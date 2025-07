Muchos están familiarizados con el gráfico del «palo de hockey» de la historia económica (abajo) que detalla cómo, durante toda la historia económica de la humanidad, la gente vivía con el equivalente a aproximadamente 3 dólares al día o menos, sin embargo, hubo un cambio sin precedentes que tuvo lugar alrededor de 1800 —particularmente en Europa y luego en América— que condujo a un avance sin precedentes en la riqueza económica y la prosperidad. Histórica y económicamente, lo que hay que explicar no es la pobreza, sino la riqueza. Se han intentado muchas explicaciones sobre por qué ocurrió esto, dónde ocurrió y cuándo ocurrió.

En gran parte de la literatura sobre este tema, esto se ha conocido como el «milagro europeo». Las condiciones del milagro europeo no se limitaron a Europa propiamente dicha, sino también a lo que podría denominarse la extensión más exitosa de Europa, en la que se generó una prosperidad económica aún mayor: América. El historiador Ralph Raico explica el milagro europeo de la siguiente manera.

El «milagro» en cuestión consiste en un hecho simple pero trascendental: fue en Europa —y en las extensiones de Europa, sobre todo, América— donde los seres humanos lograron por primera vez un crecimiento económico per cápita durante un largo periodo de tiempo. (énfasis añadido)

En esta cita, Raico reconocía que el «milagro europeo» se aplicaba a América —colonias británicas con los beneficios de una herencia occidental-británica compartida—, pero este artículo pretende explorar cómo las condiciones que propiciaron un crecimiento económico sin precedentes en Europa y Gran Bretaña se magnificaron e intensificaron en América. Desde un punto de vista central, América heredó el marco institucional básico de Europa (especialmente de Gran Bretaña), pero lo perfeccionó y amplió mediante una mayor descentralización, una fiscalidad más baja y libertades más amplias.

Lo que hizo diferente a Europa

¿Qué provocó el milagro europeo? ¿Qué hizo diferente a Europa?

En resumen, autoridades políticas descentralizadas, competencia interjurisdiccional, derechos de propiedad privada seguros, Estado de derecho, impuestos bajos y predecibles, libertad de intercambio y de contrato, gobierno limitado, poco o ningún régimen regulador, respeto cultural por el comercio y la innovación, y un cambio ideológico gradual que honraba los mercados y la libertad individual. Mises escribió,

Oriente carecía de lo primordial, la idea de libertad frente al Estado. Oriente nunca enarboló la bandera de la libertad, nunca intentó destacar los derechos del individuo frente al poder de los gobernantes. Nunca puso en tela de juicio la arbitrariedad de los déspotas. Y, sobre todo, nunca estableció el marco jurídico que protegería la riqueza de los ciudadanos privados frente a la confiscación por parte de los tiranos. (énfasis añadido)

Estas instituciones y condiciones no se dieron automáticamente, sino que se desarrollaron a lo largo de siglos. El economista del desarrollo P.T. Bauer escribió,

…es engañoso referirse a la situación de la Europa de los siglos XVIII y XIX como representativa de las condiciones iniciales del desarrollo. Para entonces, Occidente estaba impregnado de las actitudes e instituciones propias de una economía de intercambio y una era técnica en mucha mayor medida que el sur de Asia en la actualidad. Estas actitudes e instituciones habían surgido gradualmente a lo largo de un periodo de ocho siglos. (énfasis añadido)

Europa representaba el nexo histórico de las influencias del clasicismo griego, la influencia ética y cultural del cristianismo y el descentralismo desde la caída del imperio romano y la incapacidad de un imperio para establecer una hegemonía en todo el continente. Gran Bretaña y Holanda recibieron esas influencias e instituciones y las ampliaron aún más. Por último, Gran Bretaña legó a América una herencia de instituciones, cultura, valores y tradiciones que continuaría desarrollándose.

