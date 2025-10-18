En su página web, donde explica qué es el socialismo democrático, la organización Democratic Socialists of America (DSA) afirma que su objetivo es sustituir el capitalismo por un sistema alternativo que se caracterice por la propiedad colectiva de los «factores económicos clave que dominan nuestras vidas», con el fin de dar «voz real» a la gente común para que pueda pasar a una vida supuestamente más libre y más justa en la que todos puedan prosperar:

El capitalismo es un sistema diseñado por la clase propietaria para explotarnos al resto en beneficio propio. Debemos sustituirlo por el socialismo democrático, un sistema en el que la gente común tenga voz real en nuestros lugares de trabajo, barrios y sociedad. Creemos que hay muchos caminos que conducen a la vía democrática hacia el socialismo. Nuestra visión va más allá de la socialdemocracia histórica y deja atrás las visiones autoritarias del socialismo en el basurero de la historia. Queremos una democracia que cree un espacio para que todos prosperemos, no solo para sobrevivir, y que responda a las preguntas fundamentales de nuestras vidas con la participación de todos. Queremos ser propietarios colectivos de los principales motores económicos que dominan nuestras vidas, como la producción de energía y el transporte. Queremos que la clase trabajadora multirracial se una en solidaridad en lugar de dividirse por el miedo. Queremos conseguir reformas «radicales» como la sanidad universal de pagador único, la retirada de fondos a la policía y su reinversión en las comunidades, el Green New Deal y otras medidas como transición hacia una vida más libre y más justa.

Desde un punto de vista económico, hay mucho que criticar en las aspiraciones de la DSA. Ya en 1884, el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk refutó la teoría de la explotación del capital; más tarde sentó las bases de la teoría austriaca del capital, que explica cómo el ahorro y la inversión son necesarios para impulsar la productividad. La contribución del capitalista de abstenerse del consumo presente para que la mano de obra y otros insumos puedan redirigirse hacia las primeras etapas de la producción proporciona más tiempo para transformar los insumos en productos; los ingresos por inversiones resultantes y los aumentos de los ingresos laborales reales y de la producción constituyen una propuesta beneficiosa para todos: capitalistas, trabajadores y consumidores.

Además, el despliegue productivo de estos insumos solo puede ser logrado por propietarios privados que están limitados por la necesidad de obtener beneficios y evitar pérdidas en un entorno de mercado competitivo, y no por planificadores socialistas que carecen de incentivos de precios y ganancias/pérdidas. En 1920, el economista austriaco Ludwig von Mises, el economista ruso Boris Brutzkus y el sociólogo alemán Max Weber demostraron de forma independiente que los cálculos racionales de coste-beneficio son imposibles en la medida en que la colectivización suprime la formación de precios competitivos y motivados por las ganancias y pérdidas para los bienes de producción.

La naturaleza dinámica de las condiciones económicas y la descentralización del conocimiento relevante para las decisiones de producción (este último punto a menudo destacado por el economista austriaco Friedrich von Hayek) hacen que un planificador central socialista sea incapaz de permitir que la gente común prospere en absoluto. Más bien, la abolición de los mercados y los beneficios por parte del socialismo empobrece a la gente común, que a menudo recurre a los mercados negros ilegales para satisfacer sus necesidades más básicas.

Quizás reconociendo las inevitables deficiencias económicas de la planificación centralizada, la DSA parece dispuesta a matizar su condena del capitalismo tratando de limitar la colectivización a los «factores clave» y considerando «muchas vías» para la colectivización, insinuando que instituciones como la propiedad de cooperativas independientes sin ánimo de lucro, etc., podrían complementar la propiedad estatal directa en la sustitución de la propiedad capitalista.

Otros colaboradores de Mises Wire han observado últimamente que la DSA no ha resuelto la contradicción entre el control burocrático y el consentimiento popular y, en la práctica, abraza propuestas totalitarias. Aun así, su concepción del socialismo democrático parece apelar a un deseo sincero de evitar los ejemplos brutales y sangrientos de varios regímenes comunistas, al tiempo que utiliza selectivamente la colectivización para frenar a los privilegiados. Al igual que las quejas sobre el libertarismo de libre mercado formuladas por los conservadores nacionales pro-Trump, la DSA da prioridad a la lucha contra las élites empresariales, descartando cualquier pérdida de productividad derivada de las colectivizaciones selectivas como un daño colateral tolerable.

Sin embargo, este análisis de las élites corporativas es profundamente erróneo. No es la propiedad privada de los medios de producción lo que da poder a los malhechores de gran riqueza, sino más bien un sistema político corrupto que les vende lucrativos botines, privilegios e inmunidades. Solo la desregulación de los mercados (es decir, la aplicación de reformas libertarias radicales) puede impedir esa concentración de poder y riqueza inmerecida por parte de las élites corporativas sin arruinar la economía. Al promover una especie de término medio entre el capitalismo y el socialismo, la DSA está, sin saberlo, haciendo el juego a los corporativistas, que siempre encuentran la manera de obtener rentas políticas injustas de las intervenciones gubernamentales, incluso de los esfuerzos de colectivización selectiva.

Como señaló Mises en su discurso de 1950 «La política de centro conduce al socialismo», ese término medio nunca es políticamente estable. Cada paso incremental que se da hacia un mayor control gubernamental genera nuevas perturbaciones económicas, lo que perjudica aún más el bienestar de la gente común. Mientras los votantes sigan creyendo erróneamente que un mayor control mitigará su angustia en lugar de agravarla, cada paso que se dé hacia un mayor control estimulará las demandas políticas de medidas adicionales. Este círculo vicioso solo termina cuando se logra la socialización total de la economía, que es quizás lo que algunos de los líderes más cínicos de la DSA realmente esperan.

