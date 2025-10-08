Muchas personas se sorprendieron al ver a la izquierda identitaria estallar en una celebración macabra cuando se supo la noticia del asesinato de Charlie Kirk. Se vio a estudiantes que despreciaban las opiniones políticas de Kirk coreando: «Le hemos dado a Charlie en el cuello». El sociólogo británico Frank Furedi sostiene que estos estudiantes no se limitan a ser una minoría radical desquiciada, ni representan simplemente «los actos de unos pocos idiotas», como muchos suponen.

Más bien, las celebraciones reflejan un «fetichismo de la barbarie» más amplio en la izquierda, impulsado por teorías académicas que tratan la violencia como «un acto de autocuidado» para los miembros de grupos identitarios venerados. Furedi advierte que «reacciones como estas no son simplemente las acciones de unos pocos individuos infantiles o radicalizados, sino que están arraigadas en la cosmovisión de la izquierda moderna». La izquierda se ha obsesionado tanto con su propio fervor moral que hoy en día «el izquierdismo, especialmente en su forma identitaria y poscolonial, es una ideología explícitamente violenta». Considera la violencia como una «fuerza purificadora» que le ayudará a purgar los males del colonialismo, el capitalismo y todas las formas de injusticia histórica contra las que arremeten los académicos modernos. Furedi explica:

Han interiorizado la sensibilidad de la victimización y, desde esta perspectiva identitaria, se considera que las llamadas víctimas del sistema están plenamente justificadas para abrazar la política de la violencia. Basta con ver su respuesta a la cruel crueldad del asesinato de Kirk y observar cómo el activista conservador ha sido relegado al papel de no persona y cómo otros son blanco legítimo de ataques.

A medida que los abanderados ideológicos de la izquierda caen en el respaldo abierto a la muerte de sus oponentes y a la destrucción de lo que consideran una civilización opresiva, a los libertarios les resulta cada vez más difícil defender la doctrina de la libertad individual sin ser relegados al mismo bando ideológico que los identitarios. El individualismo de la izquierda del «yo, yo, yo» ha contribuido a impulsar la venenosa filosofía identitaria en la que «el uso incorrecto del género es violencia», «el racismo es violencia» y «el silencio es violencia».

En cualquier caso, el término «individualismo» siempre ha sido visto con recelo por los conservadores, debido a sus connotaciones de egoísmo y arrogancia, y a su aparente desprecio por las normas sociales y los valores tradicionales, y esto solo empeora cuando la izquierda obsesionada consigo misma apoya la violencia contra cualquiera que perciba como conservador. En este contexto, defender la libertad individual parece a muchos observadores conservadores nada menos que suicida, ya que parece exigirles «tolerar» los valores y estilos de vida de los comunistas, cuyo objetivo es destruir la civilización occidental. Algunos conservadores ya están expresando sus dudas sobre el valor de proteger la libertad de expresión cuando esta se extiende a la libertad de expresión de los demonios que se regocijan por el asesinato de Kirk.

El hecho de que la noción de individualismo se vea ahora empañada por su asociación con grupos identitarios egoístas y violentos supone, por tanto, un reto para el libertarismo moderno, sobre todo porque la libertad individual, con sus doctrinas de libertad de expresión y libertad frente al control estatal, es el núcleo del credo libertario. En su artículo de opinión de 1971 en el New York Times, «The New Libertarian Creed» (El nuevo credo libertario), Murray Rothbard caracterizó el libertarismo como «la tradición que en su día convirtió a América en el orgulloso faro de la libertad, la tradición de Jefferson, Paine, Jackson y Garrison». La firma decía: «Una fe renovada en el individuo es la base de la nueva doctrina».

Describió este enfoque en la libertad individual como «una división floreciente en la derecha», a medida que los neoconservadores se preocupaban cada vez más por «el militarismo y el imperio». Hoy en día, la división en la derecha es cada vez más profunda, ya que los conservadores nacionalistas lanzan una campaña para imponer «consecuencias» a sus macabros oponentes haciendo que los despidan de sus trabajos. En este contexto, tienen poca paciencia con las doctrinas de la libertad individual.

