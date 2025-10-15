A medida que la mayoría de las democracias «liberales» del mundo siguen adoptando medidas cada vez más ruinosas, como la censura, la guerra, la inflación galopante, la deuda aplastante y el aumento de la delincuencia, muchos de los que anhelan un tipo diferente de orden político buscan, comprensiblemente, otros tipos de régimen distintos del Estado democrático moderno. En algunos casos, se propone la monarquía como alternativa.

La idea ha sido acogida por diversos grupos, entre ellos los integralistas católicos, los tradicionalistas morales y los conservadores clásicos del tipo de Burke y de Maistre. Cada grupo tiene sus propias razones para apoyar la monarquía como tipo de régimen.

También hay libertarios entre los monárquicos. En estos casos, quienes apoyan la monarquía afirman que el poder estatal tiende a estar más restringido bajo la monarquía que bajo otros tipos de régimen.

¿Es esto cierto? La respuesta es: depende. Depende del tipo de monarquía del que estemos hablando, ya que algunos regímenes monárquicos se caracterizan por un poder estatal centralizado y sin restricciones, mientras que otros tipos de monarquía se caracterizan por Estados extremadamente débiles y un poder descentralizado.

Por ejemplo, los monarcas absolutistas —entre los que destaca el rey francés Luis XIV— se mostraron entusiastas con la consolidación del poder estatal y la protección de la soberanía total del monarca. Las monarquías europeas posteriores al siglo XV se caracterizaron en gran medida por un rápido crecimiento de la centralización y del poder estatal en general.

Desde una perspectiva libertaria, hay poco que admirar en estos últimos monarcas europeos y sus estados. Lo mejor que se puede decir de ellos es que salen favorecidos en comparación con muchos estados modernos en cuanto a la cantidad de ingresos y riqueza que extraían de los contribuyentes. Sin embargo, esto se debe a menudo al hecho de que las monarquías de esa época carecían de la «eficiencia» de la administración estatal tecnológica moderna, impulsada por una economía monetaria altamente líquida. Esos monarcas habrían gravado más y regulado más si hubieran tenido la capacidad práctica para hacerlo. Después de todo, muchos absolutistas declararon explícitamente que consideraban que el poder del rey era ilimitado.

Además, dado que los monarcas europeos fracasaron estrepitosamente a la hora de impedir el auge de los regímenes socialistas del siglo XX, difícilmente se puede afirmar que las monarquías absolutistas constituyan un respaldo fiable para la preservación de la libertad. De hecho, las monarquías posteriores al siglo XVI allanaron en general el camino para los Estados fuertes que acabaron formando el núcleo administrativo de los Estados socialistas y cleptocráticos que les sucedieron.

Pero también hubo formas de monarquía que se caracterizaban por un Estado muy débil —si es que se puede decir que existía un Estado en aquellos tiempos y lugares. Se trataba de las monarquías de la Edad Media, en las que el monarca veía muy limitado el ejercicio de su poder por un modelo político muy descentralizado y por numerosos poderes rivales que impedían al rey ejercer su plena soberanía.

Si los libertarios van a pronunciarse sobre la conveniencia de la monarquía, es importante distinguir entre los diferentes tipos de monarquía…

Los monarcas medievales de Europa y el orden político policéntrico

Si se desean instituciones estatales débiles, entonces es preferible el tipo de monarca medieval. Sin embargo, las instituciones medievales han sufrido siglos de mala prensa, por así decirlo, porque se asocian con el feudalismo, y todos «sabemos» que el feudalismo era un sistema de represión política. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente piensa cuando oye «feudalismo» describe mejor el sistema posterior del absolutismo. Por ejemplo, todos los estudiantes de historia han visto la «pirámide» del poder político que supuestamente representa el feudalismo. En la cima está el rey y, debajo de él, todos los que supuestamente reciben órdenes del rey. Sin embargo, el feudalismo no funcionaba así, y los reyes medievales no se sentaban en la cima de un régimen y daban órdenes a subordinados dóciles y obedientes.

