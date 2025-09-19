Existe una unanimidad casi total entre los economistas y diversos comentaristas en que la inflación consiste en un aumento general de los precios de los bienes y servicios. De ello se deduce que todo lo que contribuye al aumento de los precios constituye inflación. Sin embargo, la inflación no es un aumento general de los precios, sino una malversación mediante aumentos artificiales de la oferta monetaria.

En una economía de mercado sin trabas, con una moneda seleccionada por el mercado, como el oro, un productor de bienes intercambia su producción por dinero y luego emplea ese dinero para realizar nuevos intercambios por los bienes de otros productores. La producción se intercambia por producción mediante el dinero.

Sin embargo, en el sistema monetario actual, un aumento inflacionario de la oferta monetaria produce un intercambio de nada por algo. El dinero se genera de la «nada» y se intercambia por bienes o servicios producidos. De este modo, se defrauda a los productores. Los bienes se canalizan de los productores de riqueza a los no productores de riqueza. Alternativamente, la inflación de la oferta monetaria facilita el consumo sin producción previa, lo que se conoce como «efecto falsificador».

El efecto falsificador y el crecimiento monetario

Consideremos el caso de un falsificador que genera dinero falso que se hace pasar por dinero real. El falsificador utiliza el dinero falsificado para intercambiarlo fraudulentamente por bienes y servicios. El falsificador no ha producido nada útil (excepto para él), pero el intercambio de dinero falso por bienes facilita un intercambio de nada por algo.

Cada vez que el banco central, a través de su política monetaria expansionista, permite un aumento de la oferta monetaria, esto tiene los mismos efectos fundamentales que el falsificador, pero a una escala mucho mayor. La política monetaria expansionista proporciona la base para el efecto falsificador. Los primeros receptores del dinero y el crédito recién inflados se encuentran en una posición similar a la del falsificador. Los primeros receptores de dinero se enriquecen, ya que ahora tienen más dinero que antes de que se produjera el aumento de la masa monetaria.

Los primeros receptores pueden ahora adquirir una mayor cantidad de bienes, mientras que los precios de los bienes permanecen sin cambios. Los receptores tardíos y los no receptores del dinero y el crédito inflados soportan la carga del aumento de los precios, la devaluación monetaria, las distorsiones en la estructura de precios y producción, los ciclos de auge y caída, y el descenso de su nivel de vida. Según Rothbard,

Y la inflación es, en efecto, una carrera —para ver quién puede obtener el nuevo dinero antes. A los que llegan tarde —los que se quedan con las pérdidas—, se les suele llamar «grupos de ingresos fijos». Los ministros, los profesores y los asalariados suelen ir a la zaga de otros grupos en la adquisición del nuevo dinero.

¿Todo aumento de la oferta monetaria conduce a la malversación?

Cuando el dinero es oro u otra mercancía elegida por el mercado, y se produce un aumento de la oferta monetaria como resultado de un aumento de la cantidad de oro en la economía (a través de la producción y/o el intercambio), no se trata de un acto de malversación (es decir, el efecto falsificador). Cuando el dinero es oro, debe producirse e intercambiarse en el mercado (a diferencia del papel o las entradas digitales). Como demostró Cantillon, los precios cambiarán de forma desigual en toda la economía, pero eso no es lo mismo que una expansión artificial del dinero y el crédito.

Además, también podemos deducir que un aumento en la oferta de oro no provocará un ciclo de auge-caída. Esto no es así en el sistema monetario actual, en el que los aumentos inflacionarios de la oferta monetaria socavan a los generadores de riqueza y benefician a las actividades que no generan riqueza. Estas actividades también se denominan burbujas.

Historia de la malversación mediante el dinero

Históricamente, el acto de malversación mediante la manipulación del dinero se remonta a cuando los reyes obligaban a sus ciudadanos a entregarles sus monedas de oro con el pretexto de que una nueva moneda de oro sustituiría a la antigua. En el proceso, los reyes falsificaban el contenido de las monedas de oro, mezclándolas con otros metales y devolviendo las monedas de oro diluidas a los ciudadanos. Esto les permitía expropiar el poder adquisitivo del dinero para sí mismos como fuente de ingresos.

