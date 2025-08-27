Si en enero de 2018 te encontrabas en las islas de Hawái disfrutando de unas relajantes vacaciones, tu descanso invernal podría haber dado un giro no muy diferente a las más salvajes representaciones apocalípticas de las películas de Hollywood. Cualquier teléfono, televisor o radio que funcionara a tu alrededor habría empezado a sonar a todo volumen, enviando una escalofriante advertencia frustrando el apacible ambiente matutino: un misil balístico se dirige hacia Hawái —busca refugio inmediato— seguido de un gélido, totalmente en mayúsculas: «ESTO NO ES UN SIMULACRO». Afortunadamente, el suceso no fue más que un error de procedimiento: las islas de Hawai no fueron alcanzadas por un cataclismo nuclear, y todo el mundo debería continuar sus agradables vacaciones, ocupándose más tarde de olvidar las sombrías sensaciones que debieron de tener.

Como ya sabrán, los teléfonos inteligentes de todo el mundo vienen con una conexión directa preactivada a los sistemas empleados por los estados para paliar cualquier «emergencia» que nuestros gobiernos consideren inminente y de destacada importancia. Bajo los auspicios del concepto resumido por el tan repetido «demasiado importante para dejarlo en manos del mercado» —una percepción perniciosa y profundamente arraigada en el inconsciente colectivo y en la retórica del rebaño—, no podemos aprovecharnos de un dispositivo no sea que nos permitamos involuntariamente convertirnos en receptores obligatorios de emisiones extravagantes. Estas últimas se complementan con una extraña colación de un tono de alerta aterrador y una pantalla espeluznante, lo que añade un sustantivo fóbico moderno en el submundo de la jerga.

Ahora bien, si los sistemas de alerta de catástrofes existen y tienen un alto potencial para mejorar la vida humana, ¿podrían ampliarse realmente para proporcionar información relacionada con catástrofes potencialmente importantes, en las que una información a tiempo podría realmente salvar vidas y proteger nuestras propiedades? A medida que avanza la investigación en el campo de la predicción de catástrofes naturales y de origen humano y adquiere relevancia su capacidad potencial de salvar vidas humanas, la predicción de muchas calamidades y su zona de impacto (por ejemplo, terremotos, huracanes, tormentas violentas) sigue siendo una tarea engorrosa.

Sin embargo, los investigadores reúnen cada vez más información sobre cómo diversos parámetros geofísicos o geotérmicos medibles, junto con imágenes obtenidas por satélite y otros dispositivos, se relacionan con la ocurrencia de catástrofes naturales; esto, a su vez, hace más sencilla la construcción de modelos precisos. Por ejemplo, recientemente se ha empleado la inteligencia artificial (IA) en la elaboración de este tipo de modelos, y uno de ellos ha demostrado un porcentaje de éxito del 70% en la predicción de terremotos una semana antes de que se produzcan.

Esto nos obliga a plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo puede cada individuo aprovechar las mejoras tecnológicas en la predicción de catástrofes? ¿Y cómo funcionaría un sistema de este tipo, teniendo en cuenta que aún podrían dar falsos positivos y que su correcta aplicación puede verse fácilmente obstaculizada por barreras y normativas? La respuesta, como con cualquier otra innovación, está en el libre mercado.

Los expertos que se niegan a que estos sistemas se cataloguen como bienes privados tendrían que recurrir a explicaciones falsas para revelar cualquier rastro virtual de su naturaleza no rival y no excluyente. Y, lo que es más importante, el apaciguamiento es una opción: si hacemos oídos sordos a la cuestión de los impuestos, los gobiernos podrían trabajar codo con codo y ofrecer sus servicios similares. Sólo la práctica dirá si los gobiernos pueden hacerse con el monopolio de una parte de este mercado, o fracasar por completo.

