La mayoría de las naciones occidentales afirman que respetan la libre expresión. Las constituciones de todo el mundo giran en torno a ella. Pero si uno se sale del consenso político en muchos países europeos, esa promesa suena cada vez más vacía. Aunque esto es frecuente en muchos países europeos, Alemania tiene algunos ejemplos particularmente dramáticos que este ensayo analizará. En abril de 2025, un periodista de derechas llamado David Bendels fue condenado a siete meses de libertad condicional por el delito de «difamación». ¿Su delito? Pintar con Photoshop la frase «Odio la libre expresión» en una pizarra de la ministra federal del Interior, Nancy Faeser. La ironía casi parece una tragicomedia griega: al castigar penalmente a alguien por criticar la hostilidad del gobierno a la libre expresión, el Estado valida la propia crítica.

Aún más chocante para el concepto teórico de la libertad de expresión, que la democracia moderna pretende defender, es la start-up cofundada por la líder de la organización juvenil del partido «liberal clásico» de Alemania al que también pertenezco, Franziska Brandmann. La start-up «So Done» se ha propuesto como misión presentar el mayor número posible de demandas judiciales por expresión en el mundo digital. Utilizando inteligencia artificial para rastrear las redes sociales en busca de comentarios «difamatorios» o «insultantes» dirigidos a sus clientes, agilizan las demandas y los costes legales, y se benefician de una comisión por cada ciudadano condenado por su expresión. Citando su sitio web: «Ayudamos a las personas que son víctimas reiteradas del odio en Internet a filtrar los comentarios relevantes, a que un bufete de abogados los revise legalmente y a emprender acciones legales contra los autores con nuestra financiación de litigios». En la práctica, es una máquina de censura con ánimo de lucro —una alianza impía de vigilancia automatizada, intimidación legal y cruzada moral. Orwell lo habría llamado Ministerio de Pureza Digital.

Ahora bien, hay que entender que la culpa de esta «puesta en marcha» no debe recaer en los fundadores de «So Done». Aunque resulte cómodo, esto ocultaría por completo el verdadero problema, que se encuentra en la existencia de un negocio de denuncia. Encontraron un nicho, aunque el nicho parezca poco ético, establecieron una economía de escala explotando la reglamentación gubernamental previamente establecida. Actuaron en función de sus intereses praxeológicos. Sin embargo, estos intereses eran completamente inmorales desde cualquier posición de liberalismo, y esta persona no pertenece a una posición dirigente de un partido que dice defender la libertad. Sin embargo, la culpa de esta empresa debe recaer exclusivamente en los políticos y burócratas que hicieron posible esta empresa orwelliana y su modelo de negocio.

Los defensores del statu quo de la política de libertad de expresión pueden alegar que la legislación alemana penaliza el lenguaje «peligroso» o «incendiario» independientemente de los fundamentos ideológicos de quien lo escriba. Pero la realidad dice otra cosa. Sin embargo, este argumento puede obviarse rápidamente si nos centramos en otro caso de libertad de expresión en Alemania. El Hotzo —un cómico de izquierdas— fue juzgado recientemente por expresar públicamente su deseo de que el asesinato de Trump hubiera concluido con éxito. Fue juzgado y absuelto. Eso, en general, es algo que moralmente es la decisión correcta. La libertad de expresión se extiende a cualquier persona, sin importar su ideología política. Sin embargo, la hipocresía de los dos juicios, cuando se comparan entre sí, sigue suponiendo un desequilibrio increíble. Si desear la muerte a un presidente de EEUU se considera libertad de expresión protegida, sugerir que a un ministro alemán no le gusta la libertad de expresión también debe serlo.

Para entender cuál era la fachada teórica de estos casos, consideremos el §186 StGB alemán (traducido al inglés):

Quien afirme o difunda un hecho en relación con otra persona que pueda hacerla despreciable o degradarla en la opinión pública será castigado, a menos que este hecho sea demostrablemente cierto, con pena de prisión de hasta un año o multa y, si el acto se comete públicamente, en una reunión o mediante la difusión de contenidos, con pena de prisión de hasta dos años o multa.

