Un subconjunto sutil del non sequitur estatista es lo que ahora podemos denominar insinuación estatista o implicación estatista. Esto ocurre comúnmente en conversaciones o en los medios de comunicación. Implica la suposición incuestionable de que el Estado es el agente natural o necesario del orden moral, la seguridad o el progreso. Por lo general, se reconoce algún problema social y se insinúa, implica o sugiere sutilmente (o no tan sutilmente) el intervencionismo estatal como la solución evidente. La forma negativa implica que, sin las acciones concretas del Estado, el desastre sería inevitable.

La insinuación estatista parece darse en sociedades tan acostumbradas al Estado-nación moderno que no solo asumen la necesidad y la obviedad del Estado político como solución, sino que el concepto de Estado está tan arraigado que a menudo se insinúa o se da a entender en la propia exposición de un problema. Siempre que ciertas personas o la mayoría de los medios de comunicación populares plantean un problema, es casi seguro que la insinuación implicará inevitablemente un mayor poder para el Estado. Además, dado que implica poco coste personal o reflexión y a menudo puede suponer un impulso al estatus social percibido, las insinuaciones estatistas o la defensa directa de una mayor acción estatal incentivan la señalización de la virtud.

Dada la naturaleza de los medios de comunicación populares de ficción —que se distinguen de los medios que buscan comunicar directamente información factual— y la influencia cultural del romanticismo, no debería sorprendernos que la insinuación estatista sea tan frecuente en los medios de comunicación de ficción.

La importancia de los medios de comunicación

La mayoría de las impresiones están moldeadas por los medios de comunicación, incluso los populares. De hecho, todas las impresiones que conforman nuestro modelo interno de la realidad y que no provienen directamente de la lógica correctamente aplicada y/o la experiencia empírica sensorial deben provenir de algún tipo de medio de comunicación. Dicho de otro modo, toda nuestra información indirecta sobre el mundo está mediada. Esto no significa que el contenido mediado sea falso, sino que los medios de comunicación son cruciales y, —dado que desempeñan este papel en la sociedad humana—son susceptibles de manipulación y constituyen un campo de batalla irresistible para la comunicación de valores.

Rothbard analiza la naturaleza del arte como «comunicación necesaria». Rothbard también señala que el arte es una comunicación selectiva de valores y una visión de la realidad.

El arte no es solo comunicación, sino que también es necesariamente selección. Nadie… puede presentar toda la realidad tal y como es. Debe seleccionar algún aspecto de la realidad para comunicarlo. Pero en el momento en que se admite esto, también hay que reconocer que el artista o el historiador solo pueden seleccionar según algún criterio de selección. (énfasis en el original)

El arte ficticio es más flexible que la comunicación directa de información porque «el artista crea sus propios acontecimientos». A continuación, Rothbard ofrece su definición de arte: «la remodelación de la realidad de acuerdo con los valores del artista y la comunicación de estos valores al lector o espectador» (énfasis añadido). Por lo tanto, el arte siempre tiene un objetivo normativo más que empírico: «Dado que el artista debe elegir, y por lo tanto debe elegir de acuerdo con sus valores, todos los artistas presentan la realidad no tal y como es, sino tal y como creen que debería ser». El arte es más sobre la comunicación de valores que sobre hechos. Además, «todo novelista, lo sepa o no, es un filósofo moral y un maestro».

El arte es también una forma más sutil de argumentar —o insinuar— un punto de vista, y es más difícil rebatir las insinuaciones artísticas en los medios de comunicación populares. Mises analiza la influencia económica del romanticismo, especialmente a través de la literatura (es decir, los medios de comunicación populares).

El arte social es arte tendencioso: toda la literatura social tiene una tesis que demostrar. Siempre es la misma tesis: el capitalismo es un mal, el socialismo es la salvación. Que esa eterna repetición no haya aburrido antes debe atribuirse únicamente al hecho de que los distintos escritores han tenido en mente diferentes formas de socialismo. Pero todos siguen el ejemplo de Marx al evitar una exposición detallada del orden social socialista que alaban; la mayoría de ellos se limitan a indicar por alusión, aunque con bastante claridad, que desean un orden socialista. No es de extrañar que la lógica de su argumento sea inadecuada y que las conclusiones se basen en un llamamiento a las emociones más que a la razón, ya que las autoridades científicas autodenominadas del socialismo siguen el mismo método. La ficción es un vehículo privilegiado para este tipo de procedimiento, ya que hay poco temor de que alguien intente refutar sus afirmaciones en detalle mediante una crítica lógica. No es costumbre indagar en la exactitud de comentarios concretos en novelas y obras de teatro. Incluso si lo fuera, el autor podría encontrar una salida negando la responsabilidad por las palabras concretas que pone en boca de un héroe. Las conclusiones impuestas por la caracterización de los personajes no pueden ser invalidadas por la lógica. (énfasis añadido)

