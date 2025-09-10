Los neoyorquinos parecen estar a punto de elegir a un autodenominado socialista, Zohran Mamdani, como su próximo alcalde. A primera vista, su estrategia de marketing juvenil resulta bastante efectista, al igual que algunas de sus recomendaciones políticas, como la gratuidad de los autobuses públicos y las canastas para bebés proporcionadas por el estado. Pero no se equivoquen, su agenda central constituye quizás la plataforma más intervencionista que la ciudad haya presenciado jamás, y sus propuestas de control de precios podrían provocar rápidamente el regreso a la miseria de la década de 1970.

Salario mínimo de 30 dólares para 2030

Su plataforma afirma : «Como alcalde, Zohran defenderá una nueva ley local que elevará el salario mínimo en Nueva York a 30 dólares por hora para 2030».

Las leyes sobre el salario mínimo son una forma de precio mínimo para los salarios que prohíben el intercambio contractual de trabajo por dinero a cualquier precio inferior a dicho mínimo y, como nos enseña la economía básica, un precio mínimo superior al precio de equilibrio crea un exceso de oferta o desempleo. La remuneración de los empleados (incluidos los salarios, las prestaciones y otras ventajas intangibles relacionadas con el empleo) se determina por la oferta de trabajadores sustituibles y la demanda de ese tipo de mano de obra por parte de los empresarios que participan en las empresas que los necesitan. A través de los efectos de la negociación y la competencia, la remuneración de los trabajadores tiende constantemente hacia el valor marginal descontado del producto que generan, es decir, la parte del valor subjetivo que los compradores asignan a los productos finales que ellos han ayudado a producir.

Imponer un salario mínimo por encima de este nivel para un tipo de trabajo simplemente hace que contratar a esos trabajadores no sea rentable para los empresarios marginales (los empleadores menos capaces de soportar los mayores costes de contratación). Estos empleadores marginales (generalmente pequeñas empresas sin los recursos para absorber o eludir una regulación excesiva) deben reducir su demanda de esos empleados mediante la reducción de las horas de trabajo y los despidos y/o la reducción de las compensaciones no salariales.

Dado que el salario mínimo legal vigente en la ciudad de Nueva York, de 16,50 dólares, es significativamente inferior a la mayoría de los salarios locales, solo es directamente aplicable a los solicitantes de empleo menos cualificados. Estos suelen ser candidatos más jóvenes y miembros de grupos demográficos desfavorecidos, lo que explica sus tasas de desempleo comparativamente más altas y sus tasas de participación en la población activa más bajas. El salario mínimo de 30 dólares previsto por Mamdani afectaría a una parte mucho mayor de los salarios, lo que provocaría el desastroso desempleo ausente del salario mínimo actual.

Los empleados y empresarios de la ciudad de Nueva York más vulnerables a nuevos aumentos del salario mínimo se encuentran en el sector minorista, el sector de la restauración y los servicios de cuidado personal. Todos ellos son grupos especialmente afectados por el llamamiento de Mamdani a la clase trabajadora. Resulta trágicamente irónico que las leyes sobre el salario mínimo perjudiquen sobre todo a las personas desfavorecidas a las que pretenden ayudar más, a las que se encuentran en los peldaños más bajos de la jerarquía laboral.

Sin embargo, los despidos directos no son la única consecuencia posible de un aumento tan masivo: los empresarios podrían compensar los mayores costos salariales con menos horas, menores beneficios para los empleados y/o menor inversión en las condiciones laborales de los empleados.

Una cosa es segura: una política de ese tipo daría lugar a oportunidades de empleo de mucha menor calidad y cantidad que las que habría si no se implementara.

Congelación de los alquileres

Su plataforma afirma además: «Como alcalde, Zohran congelará inmediatamente el alquiler para todos los inquilinos estabilizados».

Las congelaciones de alquileres son topes de precios que prohíben el intercambio contractual de una vivienda por dinero a cualquier precio superior a dicho límite y, como ocurre con todos los topes de precios fijados por debajo de los precios de mercado, provocan escasez . Su amplia reputación como una política pésima es un raro ejemplo de consenso casi total en el ámbito económico, con amplia evidencia empírica de sus fracasos históricos.