El libre mercado no puede sino asombrarse a la hora de encontrar formas de satisfacer a los consumidores; así pues, uno sólo puede imaginar cómo lograría la predicción de catástrofes y las alertas concomitantes en un mercado sin trabas. La forma en que el libre mercado haría su trabajo para ofrecer emergencias baratas y personalizadas a sus clientes podría imaginarse extrayendo analogías de otros sectores. La más obvia es que las empresas competidoras se verían incentivadas a invertir en métodos de investigación, algoritmos y otras herramientas (satélites, dispositivos de medición local, herramientas geomagnéticas) para construir modelos de calidad para la predicción de catástrofes.

A continuación, cada empresa empaquetaría y vendería sus servicios atendiendo a las distintas necesidades de los consumidores. Las empresas competidoras ascenderán o descenderán en función de lo bien que aprovechen la satisfacción de sus consumidores, según su tasa de éxito, tasa de falsos positivos, precios, modos de aplicación, innovaciones, etc.

Tales servicios podrían prestarse a través de aplicaciones, que pueden notificar a los consumidores en función de sus tipos de suscripción, preferencias seleccionadas (por ejemplo, umbrales de probabilidad de que se produzca un suceso), tipo de alerta (por ejemplo, diversas alertas sonoras o notificaciones push correlacionadas con la gravedad o la probabilidad) u hora del día. No es difícil imaginar que puedan surgir agregadores de servicios que extraigan sus datos de múltiples proveedores y los fusionen de forma significativa para los consumidores finales.

Los actuales sistemas de alerta de emergencias deben privatizarse, mientras que debe permitirse la creación de sistemas alternativos a los que los productores de teléfonos inteligentes podrían adherirse o no, alterando con su elección su potencial de venta. Los servicios podrían incluir mapas de calor, boletines o dispositivos inalámbricos fuera de Internet que emitieran avisos a través de ondas de radio.

Los consumidores también tendrán muchas opciones. Podrían adaptar las suscripciones a sus necesidades. Los usuarios que vivan en edificios altos podrían querer recibir alertas de terremotos; del mismo modo, los habitantes de viviendas podrían estar interesados en información sobre tornados e incendios forestales. Una competencia similar se da entre las empresas que ofrecen servicios meteorológicos para agricultores. Estos últimos pueden elegir entre una amplia selección de ofertas, que van desde las tradicionales publicaciones periódicas de larga duración hasta las empresas que proporcionan software y dispositivos de predicción meteorológica de última generación.

Además, los particulares podrían optar por obtener sus servicios de más de un vendedor de herramientas de predicción de catástrofes. Si algún proveedor quiere utilizar medios más «eclécticos» para predecir catástrofes, de él depende que pueda atraer clientes y mantenerse en el negocio. Tras el gran terremoto que tuvo lugar en Turquía en febrero de 2023, un tuit de un investigador holandés acaparó la atención general, afirmando —tres días antes del suceso— que «tarde o temprano» un gran terremoto sacudiría el sur y el centro de Turquía. Otros sismólogos desestimaron sus afirmaciones y su método de predicción poco científico —basado en alineaciones planetarias y geometría celeste— argumentando que su método es serendípico.

Aunque no estoy más cualificado para interpretar su investigación, podemos estar de acuerdo en que es mejor dejar que la gente decida lo que le conviene, sobre todo cuando se trata de evitar sucesos que pueden cambiar la vida. Deberíamos ensalzar las ventajas del libre mercado, eliminar de un plumazo cualquier tipo de monopolio gubernamental en la predicción de catástrofes y despejar todas las ideas preconcebidas sobre el monopolio del Estado como figura infantil y patriarcal. Hay que dejar que la «mano invisible» haga su trabajo en el ámbito crucial de la alerta de catástrofes.

La gente tiende a ignorar las intrincadas formas en que el afán de lucro incentivó a los productores a crear los productos y servicios altamente eficientes y de vanguardia que hoy muchos dan por sentados. Dado el enorme potencial de mejora, tras un periodo de desarrollo, las empresas de este sector concreto podrían acercarse a una precisión total en la predicción de sucesos catastróficos.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Daniel Șterbuleac tiene un doctorado en Biología y una licenciatura en Economía Internacional.