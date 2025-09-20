¿Saben cuál es el número medio óptimo de hijos para las mujeres rusas? Afortunadamente, Vladímir Putin tiene la respuesta: exactamente 2,1 hijos por mujer. Así que, ¡manos a la obra, camaradas jóvenes y sanos!

Para no quedarse atrás, el Partido Comunista Chino de Xi ha ofrecido a las mujeres chinas una «bonificación por fertilidad» de 3600 yuanes (unos 500 dólares) por hijo hasta que cumpla los 3 años. Se trata de un cambio radical con respecto a la infame política del hijo único, que fue oficialmente derogada en 2015.

Mientras tanto, en Corea del Sur, se llevan aplicando medidas pronatalistas desde hace más de una década, con bonificaciones por nacimiento, recompensas en efectivo, exención del servicio militar e incluso eventos de citas patrocinados por el Estado. A pesar de los esfuerzos de Seúl, su tasa de 1,12 hijos por mujer solo es superada por la de Taiwán, con 1,11, como la segunda tasa de fertilidad más baja del planeta.

El diagnóstico: las intervenciones pronatalistas que intentan beneficiar a las parejas con hijos a expensas del resto de la ciudadanía no han cumplido su promesa.

Una vez exploré la política de fertilidad soviética con el difunto y gran Yuri Maltsev. Él me contó que vio las estadísticas sobre la baja fertilidad y el alto número de abortos antes de su deserción a los EEUU en el ocaso del régimen. En esos datos, vio que las mujeres soviéticas, a pesar de los planes pronatalistas de sus gobernantes, tenían un promedio de entre 5 y 7 abortos por mujer. Era una estadística sorprendente. Sin embargo, esta anécdota concuerda con los datos de décadas anteriores, en las que se informó de que, a finales de la década de 1950, los abortos soviéticos igualaban el número de nacidos vivos. Esto se produjo a pesar de las políticas pronatalistas de la era estalinista, en la que el impuesto a los sin hijos (nalog na bezdetnost), dirigido a hombres y mujeres en edad fértil, tenía por objeto estimular los nuevos nacimientos. Concretamente, gravaba a los trabajadores sin hijos con un 6 % adicional de sus ingresos anuales en comparación con sus compañeros. Como esa política no produjo el resultado deseado, los dirigentes soviéticos tomaron nuevas medidas para intentar aumentar las tasas de fertilidad, prohibiendo la mayoría de los abortos en 1963 y adoptando medidas para dificultar el divorcio. Todo fue en vano. Además de no alcanzar su objetivo, esta medida también representa una forma poco ética de tributación, ya que supuso una transferencia de riqueza de los contribuyentes a los beneficiarios de los impuestos.

A pesar de la letanía de políticas fallidas, esto no ha impedido que los actuales dirigentes rusos recurran a los días de la Unión Soviética y a su enfoque de «madre heroína». Estas políticas no lograron producir el número deseado de hijos por madre en la pasada era comunista, y volverán a fracasar por razones similares.

El marcado cambio de rumbo en la política natalista china ha llevado a Pekín a promover la denominada política de los tres hijos. En este país se han implantado prestaciones por baja laboral tanto para madres como para padres, y el Gobierno central se ha comprometido a aumentar el gasto en guarderías. Sin embargo, esta prisa por llevar a los niños a guarderías gestionadas por el Gobierno no ha dado lugar al aumento de la fertilidad previsto. Además, contribuye a la desconexión de las madres. Se ha observado que «la mayoría de las provincias siguen esperando que las mujeres se reincorporen al trabajo lo antes posible tras la baja por maternidad. Como resultado, la construcción de instalaciones para madres e hijos en el lugar de trabajo se ha convertido en un medio importante para fomentar la desfamilialización».

En el caso de Corea del Sur, el acceso al aborto se restringió estrictamente a mediados de la década de 2000 y su tasa de natalidad de 1,08 hijos por mujer en 2005 apenas ha variado. A esto se suman las promesas de aumentar los permisos parentales para madres y padres, las peticiones de horarios de trabajo flexibles y las bonificaciones por nacimiento. A pesar de estos incentivos, Choo y Jales estimaron que casi tres cuartas partes de los nacimientos surcoreanos que tuvieron lugar bajo estas medidas se habrían producido de todos modos.

El pésimo historial de las políticas pronatalistas en estos países no debería sorprender. Putin parece darse cuenta de que hay otras cuestiones que abordar para impulsar las tasas de fertilidad, y señala las difíciles condiciones económicas que ya están contribuyendo al continuo descenso de la natalidad. A pesar de este reconocimiento, se han ignorado en gran medida las intervenciones que han provocado el colapso tanto del matrimonio como de la fertilidad en estos países orientales.

Por ejemplo, los precios medios de la vivienda en Rusia se han triplicado desde 2008. En el caso de China, se han quintuplicado desde 2003, y las viviendas unifamiliares en Corea del Sur tienen ahora un precio medio en dólares de EEUU de más de 800 000 dólares. La relación entre el aumento de los precios medios de la vivienda y su impacto en los hogares jóvenes en edad de tener hijos es poderosa y casi universalmente negativa.

Es bien sabido que este precio en particular altera la vida familiar, pero estos costes se basan en intervenciones subyacentes que los impulsan. Principalmente, la política monetaria inflacionista, las restricciones de suministro y las normas de construcción, por nombrar algunas. De hecho, la supresión de los tipos de interés —que ha provocado un endeudamiento excesivo— y la escasez de casi un cuarto de millón de viviendas creada por el Gobierno en Corea del Sur han provocado el aumento del precio de la vivienda.

El caso de Corea del Sur ilustra cómo hay docenas de medidas de derogación, por no hablar de un movimiento hacia una moneda sólida que debe llevarse a cabo si se quiere que las tasas de fertilidad vuelvan a las tasas de reemplazo o de crecimiento. En cambio, estos regímenes orientales están cayendo en la espiral de intervención que acumula subsidios sobre las regulaciones, sobre la política inflacionaria, un proceso del que Mises y sus alumnos nos han advertido constantemente.

A menos que se produzca una derogación y un retroceso significativos de las intervenciones orientales, estas políticas pronatalistas solo alimentarán futuras intervenciones, como el control de los precios de los bienes cuya demanda subvencionan los gobiernos. Esto resultará tan infructuoso como las parejas que languidecen bajo sus regímenes intervencionistas.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises

Jeffery L. Degner es profesor asistente de economía en la Universidad Cornerstone y miembro del Instituto Mises.