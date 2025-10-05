En septiembre de 2010, la Universidad de Stanford publicó un artículo titulado «Stalin mató a millones», con el remate: «Cuando se trata del uso de la palabra “genocidio”, la opinión pública ha sido más amable con Stalin que con Hitler».

El sentimiento se ha repetido más de una década después, y al otro lado del océano Atlántico, en una entrevista con el historiador británico Giles Udy, a quien los anfitriones preguntaron «¿por qué la esvástica nazi es merecidamente vista como un símbolo horrendo del mal y de la opresión, pero la hoz y el martillo, la gente simplemente se encoge de hombros?», «¿por qué nunca nos enseñaron esto?», refiriéndose a los crímenes cometidos bajo el comunismo.

Encuesta tras encuesta, realizadas a lo largo de los años y en diferentes países occidentales —como los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Alemania, Nueva Zelanda y otras naciones que comparten los dos pilares de la civilización occidental— han demostrado que los menores de 35 años apoyan el socialismo, y un sorprendente número de jóvenes que viven en el Reino Unido creen en 2018 que «el comunismo podría haber funcionado si se hubiera ejecutado mejor».

Por ello, muchos jóvenes occidentales siguen teniendo una visión romántica del socialismo internacional (comunismo), a menudo expresada en eslóganes apologéticos como el conocido «eso no era el verdadero comunismo», destinado a blanquear la ideología de Marx que ha sido responsable de más de 100 millones de muertes en los últimos 100 años.

¿A qué se debe esto? Una respuesta simplista pero no del todo falsa sería que Occidente se alió con la URSS contra los nazis, de ahí la diferencia de percepción de los dos regímenes totalitarios del siglo XX. Sin embargo, si la razón principal del porqué de la percepción pública de las acciones diabólicas de los nacionalsocialistas era porque eran los enemigos de Occidente, entonces ¿qué pasa con el Japón Imperial?

Como escribió Avani Sihra, de la Atomic Heritage Foundation, una institución de Washington DC «dedicada a la preservación e interpretación del Proyecto Manhattan y de la Era Atómica y su legado»: «Los crímenes alemanes, como las pruebas médicas en humanos cometidas en los campos de concentración, tienden a recibir más atención que los crímenes contra la humanidad de Japón […] Sin embargo, los japoneses también participaron en las pruebas médicas en humanos en un proyecto secreto llamado Unidad 731».

¿Cuántas veces ha oído hablar del emperador Hirohito como el rostro del mal? Probablemente nunca. Es más, pregúntese cuándo fue la última vez que vio un anuncio de una película, un programa o un libro sobre las ideas y comportamientos del Japón imperial a lo largo del siglo XX. Tómese todo el tiempo que necesite, pero apuesto a que no necesita mucho para pensar cuándo fue la última vez que vio una película sobre los nazis, o que oyó hablar de ellos en la prensa. En mi informe completo he aportado un montón de pruebas que respaldan esta afirmación.

La similitud entre la gravedad de las acciones que cometieron los nazis y la forma en que se comportó el Japón imperial queda probablemente mejor ilustrada por el Nüremberg and Tokyo Trials en el que altos cargos de ambos regímenes fueron juzgados en virtud del artículo 6 de la Carta del Tribunal Militar Internacional por crímenes contra la humanidad.

En consecuencia, aquí tenemos dos regímenes genocidas gobernados por autoridades acusadas de crímenes contra la humanidad que se aliaron contra Occidente y, sin embargo, uno de ellos—la Alemania nazi—ha recibido mucha más atención que el otro—el Japón imperial. Lo que es aún más interesante es que, en comparación con la Alemania nazi, un régimen que tenía elementos socialistas incrustados en su ideología ultranacionalista, el Japón imperial era puramente ultranacionalista, lo que se conoce como extrema derecha.

También es importante señalar que nunca ha habido juicios similares por los crímenes de los regímenes comunistas. El hecho de que los occidentales no consideren lo que ocurrió bajo la URSS como crímenes contra la humanidad quedó patente en una encuesta realizada por el Foro de la Nueva Cultura en 2017. Y ello a pesar de las muchas similitudes entre el régimen de Hitler y el de Stalin.

