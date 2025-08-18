Por supuesto, no señaló que su costumbre de decir: «Esto está relacionado con esa interesante literatura. Deberías ir a descubrirlo y relacionarlo con tu trabajo», casi cada vez que pasaba por allí, puede haber sido un factor que contribuya.

Sin embargo, poco después, Clower aceptó un trabajo al otro lado del país de la UCLA, en la Universidad de Carolina del Sur. Eso desencadenó una versión del infierno para los estudiantes de posgrado, o al menos del purgatorio, ya que tuve que reclutar un nuevo director para un tema en el que estaba bastante avanzado, temiendo tener que empezar de nuevo.

Por suerte, ese calvario no duró mucho, por una circunstancia muy inusual. Años antes, Clower había sido el director de tesis de Axel Leijonhufvud en Northwestern. Luego, a mitad de camino, se marchó para aceptar el trabajo en la UCLA, dejando a Leijonhufvud en la tesitura de buscar una nueva cátedra, al igual que yo. Probablemente, al menos en parte, por lástima por nuestro raro abandono compartido por la misma persona, aceptó ser mi presidente. Y fue un gran presidente.

Pidió ver todo lo que había escrito, por muy «desordenado» que fuera. Lo leyó y me dijo que tenía que terminar uno de los tres subproyectos diferentes, «y ya está». Eso fue una bendición por la que siempre le estaré agradecido.

Sin embargo, de vez en cuando sigo recordando el comentario de Bob Clower de «demasiados martillos». Y ahora, tras décadas de escribir sobre política pública, no me convence tanto su sabiduría. Es cierto que si se trata de una prueba lógica, basta con un agujero en un argumento. Pero en los debates políticos, no parece ser tan cierto. Ideas y propuestas que la lógica y las pruebas sólidas deberían haber matado y enterrado resurgen con frecuencia, porque algún político o grupo de interés puede ganar reciclando esas ideas defectuosas como si tuvieran sentido.

Así que tal vez sean útiles los martillazos múltiples. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen a menudo los escritos de los abogados, esperando que una ráfaga de impugnaciones haga un agujero que el juez encuentre suficientemente convincente en alguna parte de los argumentos de los oponentes.

Esto me lleva, de forma indirecta, a mi último libro, Pathways to Policy Failure. A lo largo de los años, he escuchado o leído tantas versiones de las afirmaciones de que el capitalismo (aunque un término mejor es propiedad privada, sistemas de intercambio voluntario) era un «perro come perro», «la supervivencia del más fuerte», la jungla de la mezquindad, que decidí que quería intentar enterrar esas afirmaciones como parte de mi libro, utilizando tantos martillos como pudieran ayudar. El resultado fueron mis primeros siete capítulos de Caminos, cada uno de los cuales abordaba un problema concreto de esas calumnias contra la libertad económica.

Debido a los múltiples malentendidos o tergiversaciones que forman parte de los ataques a la libertad económica, pensé que podría ser de interés para los lectores leer descripciones en miniatura de esos argumentos, debido a su frecuente resurrección durante muchos años.

1. Los perros no se comen a los perros

Las afirmaciones de «perro-come-perro» adolecen del hecho de que los perros no se comen a otros perros. No tiene sentido basarse en una metáfora que representa algo que no ocurre realmente para condenar los sistemas de mercado como despiadados y duros.

2. Los mercados hacen que más personas estén en forma

Las acusaciones de que el capitalismo elimina a los menos aptos se contradicen de forma flagrante con las tendencias demográficas desde la creciente aceptación de los derechos de propiedad privada y los acuerdos voluntarios. En lugar de eliminar a los menos capacitados, el capitalismo ha hecho que miles de millones de personas sean capaces no sólo de sobrevivir, sino de prosperar. Como dijo Steven Horwitz, «Nada ha hecho más por sacar a la humanidad de la pobreza que la economía de mercado».

3. Promover la mejora pacífica de la vida de los demás

Los ataques de «supervivencia del más apto» contra el capitalismo nunca responden a la pregunta central: ¿apto para qué? La clave de la respuesta es la condición sine qua non del capitalismo: los derechos de propiedad privada. Impiden la invasión física de la vida, la libertad y los bienes de uno sin su consentimiento, una defensa insustituible contra la agresión de los fuertes a los débiles. En otras palabras, la propiedad privada protege a los aptos para la cooperación voluntaria —aquellos que utilizan su esfuerzo y creatividad para servir a los demás— frente a los aptos para la coacción de la jungla.