Otra deficiencia importante de la confusión de la DSA es que una mezcla ecléctica de empresas colectivizadas independientes no puede coexistir armoniosamente entre sí ni con lo que queda del sector privado. La genialidad de la planificación capitalista radica precisamente en que la necesidad privada de obtener beneficios y evitar pérdidas obliga a cada empresa a ajustar su producción para satisfacer las demandas de sus clientes y, en última instancia, a ajustar toda la estructura de producción a las demandas de los consumidores. En un mercado sin manipulaciones, la gente común domina los negocios. Como subrayó Mises en su ensayo Libertad y propiedad, el consumidor es el rey en un capitalismo sin trabas.

Por otro lado, una revuelta socialista contra los beneficios necesariamente corona a un nuevo rey. La colectivización no puede replicar la capacidad del mercado para coordinar a muchos planificadores independientes; la coordinación solo puede lograrse mediante un único plan que regule todo el sector colectivizado. Bajo el socialismo, un planificador central tiene que ser coronado rey para evitar que el sector colectivizado se fragmente en fragmentos autárquicos y, por lo tanto, se eliminen las ventajas de la división del trabajo entre las empresas.

Como último recurso, los socialistas democráticos podrían esperar que su rey tuviera que rendir cuentas ante una mayoría democrática. Pero aquí es donde las cosas realmente se tuercen. En una monarquía electiva, el ganador tiene incentivos para aprovechar su autoridad de planificación centralizada para impedir el éxito futuro de cualquier rival, ejerciendo una influencia económica mucho mayor y más concentrada de lo que jamás podrían lograr los ricos bajo el capitalismo democrático. Los peores llegan a la cima a pesar de las intenciones democráticas; bajo el socialismo, la democracia siempre da paso a una dictadura de sociópatas despiadados.

Además, los planes socialistas no pueden limitarse únicamente a organizar la producción, como hacen los planes capitalistas. La prohibición de obtener beneficios dicta que a la gente común no se le puede permitir nunca planificar o actuar de forma independiente por sí misma, por lo que el dictador socialista tiene que preocuparse profundamente por regular los pensamientos más íntimos y las interacciones sociales más íntimas de todos. Varias características bien conocidas del totalitarismo surgen en todos los intentos sinceros de implementar y mantener un sistema socialista:

Vigilancia — cada palabra y cada acción son examinadas en busca de signos de disidencia o de un cumplimiento insuficientemente entusiasta. La privacidad se ve comprometida mediante la vigilancia de las comunicaciones, las burocracias paralelas de comisarios políticos y comités de vigilancia vecinal, y el reclutamiento de informantes anónimos.

Castigo — el castigo se basa en métodos inquisitoriales, de policía secreta y de campos de concentración, no solo para disuadir la desobediencia deliberada, sino también para aterrorizar a cualquiera que muestre actitudes negativas que puedan incitar a la desobediencia futura. Los disidentes de alto perfil son sometidos a juicios espectáculo y humillaciones públicas, y se atribuye la presunción de culpabilidad a grupos enteros para aumentar ese terror.

Aislamiento —se suprimen las interacciones sociales que no están suficientemente controladas y guionizadas para evitar brotes espontáneos de desviación no planificada y disminuir las oportunidades de propagar la disidencia. Las medidas de aislamiento incluyen la censura, los controles internos de pasaportes y el empobrecimiento del lenguaje.

Debilitamiento —se mantiene a todo el mundo ocupado y agotado con tareas abrumadoras, sin dejar tiempo para la formación de pensamientos desviados o la organización de conspiraciones. Los jóvenes varones, en particular, son reclutados para participar en actividades grupales de este tipo, estrictamente controladas, con el fin de frustrar su rebeldía natural.

Compromiso —todo el mundo está saturado de propaganda que promueve los valores que informan el plan central, y debe apoyar activamente esta ideología oficial con juramentos de lealtad, adoctrinamiento ideológico y pruebas, autocríticas, humillaciones públicas de los desviados, señalización de virtudes, etc.

Rectificación —se alteran o suprimen los recuerdos históricos y las normas culturales que encarnan valores contrarios a los valores oficiales; cualquier estructura familiar, institución religiosa, etc. que propague espontáneamente valores se suprime o se somete a un control centralizado.

Sincronización —todas las instituciones que normalmente se consideran no económicas también se someten a un control centralizado, ya que cualquier organización capaz de tomar decisiones independientes y actuar de forma conjunta puede suponer una amenaza para el plan y, tal vez, para el planificador.

Sin duda, muchos socialistas democráticos protestarían diciendo que nunca permitirían que un planificador central llegara tan lejos, aunque algunos podrían confesar que eso es precisamente lo que quieren, mientras que otros podrían apoyar la fragmentación autárquica y la desindustrialización. Sin embargo, la pretensión de la DSA de que la gente común puede de alguna manera obtener una mayor voz y una vida más libre mediante la restricción de la propiedad privada es claramente falsa. Para la gente común, el socialismo conduce necesariamente a la regimentación de la tiranía totalitaria.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Vincent Cook tiene una maestría en Biofísica de la Universidad de California, Berkeley. Trabajó como analista durante treinta años en la Oficina del Presidente de la Universidad de California.