Esto tiene una incoherencia principal: el gobierno tiene plenos poderes para definir lo que constituye la «verdad». Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, se afirmó que la teoría de que la enfermedad se había creado en un laboratorio era una mentira y una teoría de la conspiración. Ahora, años después, incluso el bastante partidista e izquierdista Guardian escribe que: «teoría de la ‘filtración del laboratorio’ del COVID no es sólo una conspiración de derechas». Este ejemplo demuestra directamente que una «verdad» o una «mentira» nunca puede ser un concepto totalmente establecido. Por lo tanto, detener a personas por un artículo de opinión que no es «demostrablemente cierto» contradice directamente el pensamiento crítico. El mismo sistema que es un elemento vital del método científico —formular una hipótesis antes de recopilar datos para demostrar que la hipótesis es correcta o incorrecta— ahora se ha ilegalizado en Alemania si la hipótesis se refiere a una persona.

Las incoherencias revelan un problema estructural de la sociedad moderna: la erosión de la libertad de expresión no puede ser y nunca será un principio neutro debido a que no hay forma de definir con precisión lo que entra dentro de los apartados de «difamación» o similares. El resultado es un sistema jurídico que no protege el libre intercambio de ideas, ni siquiera hace una distinción precisa y justa entre la libertad de expresión y la llamada «incitación al odio», sino que acaba aplicando códigos de expresión para favorecer a un lado del espectro político.

Sin embargo, hay que plantearse cuestiones más filosóficas. La sociedad moderna de todo el mundo está empezando a analizar cada vez más la libertad de expresión. Esto tiene que ver con que los medios digitales están superando a los medios impresos de la vieja escuela. Antes de Internet, la comunicación de masas era mucho más fácil de controlar para los gobiernos. Consistía principalmente en una serie de grandes periódicos y cadenas de televisión que podían encontrarse en todo el país, y un mayor número de emisoras regionales más pequeñas que eran principalmente suplementos de los medios nacionales. En Alemania, la Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk, un medio de comunicación estatal por el que los ciudadanos pagan un impuesto especial, fue durante mucho tiempo la cadena de televisión más vista. Otras emisoras también estaban presentes y se veían con frecuencia, aunque estrictamente reguladas, pero la oferta de medios de comunicación seguía siendo escasa y bastante limitada por la corriente política dominante.

Sin embargo, con el establecimiento de la Internet moderna, que hace posible una expresión más libre, la estructura de los medios de comunicación pasó de ser un sistema fijo a un sistema con posibilidad de orden espontáneo. La economía de la información se convirtió en una economía descentralizada en la que cualquier consumidor puede elegir por sus propios valores y preferencias qué sitio elegir, de qué página web obtener sus noticias o a qué usuario de Twitter seguir. Con el tiempo, por tanto, se establece un sistema mediático que cambia dinámicamente, en el que hay competencia y llegan nuevos formatos, si así lo desea el mercado.

Esto es un problema para los proveedores de noticias de la vieja escuela. Se les considera menos fiables y siguen aferrados a un sistema de distribución de la información de arriba abajo que es fijo y aporta menos valor al consumidor, ya que no está especializado en modo alguno en las necesidades y deseos del consumidor. Dado que los principales medios de comunicación alemanes son, además, de propiedad estatal y están controlados por un consejo nombrado por los gobiernos de los estados alemanes, parece bastante claro que los medios se ven amenazados por la aparición de un mercado abierto para la difusión de la información. La única manera que ven funcional para mantener un mercado no libre de información es cerrar este mercado de información a largo plazo es cerrando el llamado derecho a la libertad de expresión.

Alemania representa un ejemplo en el que los juicios hipócritas y las empresas orwellianas que se benefician de la censura han demostrado a los americanos por qué no deben seguir el mismo camino en lo que respecta a la censura.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Taveon Shull es un estudiante de secundaria germano-estadounidense que vive cerca de Múnich, Alemania.