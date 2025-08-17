Mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas en las inundaciones de Texas, las invectivas politizadas proceden de la izquierda. Quizá los comentarios más chocantes procedan de la Dra. Christina B. Propst, una pediatra de Houston que se burló de las víctimas y sus familias porque pensaba que algunas de ellas podrían haber votado a Donald Trump. Propst —que fue despedida por su empleador— publicó en Facebook:

Que todos los visitantes, niños, votantes no MAGA y mascotas estén a salvo y secos. Los MAGA del condado de Kerr votaron a favor de la FEMA. Niegan el cambio climático. Que obtengan lo que votaron. Benditos sean sus corazones.

Sade Perkins —que había sido nombrada para su cargo por el ex alcalde de Houston, publicó la siguiente cita en las redes sociales:

Sé que me van a cancelar por esto, pero Camp Mystic es un campamento cristiano sólo para niñas blancas. Ni siquiera tienen un asiático simbólico. No tienen una persona negra simbólica. Es un campamento cristiano conservador sólo para blancos. Si no eres blanco no estas bien, no entras, no vas. Punto.

(En realidad, un vistazo a la página web de Camp Mystic muestra que el campamento tiene consejeros negros, y los consejeros a menudo provienen de antiguos campistas. Sin duda, cuando se fundó el campamento hace 99 años, habría sido totalmente blanco, pero el campamento ha cambiado con los tiempos, como era de esperar).

Además de vitorear la multitud de muertes, otros en la izquierda culparon a la administración Trump, alegando que los recientes recortes en el personal del Servicio Meteorológico Nacional dejaron a las personas vulnerables a las inundaciones al no darles suficiente advertencia, algo que Connor O’Keeffe cubrió en un artículo reciente. Todo esto lleva a la pregunta de por qué la gente está politizando los desastres naturales, y la politización no se limita a la izquierda. Por ejemplo, durante los incendios forestales de Los Ángeles a principios de este año, muchos conservadores culparon a DEI de la carnicería sin tener en cuenta los muchos factores que condujeron a los incendios fuera de control en primer lugar.

En el pasado, se hicieron acusaciones políticas sobre la respuesta del gobierno a la catástrofe natural una vez ocurrida. En agosto de 1992, durante la campaña presidencial, el huracán Andrew, el «huracán más fuerte y devastador de los registrados que azotó el sur de Florida», el candidato demócrata Bill Clinton acusó inmediatamente al gobierno de George H.W. Bush de prevaricación por no hacer lo suficiente para ayudar a las víctimas de Andrew. Dado que la agencia de emergencias del gobierno federal, la FEMA, no estaba preparada para prestar ayuda masiva, cabe imaginar la confusión que siguió a los intentos de la administración Bush de prestar socorro. Clinton, como era de esperar, ganó Florida y las elecciones presidenciales.

(James Bovard, en su libro sobre los años de Clinton, Feeling Your Pain, dedica un capítulo a cómo Clinton utilizó la FEMA para ganar puntos políticos y comprar votos. Si existe una zona cero para politizar las catástrofes naturales, sería la presidencia de Clinton).

Cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans y otras ciudades y comunidades de la costa del Golfo, la opinión pública había llegado a creer que el gobierno federal —y sólo el gobierno federal— podía rescatar a toda una ciudad y a sus habitantes. Los esfuerzos de la administración de George W. Bush nunca habrían tenido éxito aunque la FEMA lo hubiera hecho todo bien, ya que la tarea era demasiado grande para una sola agencia gubernamental. Sin embargo, incluso para los bajos estándares de la administración Bush, la respuesta al Katrina fue pésima y destruyó la reputación política del presidente Bush.

Pero Katrina desató otro tipo de infestación política en relación con los desastres naturales: el papel del cambio climático. Aunque no afirmó directamente que el Katrina fuera consecuencia del calentamiento global, el ex vicepresidente Al Gore insinuó que sí lo era en su documental «Una verdad incómoda». La introducción del cambio climático en la política americana ha sido el catalizador de la politización moderna de las catástrofes naturales, y especialmente de los fenómenos meteorológicos.

Acompañando a las doctrinas modernas del cambio climático está la creencia subyacente de que existe una solución estatal a este supuesto problema. Además, todos los fenómenos meteorológicos importantes —desde las inundaciones en el oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee el año pasado hasta las mortíferas inundaciones del río Guadalupe en Texas— se atribuyen al cambio climático, de modo que quienes cuestionan esta teoría son considerados responsables de lo ocurrido.

