en día, los intelectuales más ricos pudieron aceptar el argumento de Marx con una apariencia de caridad social para ocultar su propia envidia hacia los industriales ricos. Se dirigieron a las emociones y engancharon a su público apelando a sus circunstancias personales, lo cual es muy persuasivo a nivel individual.

Y, por último, los logros. Este es, con diferencia, el pilar más débil de su argumento, y la razón por la que economistas como Mises tuvieron tanto éxito a la hora de desmontar la postura socialista. Podemos ver que el contenido del argumento entra en conflicto con conceptos económicos básicos: el valor, el tiempo y el papel del capitalista, el cálculo económico, el problema del conocimiento y muchos otros. Marx creó una historia sobre cómo los pobres siempre son explotados por los ricos. Señaló lo que parecía ser una explotación por parte de los ricos y afirmó que el estado del mundo era la prueba de su lógica. La lección es que incluso una lógica endeble o simplista puede persuadir si está respaldada por un ethos y un pathos fuertes.

Podemos ver cómo la mayoría de los libertarios abordan la persuasión de manera diferente, cómo casi invertimos el triángulo retórico. Mientras que los socialistas comienzan con el pathos y el ethos, los libertarios y los economistas suelen comenzar con el logos. Esto tiene sentido, dado que un siglo de debate con los socialistas ha demostrado que la lógica es la mejor herramienta contra ellos. Atacar su punto más débil con nuestro punto más fuerte nos ha permitido ganar en el ámbito del debate, pero nos falla en otros campos de batalla de la persuasión. Este estilo ha dejado nuestro pathos débil y nuestro ethos poco desarrollado. Para ampliar el alcance del movimiento, los argumentos deben aprovechar al máximo los tres pilares sin necesidad de comprometer la verdad.

El primer paso es reconocer que la persuasión comienza con la audiencia, no con principios abstractos. Esa es la esencia del pathos. La «eficiencia de Pareto» no conmueve los corazones. La «mala asignación de recursos» no moviliza a nadie. Pero ser capaz de señalar la causa real de los aplastantes costes médicos que obligan a las familias a elegir entre la estabilidad financiera y la supervivencia, eso sí que es una llamada a la acción. Señalar a la junta de zonificación que mantiene las viviendas de tu ciudad inasequibles, eso es una razón para unirse a un movimiento. Tenemos que llegar al corazón de la gente y decirles que hay soluciones reales a los problemas con los que se encuentran cada día.

Una vez que hayamos demostrado a la gente que comprendemos su difícil situación, el siguiente paso es demostrarles que sabemos de lo que hablamos. Sin entrar en demasiados detalles, la persona media no tiene en gran estima a las instituciones, y los economistas en particular han sufrido un enorme golpe a su credibilidad. Esto nos obliga a construir credibilidad a la antigua usanza. El primer paso es el éxito repetible. Nuestra ideología no requiere victorias a gran escala, basta con demostrar cómo prosperan las ciudades o las empresas con una menor regulación para demostrar los resultados. El segundo paso es demostrar conocimientos. Responder de forma concisa a las preguntas y proporcionar datos concretos es señal de experiencia. Con ello podemos crear fuertes defensores de nuestras posiciones entre las personas afectadas por estas malas políticas. La lucha de los propietarios de pequeñas empresas y los pequeños arrendadores con la regulación les proporciona experiencia de primera mano, lo que establece su credibilidad.

Aunque los hechos y la lógica estén de nuestro lado, soltar una disertación sobre el libre mercado cuando alguien solo cree vagamente que las regulaciones son más útiles que perjudiciales te hará parecer desconectado de la realidad y perderás antes incluso de que comience la conversación. Ser capaz de determinar cuánta información es necesaria en una conversación para guiar a alguien hacia una filosofía más amplia es una habilidad que lleva tiempo desarrollar.

Por último, aquí hay un ejemplo de todo esto en la práctica —los eslóganes. El socialismo tiene una rica historia de eslóganes: «No es comunismo real», «Comamos a los ricos», «El lucro es un robo», por citar solo algunos. No son argumentos en sí mismos, sino ganchos concisos que capturan el ethos, el pathos y el logos en una sola línea. Resuenan emocionalmente, señalan la alineación con un movimiento y sirven como abreviatura de ideas que pueden desarrollarse en la conversación. En el debate, los eslóganes actúan como un escudo. Los eslóganes simplifican tu posición lo suficiente como para protegerla de un ataque inmediato, al tiempo que invitan a una discusión más profunda.

El libertarismo tiene algunos eslóganes buenos y famosos. El que me viene inmediatamente a la mente es «No me pisotees». Como eslogan, demuestra la persuasión en acción. Tiene pathos, ya que despierta emociones al evocar la lucha por la libertad; tiene ethos, al indicar la alineación con principios revolucionarios perdurables; y el logos comunica los derechos a la vida, la libertad y la propiedad por los que comenzó la Revolución. En una sola línea, resume ideas que pueden desglosarse y discutirse, al igual que los eslóganes socialistas que hemos comentado. Si tuviera que inventar uno, sería un eslogan antisocialista, algo así como «Prosperidad por encima de la envidia» o «No robarás… ni siquiera por mayoría de votos». Su pathos es que queremos lo mejor para el mayor número de personas posible, su ethos es que entendemos lo que impulsa los deseos de nuestro oponente, y su logos reside en nuestros argumentos de que los mercados son la mejor solución a este complejo problema.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Tom Harvey es un escritor libertario. Tiene una licenciatura y una maestría en economía de la Universidad George Mason.