Las colonias: de la inanición a la superioridad económica

A pesar de los primeros fracasos y la desesperación, e incluso el canibalismo, las colonias americanas experimentaron un crecimiento relativamente rápido —e incluso se hicieron más ricas (y más altas) que la madre patria británica. Escriben Jeremy Atack y Peter Passell, A New Economic View of American History (p. 50),

En la época de la Revolución, la economía americana era al menos diez veces mayor que en 1690 y cien veces mayor que en la década de 1630. Además, los colonos de 1775 disfrutaban de un nivel de vida material considerablemente superior al de sus abuelos y bisabuelos. Una renta per cápita media de unos 60 dólares —equivalente a unos 750 dólares de hoy en día [1994]— les situaba entre los más ricos del mundo en aquella época y les proporcionaba un modesto colchón contra la adversidad. Así lo demuestra la estatura de los americanos que lucharon en la Guerra francesa e India. Con un metro setenta y cinco, los colonos eran mucho más altos que los de las clases bajas que se habían quedado en Inglaterra… Además, los registros testamentarios indican que muchos americanos habían conseguido acumular importantes patrimonios, un testimonio más de un exceso de ingresos sobre el consumo a largo plazo…

Tras considerar la trágica normalidad de la hambruna durante la mayor parte de la historia de la humanidad, Deirdre McCloskey escribe en Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World (p. 130) que, «Tales escaseces desesperadas se rompieron en el Nuevo Mundo de los británicos americanos, que comían mejor que sus primos del Viejo Mundo a la primera generación de los primeros asentamientos.»

Descentralización y policentrismo americanos

Donde Europa y Gran Bretaña se beneficiaron de la descentralización y el policentrismo, América aún más. Las colonias americanas se beneficiaron de la gran distancia que las separaba de la metrópoli y de la política no británica de «negligencia benéfica». Además, las colonias se fundaron y desarrollaron por separado, sin un gobierno colonial central que las gobernara a todas. Las colonias —lejos de verse a sí mismas como «una nación»— se resistían y desconfiaban de cualquier intento de unirlas bajo un solo gobierno, temiendo la pérdida de control local (por ejemplo, el breve Dominio de Nueva Inglaterra [1686-1688] y la reacción al Plan Albany de Franklin [1763]).

La distancia de Gran Bretaña y de otras colonias garantizaba la descentralización y las limitaciones en la aplicación de la ley. Esto hizo necesario que las colonias desarrollaran sus propias instituciones. También permitió un nivel de competencia interjurisdiccional entre colonias —limitando la tiranía, conduciendo a la experimentación y presionando a las colonias para que se liberalizaran.

Derechos de propiedad seguros

Los derechos de propiedad seguros, definibles y reconocidos son esenciales para el crecimiento económico. Las colonias americanas heredaron de los británicos este honor por los derechos de propiedad. Por supuesto, en hubo fallos a la hora de mantener esta norma de forma coherente (por ejemplo, experimentos con el comunismo, la esclavitud, el imperialismo, etc.). Dicho esto, Occidente desarrolló de forma única un respeto cultural y jurídico por los derechos de propiedad. En América, siguiendo la tradición lockeana, la sociedad reconocía en gran medida la autopropiedad y los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Existían aberraciones, como la contradicción entre la esclavitud y la propiedad legal de otro autopropietario, pero fue el reconocimiento de la validez de la autopropiedad y los derechos de propiedad lo que empezó a erosionar la esclavitud en el Oeste. Matthew Page Andrews en Virginia, The Old Dominion, vol. 1, dijo (p. 61),

…tan pronto como los colonos se vieron abocados a sus propios recursos, y cada hombre libre adquirió el derecho a la propiedad, los colonos desarrollaron rápidamente lo que se convirtió en la característica distintiva de los americanos —una aptitud para todo tipo de artesanía unida a un genio innato para la experimentación y la invención.

Estado de Ley/Régimen regulador mínimo

Paradójica y simultáneamente, América tenía un Estado de ley y la ausencia de un régimen regulador significativo (es decir, ausencia de leyes). El Estado de ley no se refiere al número de leyes, sino a un marco legal en el que el gobierno actúa de forma predecible, protege los derechos de propiedad, hace cumplir los contratos voluntarios y aplica la ley de forma imparcial. Las colonias americanas tenían esto, un entorno normativo bastante mínimo y poca aplicación de la normativa existente.