Entonces, ¿cómo funcionaban las monarquías medievales y por qué algunos libertarios dicen que eran, en muchos aspectos, preferibles a los estados centralizados modernos?

Por un lado, los monarcas europeos de la Edad Media solían carecer de lo que podríamos llamar un Estado burocrático. No existía un gobierno permanente de funcionarios públicos o reales que aplicaran los edictos del monarca de manera coherente. Más bien, «el Estado» como entidad organizativa identificable no existía. Como resultado, la capacidad del monarca para gobernar dependía de su red personal de familiares y aliados cercanos para llevar a cabo sus políticas.

Contrariamente a las ideas erróneas modernas sobre el feudalismo como una jerarquía estática, el feudalismo era, de hecho, un sistema de extrema descentralización política y estructuras de poder fluidas. El rey no era «soberano» en el sentido de que disfrutara de un monopolio de la violencia dentro de su reino, ni era necesariamente el árbitro definitivo de las disputas y contiendas políticas entre sus súbditos. Más bien, el monarca feudal tendía a ser un primus inter pares en relación con otros señores —o un «príncipe entre iguales», por usar la expresión de Hendrik Spruyt.

O, como describen los historiadores Vladimir Shlapentokh y Joshua Woods, «En muchos casos… el poder de los reyes era solo ligeramente superior al de los señores menores, la Iglesia y diversas tribus y clanes guerreros».

Y continúan:

«La autoridad central en la sociedad es relativamente débil e incapaz de regular plenamente otros centros de poder; una especie de pluralismo de «los pocos», por utilizar la terminología de Aristóteles. El modelo anticipa conflictos frecuentes y un bajo nivel de seguridad proporcionada por el Estado a individuos y grupos, aunque no supone una ausencia completa de orden social o una anarquía sin Estado.

Se trataba, tal y como lo describen Salter y Young, de una forma de «policentricidad jerárquica» en la que ningún monarca (es decir, un príncipe, un señor o un rey) podía gobernar por edicto ni esperar el cumplimiento automático de sus supuestos subordinados. El rey feudal solo podía ejercer un gobierno soberano y autocrático dentro de sus propias propiedades privadas, y no en las tierras de sus vasallos. Lejos de ser súbditos impotentes, los miembros de la nobleza a menudo ejercían su propia autoridad soberana, con los medios necesarios para defender esa soberanía.

Más bien, los monarcas tenían que ganarse una especie de obediencia voluntaria por parte de otras élites dentro de este orden policéntrico. Cuando no existía la obediencia, no era fácil imponerla por la fuerza. Para coaccionar la obediencia era necesario recurrir a recursos militares que, desde el punto de vista del rey, resultaban muy costosos. Por lo tanto, a menudo se optaba por comprar la obediencia:

Con pocos recursos a su disposición, los reyes de la Alta Edad Media se vieron obligados a ceder parte de su poder a los emisarios locales y, en última instancia, a convertirlos en terratenientes con derecho a legar sus propiedades a sus descendientes. Este fue el precio que pagaron para establecer un mínimo de orden e e en el territorio del reino. La autoridad central recurrió a la descentralización del poder como forma de garantizar el orden en la sociedad y aprovechar los recursos locales.

Pero incluso en los casos en que el rey se ganaba la «amistad» de los señores otorgándoles tierras y títulos, estas amistades podían evaporarse si los nobles creían que el rey no respetaba los derechos legales de sus propios vasallos nobles. Además, dado que gran parte de esta nobleza podía hacer valer su propia soberanía mediante el uso de los recursos militares propios de los nobles, los reyes no podían simplemente salirse con la suya con sus súbditos. Además, el monarca se enfrentaba a una importante resistencia institucional por parte de la Iglesia, que defendía celosamente su propia autonomía y el control sobre sus propiedades. Los monarcas a menudo se enfrentaban a la oposición de las autoridades eclesiásticas tanto como a la de la nobleza secular.