4. La competencia económica no es una lucha darwiniana

En los sistemas de mercado, las personas no sólo compiten con otras para consumir, como en la jungla darwiniana. Los individuos compiten para consumir ampliando la producción y la riqueza para otros, a cambio de recursos para apoyar su propio consumo. Cualquiera puede ofrecerse a cooperar en la producción en condiciones aceptables, y el proceso recompensa más a los que mejor hacen avanzar los deseos de los consumidores. Además, los mercados ofrecen una recompensa especial por producir lo que «las masas» quieren y están dispuestas a pagar, de modo que esos «benefactores» ganan mucho porque han proporcionado grandes beneficios a otros, no a costa de otros. De este modo, la competencia en la producción es, de hecho, la principal fuerza de elevación para los pobres, no un medio para pisotearlos.

5. Separar los mercados de «la jungla»

La refutación de las afirmaciones de que el mercado es una jungla puede encontrarse en el libro más famoso de economía, La riqueza de las naciones, libro 1, capítulo 2, de Adam Smith. En él señala que los perros no tienen derechos de propiedad, a diferencia de los humanos. Por ello, no producen para otros, sino que utilizan sus diferentes talentos y especializaciones para producir beneficios mutuos a través del intercambio. Esa ausencia de producción para otros coordinada por intercambios voluntarios crea un mundo de suma cero en el que lo que uno gana, lo pierde el otro. En cambio, las personas protegidas por los derechos de propiedad privada están unidas por el vasto juego de suma positiva de la producción voluntaria para los demás y el intercambio con ellos. En palabras de Smith, «Entre los hombres… los genios más dispares son útiles los unos a los otros… donde cada hombre puede comprar cualquier parte del producto de los talentos de otros hombres que tenga ocasión».

6. La ventaja comparativa muestra cómo todos podemos sobrevivir mejor a través de los mercados

Afirmar que el capitalismo beneficia a los fuertes a costa de los débiles ignora el hecho de que, bajo el capitalismo, prácticamente todos sobreviven mejor. Y una razón importante es que no entienden la ventaja comparativa. Como demostró David Ricardo hace poco más de dos siglos, aunque los trabajadores de un país sean menos productivos en la fabricación de cada bien que los de otro país, la especialización según la ventaja comparativa, combinada con el libre comercio internacional, beneficiará a ambos grupos de trabajadores. Mientras las personas sean libres de perseguir sus propios intereses, y no se impida artificialmente que los precios del mercado se ajusten, los individuos se especializarán en aquello en lo que tengan una ventaja comparativa, y se beneficiarán de esa elección, incluso si son absolutamente peores que otros en la producción de todo.

7. La supervivencia del más apto (en términos de productos y producción) nos beneficia en gran medida a todos

La retórica de «la supervivencia del más fuerte», «el capitalismo es una jungla», es un error cuando se aplica a las personas de la sociedad. Pero es exacta si hablamos de ideas, procesos, productos y formas de organización. El requisito de supervivencia del mercado de obtener beneficios elimina los bienes y servicios menos adecuados, así como los procesos de producción y las formas organizativas más costosas, lo que mejora enormemente el bienestar de los consumidores a medida que se les ofrecen opciones cada vez mejores. Y ha transformado miles de millones que antes hubieran sido «inadecuados» en éxitos que superan incluso los sueños de las generaciones anteriores.

Las siete miniaturas anteriores sólo esbozan brevemente mis argumentos contra las afirmaciones de que el capitalismo es una jungla brutal que perjudica a las personas. Hay más cosas en esos capítulos de Caminos, así como en otros más de 100 capítulos que abordan las razones de los fracasos políticos (que, naturalmente, creo que todos los interesados deberían leer). Pero quería dejar claro a los lectores que no hay un solo argumento en el otro lado, sino múltiples martillos que son capaces de golpear esas afirmaciones hasta la sumisión para cualquiera que esté dispuesto a pensar cuidadosamente. Y, afortunadamente, como me opongo a la coacción de los demás (el resultado final universal de los argumentos contra la propiedad privada, los sistemas de intercambio voluntario), sólo derriban las malas ideas, y abren el camino para que la gente descubra otras mejores.

Gary M. Galles es profesor de economía en la Universidad de Pepperdine y académico adjunto en el Instituto Ludwig von Mises. También es investigador en el Independent Institute, miembro de la red de profesores de la Fundación para la Educación Económica y miembro de la Junta de Asesores de Políticas del Heartland Institute.