Reconociendo la naturaleza del arte, el romanticismo, el bajo coste social y el alto beneficio social percibidos de la señalización de la virtud, y la presuposición común por defecto sobre la evidente necesidad de la intervención estatal en cualquier problema, cabría esperar que los medios de comunicación ficticios populares estuvieran llenos de insinuaciones estatistas. Antonio Gramsci (1891-1937), decepcionado por la lentitud del supuesto inevitable surgimiento del socialismo y estudiando cómo una revolución cultural gradual podría preparar el camino para la revolución política, —dijo: «Toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, por la difusión de la cultura y la propagación de ideas entre las masas…». A diferencia de una estrategia de asalto frontal revolucionario («guerra de maniobras»), Gramsci creía en una infiltración y transformación lenta y paciente de los bastiones culturales e institucionales de la sociedad para hacer que el socialismo pareciera inevitable y moral («guerra de posiciones»). Gramsci sostenía que, al capturar gradualmente los centros de educación, religión, periodismo, burocracia y arte y medios de comunicación populares, se podría transformar gradualmente la cultura en preparación para la revolución socialista.

Medios de comunicación, cultura, economía y política

Es difícil apreciar plenamente hasta qué punto incluso los medios de comunicación ficticios autoproclamados han tenido y siguen teniendo influencia en la percepción que tiene la gente de la realidad, aunque el mensaje que implican o expresan directamente sea falso. Esto se puede ver incluso en casos no políticos. Por ejemplo, el mito bastante inocuo de que a los conejos les encantan las zanahorias. En realidad y en la naturaleza, los conejos rara vez comen zanahorias. La popular asociación masiva entre los conejos y las zanahorias proviene en realidad de Bugs Bunny parodiando los gestos de Clark Gable en It Happened One Night (1934), donde Gable se apoya en una valla y mastica una zanahoria mientras habla. Este fenómeno se ha denominado hiperrealidad, en la que se rompe la distinción entre «real» y «representación» (o simulación). Por lo tanto, los medios de comunicación a menudo distorsionan la percepción que tenemos de la realidad sin que nos demos cuenta.

Aunque los ejemplos de insinuaciones estatistas —y muchas otras insinuaciones filosóficas y normativas— abundan en los medios de comunicación populares, este artículo solo tiene espacio para destacar algunos. La famosa y propagandísticanovela de Upton Sinclair, La jungla, es ficticia, pero, aunque la gente no la haya leído, ha moldeado la «memoria» (impresión) histórica de generaciones. (Cabe señalar también que existe una dificultad filosófica con el concepto de memoria histórica, ya que todos los acontecimientos históricos que no hemos vivido directamente nos son transmitidos a través de los medios de comunicación, por lo que no recordamos el acontecimiento, sino la información que nos ha sido transmitida, y la conciencia histórica colectiva y el consenso llegan a parecernos un recuerdo). Sinclair intentó suavizar la opinión pública hacia el socialismo, pero lo que realmente consiguió fue disgustar a la gente y aumentar la regulación federal (a costa de los contribuyentes). Es famosa su frase: «Apunté al corazón del público y, por accidente, le di en el estómago». Incluso el progresista Theodore Roosevelt dijo:

Siento un desprecio absoluto por [Upton Sinclair]. Es histérico, desequilibrado y falso. Tres cuartas partes de lo que dijo eran falsedades absolutas. El resto solo tenía una base de verdad. (Roosevelt a William Allen White, 31 de julio de 1906, Elting E. Morison y John M. Blum, editores, The Letters of Theodore Roosevelt, 8 vols. (Cambridge: Harvard University Press, 1951-54), vol. 5, p. 340).

El congresista E. D. Crumpacker, en las audiencias del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes sobre la llamada «Enmienda Beveridge» al proyecto de ley de asignaciones agrícolas (1906), dijo:

…[los inspectores] han estado en las plantas de envasado de Chicago y sus alrededores desde el principio, y ningún funcionario del gobierno ha registrado ninguna queja ni ha dado ninguna información pública con respecto a la forma de sacrificio o preparación de la carne o los productos alimenticios que yo sepa. La situación en Chicago se descubrió a través del libro titulado «La jungla», de forma fortuita o accidental. Es posible que, si el Sr. Sinclair no lo hubiera escrito, aún no supiéramos lo que estamos comiendo. Pero parece algo increíble. O bien los funcionarios del gobierno en Chicago están incumpliendo lamentablemente su deber, o bien la situación allí se ha exagerado de forma escandalosa ante el país. ¿Es posible que una situación tan terrible pudiera prevalecer ante las narices de 180 funcionarios federales pagados con fondos públicos sin que se presentara una sola queja? ¿Para qué sirven los inspectores? (énfasis añadido)