Por consiguiente, salvo en aquellas tierras en las que el rey era el terrateniente y propietario directo, no existía una transmisión clara y fiable de la voluntad del monarca desde las altas esferas hacia los subordinados de menor rango dentro del reino:

«Aunque existían leyes y, en cierta medida, eran respetadas por el pueblo, muchos ámbitos de la vida no estaban regulados o quedaban fuera del alcance de la autoridad central». Aunque existía una relación jerárquica entre señores y vasallos, «el poder no era piramidal, sino disperso»… Las sociedades de la Edad Media se caracterizaban por «una dispersión de la autoridad política entre una jerarquía de personas que ejercían en su propio interés poderes normalmente atribuidos al Estado»…

Por lo tanto, dentro de un reino, el monarca ejercía dos tipos de poder. Estaban las propiedades personales del monarca, sobre las que ejercía un poder autocrático, limitado únicamente por la ley de la Iglesia o el peligro de levantamientos por parte de los trabajadores. Solo en estos lugares el monarca ejercía un verdadero control legal centralizado. Pero fuera de los dominios personales del rey, el poder estaba fragmentado y era limitado. Además, el rey no tenía derecho a ser legislador, como lo sería en los tipos de monarquía absolutista posteriores. Se esperaba que los reyes fueran poco más que «jueces armados», «árbitros y protectores» de la ley vigente. Salter y Young escriben: «Los reyes actuaban como árbitros de las disputas entre sus vasallos y podían hacer cumplir los acuerdos si era necesario. Pero ellos también estaban sujetos a la ley y no tenían autoridad legislativa».

En la Francia medieval, por ejemplo, estas tierras eran las tierras de la corona o el «dominio real», y no incluían todas las tierras del reino. Durante este periodo, vastas zonas de Francia eran propiedad personal de otros señores, muchos de los cuales podían ser rivales del rey. De hecho, en los siglos X y XI, los monarcas que gobernaban Francia ni siquiera eran los mayores terratenientes del reino, lo que significaba que los reyes franceses se veían obligados a tratar con muchos otros nobles franceses como si fueran prácticamente sus iguales en muchos casos.

En aquellas zonas en las que el rey era propietario de los bienes privados que constituían su dominio, ejercía un control personal sobre sus tierras y era personalmente responsable de la defensa y el mantenimiento de las mismas. Como propietario, el rey tenía que mantener las carreteras y otras infraestructuras, como los molinos. El rey tenía que proporcionar defensa militar para sí mismo y sus sirvientes. Se esperaba que el rey actuara como juez y árbitro en los casos legales que se produjeran dentro de sus dominios personales. El derecho al dominio feudal se basaba, al menos en teoría, en la fiel ejecución por parte del señor de estas obligaciones contractuales del derecho consuetudinario, que debía a sus propios vasallos y trabajadores.

El hecho de que este tipo de monarquía se sustente en gran medida en la propiedad privada es clave. Dado que el monarca era personalmente responsable de sus propias tierras privadas, tenía motivos para asegurarse de que estas se mantuvieran en buen estado y estuvieran bien defendidas. Para embarcarse en guerras innecesarias o explotar de forma desmesurada a la población suponía arriesgarse a empobrecer sus dominios, lo que pondría en peligro la posición del propietario dentro del orden feudal. Dicho de otro modo, cuando un monarca ejercía un gobierno personal, tenía «mucho que perder» a largo plazo.

Dentro de este sistema, los monarcas también podían esperar una feroz resistencia por parte de otros propietarios privados, preocupados por la viabilidad y la prosperidad de sus propias tierras. En el modelo feudal de la Edad Media, se esperaba que los monarcas pagaran sus propios actos de gobierno con sus propios ingresos procedentes de tasas, cuotas y otras fuentes de ingresos de la propiedad privada del rey. Los impuestos se consideraban un último recurso, y otros grandes terratenientes no eran objetivos fáciles para la tributación. Por lo tanto, un rey que debía autofinanciar en gran medida su agenda política era menos propenso a malgastar su propio dinero en guerras innecesarias u otros despilfarros. En consecuencia, aquellos sobre los que el rey reclamaba su señorío se apresuraban a afirmar su propia independencia de las exigencias reales de diversas maneras. En esto encontramos las primeras nociones de libertad política tal y como la entendemos hoy en día. Además, la idea estaba muy extendida entre la nobleza, la Iglesia y otros «súbditos» que eran lo suficientemente poderosos como para resistirse. Por eso, el historiador Alan Harding señala que «la palabra ‘libertad’ aparece en todas partes en las cartas medievales y los registros legales… en la gran mayoría de los casos se refiere a una libertad esencialmente política».