Como alguien que ha seguido todas las elecciones presidenciales de EEUU desde 1960, hubo un tiempo en que alguien que se presentaba a presidente y prometía crear las condiciones propicias para crear un mejor clima habría sido ridiculizado desde el podio. Hoy en día (como vimos con la desafortunada publicación de Christina B. Propst en las redes sociales), quienes apoyen a candidatos políticos que muestren cierto escepticismo sobre las afirmaciones apocalípticas de los ecologistas merecen la muerte, y mucha gente vitoreará su desaparición.

Por lo demás, no sólo se culpa al cambio climático de los desastres provocados por la lluvia, sino también de los que ocurren cuando llueve demasiado poco, como los incendios forestales del pasado enero en Los Ángeles, que devastaron comunidades enteras. Dudar de las opiniones de la cultura moderna sobre el cambio climático es dudar de la eficacia de la propia ciencia, según los activistas climáticos. Por tanto, argumentan los activistas, si la Tierra se está calentando debido al uso de combustibles como el petróleo, el gas natural y el carbón, entonces corresponde a los gobiernos de todo el mundo forzar el uso de tecnologías que puedan crear energía eléctrica sin quemar combustibles, y eso requiere una «solución» política.

En este punto, la gente que cree en tales narrativas políticas cree que un voto a los candidatos que apoyan el uso del poder estatal para prohibir la quema de petróleo, gas y carbón y que quieren utilizar el gobierno para construir y promover fuentes de energía alternativas como la eólica y la solar es también un voto a favor de un tiempo mejor. Uno se siente tentado a decir que un voto a favor de los candidatos que promueven las energías alternativas es un voto contra las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. Del mismo modo, votar a candidatos políticos que se muestran escépticos ante las actuales narrativas climáticas o que están en contra de utilizar el poder del Estado para forzar cambios energéticos se considera un voto a favor de las inundaciones y los incendios forestales, candidatos que quieren que la gente se ahogue en las inundaciones y se queme en los incendios forestales.

Teniendo en cuenta este conjunto de actitudes, no hay mucha diferencia entre votar a Donald Trump y ser responsable tanto de las inundaciones como del número de muertos en Texas. No es una postura lógica, ni mucho menos, pero sin embargo ahora es aceptable en muchos círculos del Partido Demócrata y se ha convertido prácticamente en un artículo de fe religiosa para los izquierdistas.

El punto álgido de este debate es el Nuevo Pacto Verde, que fue la joya de la corona de las iniciativas políticas de Joe Biden. Como señalé en un artículo a principios de este año, hay una enorme desconexión entre los ambiciosos objetivos que tenían de sustituir las centrales eléctricas de combustible y los vehículos de gasolina y diésel por coches y camiones eléctricos, junto con la energía «renovable» y la capacidad de cumplir estos objetivos. Además, no hay ninguna garantía de que la realización de estos enormes cambios tenga un impacto siquiera insignificante en el clima.

Apoyar el Green New Deal, según los activistas, es querer una tierra mejor y menos inundaciones, huracanes e incendios forestales. Sin embargo, cualquiera que cuestione la eficacia de las iniciativas medioambientales de Biden lo hace con alevosía, ya que incluso el hecho de cuestionar tales cosas equivale a desear que Los Ángeles se incendie y que la gente sea arrastrada por las inundaciones.

Cuando enseñaba en la Universidad Estatal de Frostburg hace varios años, uno de mis colegas me dijo que si Gore hubiera ganado las elecciones de 2000, no habría habido huracán Katrina porque Gore habría detenido el calentamiento global, responsable de la tormenta. Creer algo así requiere o bien una imaginación que la mayoría de nosotros no tenemos o bien que uno simplemente se haya desvinculado del pensamiento factual.

Pero debemos recordar que millones de personas creen algo parecido a lo que me dijo mi amigo. Son personas que se aferran a una fe en el proceso político que va mucho más allá de la capacidad incluso de los mejores y más sensatos científicos para contrarrestarla. Una vez que personas como Al Gore declararon (y consiguieron que la gente creyera) que podemos revertir el cambio climático otorgando al Estado poderes que superan con creces los que hemos tenido en nuestra historia, era inevitable que incluso los fenómenos meteorológicos se convirtieran en pasto para el molino político.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

William L. Anderson es editor sénior del Instituto Mises y profesor jubilado de economía en la Universidad Estatal de Frostburg.