Como ya se ha mencionado, la política no gubernamental de Gran Bretaña hacia las colonias era de «negligencia saludable», es decir, Gran Bretaña se beneficiaba de unas colonias prósperas, por lo que, aunque existían regulaciones comerciales y mercantiles, a menudo no se aplicaban y sus infracciones eran ignoradas. Los mercados locales operaban con gran libertad, a menudo desafiando la normativa británica (por ejemplo, contrabando, comercio sin licencia con potencias no británicas). Rosenberg y Birdzell, en How the West Grew Rich, escriben: «La aplicación de las Leyes de Navegación había sido laxa hasta 1763, y se había desarrollado una próspera marina mercante americano, en gran parte ilegal» (p. 93). Según Adam Smith, la razón por la que estas regulaciones se respetaban poco era una distinción cualitativa entre la ley natural y las regulaciones que restringían la ley natural,

…una persona [contrabandista] que, aunque sin duda muy culpable de violar las leyes de su país, es frecuentemente incapaz de violar las de la justicia natural, y habría sido, en todos los aspectos, un excelente ciudadano, si las leyes de su país no hubieran hecho de ello un crimen que la naturaleza nunca quiso que lo fuera. En aquellos gobiernos corruptos en los que existe al menos una sospecha general de muchos gastos innecesarios y una gran malversación de los ingresos públicos, las leyes que los protegen son poco respetadas. (énfasis añadido)

Curiosamente, la propia naturaleza del comercio marítimo contribuyó a romper el sistema feudal durante siglos y a desarrollar el individualismo. Rosenberg y Birdzell escriben de nuevo: «Así fue durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el comercio marítimo fue a la vez un importante campo de crecimiento económico y un campo intrincadamente resistente a los principios medievales de los controles políticos» (p. 95).

Impuestos bajos y previsibles

Aunque podrían mencionarse varios otros —especialmente la transformación ideológica—, el último factor institucional del crecimiento de la América colonial analizado aquí es el de la llamativa ausencia de impuestos. El historiador Paul Johnson explica que «las colonias continentales americanas eran los territorios con menos impuestos del planeta. De hecho, probablemente sea cierto que la América colonial era el país con menos impuestos de la historia. El gobierno era extremadamente pequeño, limitado en sus poderes y barato». El nivel de vida americano era tan alto porque «la gente podía disponer de prácticamente todos sus ingresos». De hecho,

Hasta la década de 1760, en todo caso, la mayoría de los colonos continentales rara vez, o nunca, fueron conscientes de una carga fiscal. Es lo más cerca que el mundo ha llegado a una sociedad sin impuestos. Esa fue una tremenda ventaja que América llevó consigo a la Independencia y ayuda a explicar por qué los Estados Unidos siguió siendo una sociedad de bajos impuestos hasta la segunda mitad del siglo XX. (énfasis añadido)

Alvin Rabushka —en su obra de 968 páginas Impuestos en la América colonial— que de 1764 a 1775,

…los casi dos millones de colonos blancos de América pagaron del orden del 1 por ciento de los impuestos anuales recaudados sobre los aproximadamente 8,5 millones de residentes de Gran Bretaña, o una veinticincoava parte, en términos per cápita, sin tener en cuenta la mayor media de ingresos y consumo en las colonias. (p. 729)

En contexto, en vísperas de la Revolución, «las cargas fiscales británicas eran diez o más veces más pesadas que las de las colonias».

Fue por las razones anteriores —a las que podríamos añadir otras— que el «milagro americano» fue el milagro europeo con esteroides. Donde Europa, especialmente Gran Bretaña, se benefició de la transformación ideológica, los gobiernos descentralizados, los derechos de propiedad, el imperio de la ley, el gobierno limitado y los bajos impuestos, las colonias americanas amplificaron todos estos factores.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Joshua Mawhorter es editor adjunto de Mises.org. Fue becario de verano en el Instituto Mises (2023) y profesor de gobierno/economía e historia de Estados Unidos desde 2016.