Para los defensores del mercado resulta tremendamente frustrante ver cómo un candidato a la alcaldía critica duramente a las juntas municipales de control de alquileres —entidades burocráticas muy similares a sus homólogas soviéticas— y, a continuación, ese mismo candidato pide que se amplíe su papel. La congelación de alquileres de Mamdani no sería más que una continuación del desastroso control de alquileres existente en la ciudad de Nueva York, con congelaciones totales ya impuestas en 2015, 2016, 2020 y 2021 sobre el 41 % del parque de alquileres de la ciudad sujeto a sus políticas de estabilización de alquileres.

Desde la histórica congelación inicial de 2015, la oferta de viviendas con alquiler estabilizado ha caído un 3 % y su tasa de desocupación se ha desplomado por debajo del 1 %, mientras que los alquileres no estabilizados se han disparado, ya que los propietarios intentan compensar la disminución de los ingresos por alquiler. Mientras tanto, la relación entre el alquiler y los ingresos (el principal indicador utilizado para justificar las anteriores congelaciones de alquileres de la ciudad) casi se ha duplicado y ha crecido mucho más rápido que en prácticamente todas las grandes ciudades americanas con alquileres determinados exclusivamente por el mercado.

Los incentivos perversos del control de alquileres también han dado lugar a una serie de elusiones creativas. Las viviendas se subalquilan ilegalmente en plataformas como Airbnb a precios de mercado. Los propietarios también declaran falsamente mejoras en las viviendas para aprovechar las justificaciones permitidas para aumentar los alquileres. Los arrendadores ofrecían sobornos masivos a los inquilinos para que abandonaran sus contratos de alquiler con el fin de actualizar el anuncio a los niveles del mercado, hasta que esta práctica fue prohibida. Los propietarios combinan viviendas con alquiler controlado con viviendas a precio de mercado («Frankensteining»), convirtiéndolas en anuncios a precio de mercado. Los arrendadores incluso han recurrido al acoso para presionar a los inquilinos a que abandonen sus contratos de alquiler por desgaste.

La plataforma de Mamdani destaca además las malas condiciones de vida y la falta de servicios en los alquileres, como la calefacción, como un fracaso de los propietarios, pero estas consecuencias son precisamente las previstas por la teoría económica como resultados inevitables del control de precios. Al reducir la rentabilidad de ofrecer viviendas como propietarios, los propietarios se ven incentivados a reducir sus costos y, por lo tanto, la calidad y la cantidad de diversos aspectos de sus servicios de vivienda. Desde 2015, los tiempos de espera para reparaciones y mantenimiento en las viviendas con alquiler regulado se han más que duplicado, las quejas de los inquilinos se han disparado y las comodidades básicas, como lavanderías y ascensores en funcionamiento, están desapareciendo gradualmente para los inquilinos.

Una nueva congelación de los alquileres agravaría drásticamente todas estas consecuencias negativas y, si Mamdani cumple sus amenazas de aplicar cualquier normativa que eluda a los propietarios, muchos empresarios podrían simplemente abandonar por completo el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York.

Conclusión

Estas políticas de control de precios no son más que una parte de su plataforma altamente intervencionista, que incluye tiendas de comestibles estatales, un desarrollo masivo de viviendas sociales y aumentos fiscales sin precedentes, lo que convertiría a la ciudad de Nueva York en la gran ciudad con los impuestos más altos del país. Es imperativo que los defensores de la intervención estatal, como Zohran Mamdani, comprendan que las políticas que quieren implementar en nombre de ayudar a los miembros más pobres de la sociedad generalmente les perjudican más que a nadie.

Esperemos que los neoyorquinos recobren pronto el sentido común y que, si resulta elegido, la oposición que encuentra dentro de Albany y de la propia ciudad de Nueva York pueda, como mínimo, frenar sus planes.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Laurent Hynes es un profesional de inversiones que estudia en la Universidad de Londres, desarrollando la aplicación combinada de la economía austriaca y la inteligencia artificial dentro de la industria financiera.