Rothbard concluyó su «Nuevo credo libertario» con una observación importante que puede ayudar a explicar por qué la noción de libertad individual se ha desviado de manera tan desastrosa: explicó que el objetivo del libertarismo era «elevar los estándares de libertad y razón sobre los que se fundó este país». Su énfasis en el derecho del individuo a la autopropiedad estaba explícitamente vinculado a estos estándares fundamentales. Cuando la libertad individual se aleja de la razón, se convierte en algo grotesco, una parodia siniestra de sí misma, y alimenta la idea mortal de que la violencia está justificada si alguien siente que su individualidad está siendo «despreciada» por sus oponentes ideológicos. Esto es ahora el sello distintivo de la izquierda identitaria: que no respetar sus pronombres declarados, o no respetar su legado de opresión y pagarles sus «reparaciones», equivale a «borrarlos» y, por lo tanto, justifica que sean violentos.

La historia revela que este problema tiene raíces profundas. William Lloyd Garrison, —admirado por Rothbard por su compromiso con el abolicionismo—, también fue violentamente atacado por turbas indignadas por su declaración de que la Constitución era «el acuerdo más sangriento y atrevido jamás hecho por los hombres para la continuación y protección del sistema de villanía más atroz jamás exhibido en la tierra», es decir, la esclavitud. La denuncia de Garrison contra la Constitución se consideró escandalosa, ya que desafiaba la creencia de que los Estados Unidos es una nación fundada sobre el ideal de la libertad. Por ello, los abolicionistas eran a menudo objeto de ataques violentos. Pero muchos abolicionistas, por su parte, también adoptaron la violencia agresiva como un medio justificado para promover su causa. John Brown, que cometió un asesinato a sangre fría en nombre del abolicionismo, fue financiado por intelectuales liberales de Nueva Inglaterra, uno de los cuales era amigo de Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson. Creían que la violencia contra los estados del sur era necesaria para promover la causa de la justicia.

Incluso el libertario pacifista Lysander Spooner, en su panfleto de 1858, «Un plan para la abolición de la esclavitud y para los no esclavistas del sur», defendió el derecho de los esclavos a apoderarse de las propiedades de sus amos «mediante estratagemas o la fuerza». Los defensores de la justicia social de hoy en día, formados en teorías críticas de la raza que tratan la «esclavitud» como sinónimo de «racismo», creen que la violencia de la causa abolicionista se aplica con igual justificación a la imposición de sus propios ideales antirracistas.

De estos ejemplos históricos se desprende claramente que la violencia que impregna la causa de la libertad no es nada nuevo. Pero, como explica Rothbard en La ética de la libertad, la violencia solo se justifica en defensa propia. La confusión ha surgido porque la frontera entre la agresión y la defensa se ha difuminado debido a las enrevesadas teorías identitarias en las que las turbas violentas creen estar luchando en «defensa» contra los agresores. Según ellos, si la violencia solo se justifica e mente en defensa propia, eso les da pie a ponerse la capa de guerreros de la justicia social que luchan en defensa contra la tiranía, ignorando el hecho de que son ellos los que cometen actos agresivos contra otros. Este problema de la violencia se aplica a todos los grupos identitarios que creen que luchan por el derecho a «vivir como son» y el derecho a llevar «su verdadero yo» allá donde vayan. Quieren ser vistos, escuchados, afirmados, celebrados e incluso adorados por todos los que tienen la desgracia de cruzarse en su camino —o si no…

Los libertarios estarían de acuerdo en que cada persona tiene derecho a la autopropiedad, a vivir su vida como desee sin interferencias del gobierno ni de nadie más. Como dijo Rothbard, «cada individuo, como entidad que actúa de forma independiente, posee el derecho absoluto a la ‘autopropiedad’; es decir, a ser dueño de su persona sin ser molestado por otros».

Pero los problemas comienzan cuando los identitarios, muchos de los cuales se identifican como liberales o libertarios de izquierda y afirman defender la libertad individual, olvidan que el derecho a no ser molestado por otros también implica el deber de no molestar a otros. Exigen agresivamente que se «respete» su individualidad y emiten edictos y ultimátums sobre lo que exigen a los demás como muestra de respeto, bajo pena de consecuencias violentas en caso de incumplimiento. Es difícil pensar en una desviación más perversa de «los estándares de libertad y razón sobre los que se fundó este país» que una cultura del individualismo arraigada en la violencia contra los oponentes ideológicos.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Wanjiru Njoya es académica residente del Instituto Mises. Es autora de Libertad económica y justicia social (Palgrave Macmillan, 2021).