Debido a la dilución del oro, un rey podía ahora acuñar un mayor número de monedas y quedarse con el resto para sí mismo. Lo que ahora se consideraba una moneda de oro puro era, en realidad, una moneda de oro diluido. Según Rothbard,

Más característicamente, la casa de la moneda fundía y acuñaba de nuevo todas las monedas del reino, devolviendo a los súbditos el mismo número de «libras» o «marcas», pero con un peso menor. Las onzas de oro o plata sobrantes eran embolsadas por el rey y utilizadas para pagar sus gastos.

Debido al aumento de la cantidad de monedas que se hacen pasar por monedas de oro puro, los precios en términos de monedas aumentan (se intercambian más monedas por los mismos bienes). Lo que tenemos aquí es una inflación de monedas (es decir, una expansión de las monedas), que solo está respaldada parcialmente por oro. Como resultado de la inflación de las monedas, el rey también puede participar en un intercambio de nada por algo, pero a una escala mucho mayor que el falsificador individual.

En el mundo moderno, el dinero ya no es oro, sino monedas, billetes y entradas digitales, que son mucho más fáciles de inflar. Como austriacos, no decimos, como sostienen los monetaristas, que el aumento de la oferta monetaria provoca inflación, sino que el aumento artificial de la oferta monetaria es inflación. De hecho, esta ha sido siempre la definición histórica de la palabra.

El dinero y los precios

Es extraordinario que, al intentar explicar los movimientos de los precios, varios comentaristas no tengan nada que decir sobre el papel del dinero en la formación de los precios. Al fin y al cabo, el precio monetario es la cantidad de dinero por la que se intercambian los bienes. Una vez que el dinero nuevo entra en un mercado concreto, altera las decisiones y el comportamiento. A menudo aumenta la demanda de los bienes existentes, lo que provoca un aumento de los precios.

Cuando se inyecta dinero en un mercado concreto, tiene un efecto desigual sobre los precios y la producción. Estos aumentos de precios también provocan otros cambios en la estructura de precios y producción, que se trasladan a otros mercados. El desplazamiento del dinero de un mercado a otro no es instantáneo; hay un desfase entre el aumento de la masa monetaria y su efecto sobre el aumento del precio medio. Esto acentúa el efecto desigual que la inflación tiene sobre los diferentes miembros de una economía.

Conclusión

La inflación no se refiere al aumento general de los precios, sino al aumento de la oferta monetaria. Por regla general, el aumento general de los precios se deriva del aumento inflacionario de la oferta monetaria. Son estos aumentos artificiales de la oferta monetaria los que debilitan el proceso de generación de riqueza, y no el aumento de los precios, que es una consecuencia de la inflación. Las políticas destinadas a combatir la inflación sin identificar en qué consiste solo empeoran la situación.

Cuando se entiende la inflación como un aumento general de los precios, entonces cualquier cosa que contribuya al aumento de los precios se denomina inflacionaria. Ya no son el banco central y la banca de reserva fraccionaria las fuentes de la inflación, sino otras causas diversas. Irónicamente, los bancos centrales no son conocidos por causar inflación e inestabilidad económica, sino como combatientes de la inflación que proporcionan estabilidad estructural. Mises escribió:

Para evitar ser culpados de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Intentan cambiar el significado de los términos. Llaman «inflación» a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, el aumento de los precios. Están ansiosos por relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento de la cantidad de dinero y de los sustitutos del dinero. Nunca mencionan este aumento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del costo de la vida a las empresas. Se trata de un caso clásico del ladrón que grita «¡al ladrón!». El gobierno, que ha provocado la inflación multiplicando la oferta monetaria, incrimina a los fabricantes y comerciantes y se glorifica en su papel de defensor de los precios bajos.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Frank Shostak es investigador asociado del Instituto Mises y doctor por la Universidad Rands Afrikaanse.