Por lo tanto, un monarca dentro de un sistema de gobierno personal y poder político policéntrico verá limitado el ejercicio de su poder, y el costo financiero de los errores y abusos del rey se internalizará en gran medida dentro de las propiedades personales del propio rey. En este entorno político, sigue siendo difícil para el monarca simplemente imponer nuevos impuestos y externalizar el coste de la mala gobernanza.

La monarquía limitada en contraste con la monarquía absoluta

Es evidente que este tipo de gobierno monárquico contrasta radicalmente con los modelos absolutistas posteriores. A finales del siglo XVI en Francia, por ejemplo, el rey —en este caso, Enrique IV— logró finalmente someter prácticamente todas las tierras de Francia al control legal de los dominios reales. Sin embargo, el gobierno civil ya no se parecía al débil gobierno personal de la Edad Media, y no se podía decir que el dominio real siguiera siendo propiedad privada del rey. Para entonces, la monarquía se había convertido en una corporación institucional de un tipo que podríamos llamar «público». Bajo los monarcas de la Edad Moderna, el monarca se había convertido en un,protectores y agentes de algo mucho más grande que ahora llamamos el Estado.

Los siglos XVI y XVII fueron, por lo tanto, una época de creciente burocracia, ejércitos permanentes e impuestos. Además, dado que el rey disponía ahora por fin de un auténtico ejército de funcionarios públicos, la aplicación de las normas estatales se hizo mucho más coherente, generalizada y punitiva.

En esto, el rey absolutista difería en dos aspectos clave del rey medieval. Mientras que del rey árbitro de la Edad Media solo se esperaba que hiciera cumplir los acuerdos legales, el último tipo de monarca solía actuar como legislador supremo, creando nuevas leyes y reglamentos según le parecía conveniente. En consecuencia, como fuente de la legislación, el rey absolutista no estaba plenamente sujeto a la ley.

La ideología del absolutismo también se extendió, y fue en esta época posterior cuando la idea del «derecho divino de los reyes» se utilizó para defender una autonomía y un poder cada vez mayores para la monarquía. Como señala Murray Rothbard, el teórico francés Jean Bodin creó en el siglo XVI una nueva idea e e del Estado como algo muy diferente del «Estado» policéntrico medieval. Para Bodin, todo el poder político dentro del reino —incluida la Iglesia, que finalmente se vio obligada a convertirse en un socio menor del monarca secular— debía «estar subordinado al poder del rey». El pensamiento de Bodin persistió mucho más allá de su muerte. Rothbard continúa:

Entre los escritores absolutistas que siguieron a Bodin, los servidores del Estado absoluto del siglo XVII, toda vacilación o piedad hacia el legado medieval de impuestos estrictamente limitados estaba destinada a desaparecer. El poder estatal, ilimitado, debía ser glorificado.

Por lo tanto, si queremos considerar la conveniencia de la monarquía desde una perspectiva libertaria, es importante distinguir entre tipos de monarquía muy diferentes entre sí. Algunos sistemas monárquicos han coexistido con Estados débiles, poder descentralizado y limitaciones significativas en la capacidad de recaudar impuestos y, en consecuencia, de declarar la guerra. Otros tipos de monarquía se basan en un Estado fuerte y centralizado, y en la promoción del propio monarca como soberano absoluto.

Algunos tipos de monarquía son mejores que otros.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Ryan McMaken es editor ejecutivo del Instituto Mises, ex economista del Estado de Colorado y autor de dos libros.