Ahora bien, ¿qué documento es más probable que lea la gente —La jungla o la página 194 de un acta del Congreso de 1906? Siendo realistas, la respuesta es que hoy en día es probable que la mayoría de los americanos no lean ninguno de los dos, sin embargo, es la ficción del pasado la que capturó la imaginación, alineada con el impulso político de la era progresista, y la que da forma a la «memoria» histórica percibida y a la conciencia de la mayoría de los americanos actuales.

A continuación, si se pregunta a los americanos sobre las condiciones de la Revolución Industrial, es probable que hagan referencia a Charles Dickens, Cuento de Navidad y Scrooge, y no a la historia económica. Mises escribió: «Dickens, junto con otros románticos menos dotados como narradores pero que seguían las mismas tendencias, ha enseñado a millones de personas a odiar el liberalismo y el capitalismo». También dice que, quizás inconscientemente, «todos rechazan el orden social capitalista y combaten la propiedad privada de los medios de producción» y que, «entre líneas», sugieren e insinúan un mundo mejor desde el punto de vista económico y social. Llama a estos autores y artistas románticos «agentes de reclutamiento del socialismo».

Por lo general, a través de insinuaciones o implicaciones indirectas, sin mencionar normalmente la política, Dickens promovió la falsa idea de que el capitalismo industrial empeoraba las condiciones materiales de los trabajadores y los pobres y sugería que alguna alternativa no mercantil (es decir, la intervención estatista, el socialismo, el e o, etc.) sería superior. Histórica y económicamente, el mito de que la Revolución Industrial empeoró y empobreció la vida de los trabajadores y los pobres ha sido demolido repetidamente. Mises dijo: «Lo que [los románticos] veían era siempre, invariablemente, la suciedad y la miseria que la civilización capitalista había heredado del pasado, no los valores que ya había alcanzado». En la misma página, en una nota al pie, Mises señaló:

La historia económica inglesa ha destruido la leyenda que atribuía al auge de la industria fabril el empeoramiento de la situación de las clases trabajadoras. Véase Hutt, «The Factory System of the Early 19th Century» (Economica, vol. VI, 1926), p. 78 y ss.; Clapham, An Economic History of Modern Britain, 2.ª edición, Cambridge, 1930, p. 548 y ss.

En Capitalism and the Historians, F. A. Hayek, —tras señalar el falso «folclore de nuestro tiempo» sobre el capitalismo— afirmó: «La mayoría de la gente se sorprendería mucho al saber que la mayor parte de lo que cree sobre estos temas no son hechos fehacientemente establecidos, sino mitos lanzados por motivos políticos…». A menudo, lo que se cree que es «historia» no es en realidad historia, sino «leyenda política». Sin embargo, por muchas veces que se desmientan estos mitos, los medios de comunicación populares siguen ejerciendo una profunda influencia en lo que la gente cree que es historia o realidad. Los medios de comunicación populares no tienen que dar lecciones sobre la superioridad del intervencionismo, el estatismo o el socialismo, sino que simplemente tienen que entretener e insinuar valores.

La lección aquí no es sugerir ninguna prohibición con respecto a dichos medios —aunque todas las transferencias fiscales de cualquier tipo a las empresas de medios de comunicación deberían cesar inmediatamente—, sino aprender a reconocer y enseñar a otros, especialmente a los niños, a reconocer las presuposiciones no expresadas y la autoconciencia epistemológica. Hay que tener cuidado con los «caballos de Troya morales». ¿Qué valora este autor-artista, qué cree que es verdad, en qué cree y qué quiere que yo piense o haga como resultado de este medio?

A modo de ejercicio, ¿cuáles son las insinuaciones de verdad y valor en los medios populares que consumimos? Por citar algunos ejemplos, pensemos en «¡Qué bello es vivir!», «La gran apuesta», «Demasiado grande para caer», «Top Gun: Maverick», «No mires hacia arriba», «WALL-E», «Río», «El Lorax», «Avatar», «Anatomía de Grey», «El cuento de la criada», «The Savant», «Ironheart», «Velma», «She-Hulk», etc. Se podría crear una larga lista de insinuaciones estatistas en los medios de comunicación populares.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Joshua Mawhorter es editor asistente de Mises.org. Fue becario de verano en el Instituto Mises (2023) y profesor de gobierno/economía e historia de Estados Unidos desde 2016.