Sin embargo, sorprendentemente, no es porque «comunismo» o «Stalin» sean términos oscuros para el público occidental que los crímenes de los regímenes comunistas no se vean con la misma severidad que los de los nazis. Como mostré en mi ensayo, hay mucha información sobre el comunismo y sus crímenes.

La respuesta se encuentra en dos poderosas fuerzas que conforman la percepción pública del socialismo e incluso del comunismo. Una es el mundo académico. Ya en 1941, el escritor inglés George Orwell observó que «ahora no hay ninguna intelectualidad que no sea en algún sentido de “izquierda”».

La observación de Orwell sigue siendo cierta hoy en día, ya que una encuesta de 2017 muestra que «el sesgo liberal de izquierda de la academia puede haber aumentado desde la década de 1960». En los Estados Unidos también se ha producido una evolución similar.

El hecho de que los puntos de vista izquierdistas dominen la academia occidental, al menos la educación superior, puede verse en la forma en que parte del personal docente se ve a sí mismo como activista político de los ideales socialistas y a través de la imposición de la corrección política (que es «propaganda comunista» según el crítico cultural inglés Theodore Dalrymple) y la teoría critica de la raza, un vector principal de la versión actual del marxismo: El marxismo identitario, o wokeismo, que es el resultado del neomarxismo (a su vez la superposición entre el marxismo cultural y el marxismo de la teoría crítica) y el posmodernismo.

Además, fuera de los campus universitarios, la percepción de los comunistas y nacionalsocialistas sigue estando distorsionada. En un artículo para The Guardian titulado «¿Por qué estamos obsesionados con los nazis? «La ideología que apuntaló las políticas de exterminio masivo de Stalin murió en 1989 con la caída del comunismo, pero el racismo que impulsó el de Hitler sigue vivo en una miríada de formas que continúan preocupando al mundo de hoy».

Esta afirmación es falsa: el comunismo no se extinguió en 1989 (o para ser más exactos, en 1991, cuando la URSS cayó finalmente). Como afirma el instituto de investigación con sede en Washington DC, The Victims of Communism Memorial Foundation, en su página web:

«El Muro de Berlín cayó en 1989, pero el comunismo no. Cien años después de la Revolución Bolchevique, una quinta parte de la población mundial sigue viviendo bajo regímenes comunistas de partido único en China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam».

Los conceptos erróneos generalizados detallados anteriormente también son posibles porque el mundo académico no es el único lugar que forma las mentes jóvenes de los occidentales para que sean más amantes del socialismo. Los artistas y los animadores también son predominantemente «de izquierdas».

Como documenta el libro de Mark Dice de 2020 —Hollywood Propaganda: How TV, Movies, and Music Shape Our Culture—, la industria cinematográfica americana ha hecho maravillas en la promoción de las opiniones de izquierda. Por ejemplo, Hollywood Reporter escribió recientemente un artículo sobre cómo «Leah Cameron se enorgullece de que La hija del comunista tenga una vena socialista descarada, aunque su comedia web canadiense de ultraizquierda esté a un mundo de distancia de las colas de pan rusas y el estalinismo de mano de hierro». Cameron añadió: «Quería hacer un programa en el que, aunque la búsqueda de la política y el vecindario se vuelva mezquina y tonta, podamos ver lo positivo de los ideales del socialismo y el marxismo, y que merezca la pena luchar por ellos».

Además, en un documento de 2021 titulado «Left turn?», el Instituto de Asuntos Económicos reunió una larga lista de artículos de Teen Vogue, una publicación dirigida a los adolescentes que, en 2017, declaró que «nuestros lectores se consideran activistas», lo que ilustra el agudo ángulo de inclinación hacia la izquierda de sus artículos.

Por lo tanto, las razones por las que demasiados jóvenes occidentales no parecen estar horrorizados por el totalitarismo soviético es una mezcla de intelectuales de izquierda en las instituciones de enseñanza y en la industria del entretenimiento, dos de las fuerzas más poderosas que moldean la mente de la juventud de hoy.