Existe una unanimidad casi total entre los economistas en que la función más importante del banco central es lograr la estabilidad de precios. Supuestamente, la política de estabilidad de precios promueve el crecimiento económico y el bienestar individual.

Según el pensamiento popular, una política de estabilidad de precios aumenta la visibilidad de las variaciones relativas de los precios de bienes y servicios. Esto, a su vez, permite a las empresas identificar los cambios en las condiciones de oferta y demanda de bienes y servicios. Al actuar sobre estos cambios, las empresas se atienen a los deseos de los consumidores, contribuyendo así a una asignación eficiente de los recursos. Según el ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William J. McDonough, «a largo plazo, la estabilidad de precios es la única contribución sostenible que la política monetaria puede hacer al crecimiento. Esto se aplica a todos los países».

Por ejemplo, imaginemos que se observa que el precio de los tomates aumenta en relación con el de las patatas. Este aumento del precio relativo genera incentivos para que las empresas aumenten la producción de tomates frente a la de patatas. Al ser capaces de observar y responder a los cambios en los precios relativos, las empresas están poniendo en marcha una asignación eficiente de los recursos (es decir, una asignación acorde con las preferencias de los consumidores). Según este pensamiento, mientras la inflación —que el pensamiento popular define como el aumento general del «nivel de precios»— sea estable, los productores pueden constatar los cambios en los precios relativos y mantener así la asignación eficiente de recursos. Sin embargo, cuando la inflación es volátil, a las empresas les resulta mucho más difícil distinguir entre los cambios en los precios relativos y los cambios en los precios asociados a la inflación de precios. Esto, a su vez, conduce a una mala asignación de los recursos y a la pérdida de riqueza.

Supuesta neutralidad monetaria

En la base de las políticas de estabilización de precios está la idea de que el dinero es neutral. Los cambios en el dinero sólo afectan al nivel de precios, pero no a los precios relativos de los bienes y servicios. Por ejemplo, si una manzana se cambia por dos patatas, entonces el precio de una manzana son dos patatas o el precio de una patata es media manzana. Ahora bien, si una manzana se intercambia por un dólar, entonces resulta que el precio de una patata es medio dólar. Por supuesto, todos estos precios relativos podrían cambiar en función de la oferta y la demanda de manzanas, patatas y dólares. Obsérvese que la introducción del dinero no altera el precio relativo de las patatas frente al de las manzanas, que es de 2:1. Así, el vendedor de una manzana obtendrá un dólar por ella, lo que, a su vez, le permitirá comprar dos patatas.

Según esta forma de pensar, un aumento de la cantidad de dinero conlleva una disminución proporcional de su poder adquisitivo (es decir, un aumento del nivel de precios), mientras que una disminución de la cantidad de dinero dará lugar a un aumento proporcional del poder adquisitivo del dinero (es decir, una disminución del nivel de precios). Todo esto, sin embargo, no alterará el hecho de que una manzana se intercambie por dos patatas, en igualdad de condiciones.

Digamos que, como resultado de un aumento de la cantidad de dinero, el poder adquisitivo del dinero se ha reducido a la mitad, o el nivel de precios se ha duplicado. Esto significa que ahora una manzana se cambiará por dos dólares, mientras que una patata se cambiará por un dólar. A pesar de la duplicación de los precios en este ejemplo, un vendedor de manzanas con dos dólares podrá seguir comprando dos patatas. El llamado «nivel de precios» es la observación de los precios «medios» a lo largo del tiempo, pero esta media no tiene sentido porque agrega bienes heterogéneos en precios monetarios.

Cuando se inyecta dinero, siempre hay receptores y gastadores anteriores del dinero que se benefician de esta inyección. Los primeros receptores, con más dinero a su disposición, pueden ahora adquirir una mayor cantidad de bienes, mientras que los precios de estos bienes permanecen invariables. A medida que el dinero circula por la economía, los precios de los bienes empiezan a subir de forma desigual, lo que engendra otros cambios e incentiva distintas elecciones. En consecuencia, los receptores tardíos se ven perjudicados por los precios más altos, el menor poder adquisitivo y la inestabilidad causada por las distorsiones en la estructura de producción.

Los aumentos de la oferta monetaria provocan una redistribución de la riqueza de los receptores tardíos o no receptores a los receptores y gastadores más tempranos. Este desplazamiento de la riqueza altera la demanda de bienes y servicios por parte de los individuos y, a su vez, altera los precios relativos, en igualdad de condiciones. Por lo tanto, los cambios en la oferta monetaria ponen en marcha nuevas dinámicas que dan lugar a cambios en la demanda de bienes y servicios y a cambios en sus precios relativos. El efecto de los cambios en el poder adquisitivo del dinero sobre los precios de los bienes no puede aislarse. El precio de un bien viene determinado por la oferta y la demanda de ese bien y por la oferta y la demanda de dinero. El efecto de los cambios en la demanda y la oferta de dinero y la demanda y la oferta de bienes sobre los precios de los bienes está entrelazado y no hay forma de aislar estos efectos.

Si, por ejemplo, se observa que durante un período de un año el precio de los tomates aumentó un 10%, mientras que el precio de las patatas subió un 2%, esta información no puede decirnos qué parte del aumento de los precios se debe a cambios en la oferta y la demanda de bienes y qué parte se debe a cambios en la demanda y la oferta de dinero. Dado que es imposible aislar el efecto monetario en los precios individuales de los bienes, obviamente toda la idea de que se puede medir y de alguna manera estabilizar el «nivel de precios» es cuestionable. Rothbard escribió,

Puesto que el valor de cambio general, o PPM, del dinero no puede ser definido cuantitativamente y aislado en ninguna situación histórica, y sus cambios no pueden ser definidos o medidos, es obvio que no puede mantenerse estable. Si no sabemos qué es algo, no podemos actuar para mantenerlo constante.

El poder adquisitivo total del dinero (PPM) no puede establecerse conceptualmente

Además, cuando un dólar se cambia por una barra de pan, podemos decir que el poder adquisitivo de un dólar es una barra de pan. Si un dólar se cambia por dos tomates, significa que el poder adquisitivo de un dólar es de dos tomates. Sin embargo, la información relativa al poder adquisitivo específico del dinero no permite establecer el poder adquisitivo total del dinero. No es posible determinar el poder adquisitivo total del dinero porque no podemos sumar dos tomates a una barra de pan. Sólo podemos establecer el poder adquisitivo del dinero con respecto a un conjunto de bienes por los que se intercambiará en un momento y un lugar determinados.

Conclusión

Para la mayoría de los economistas, la clave de unos fundamentos económicos sanos es la estabilidad de precios. Se supone que un «nivel de precios» estable conduce a un uso eficiente de los escasos recursos de la economía y, por tanto, se traduce en mejores fundamentos económicos. Sin embargo, obsérvese que la llamada política monetaria estable que supuestamente genera aumentos estables del índice de precios sigue incrementando la oferta monetaria. Esto pone en marcha distorsiones de la estructura de producción y la amenaza del ciclo de auge y caída. Además, los precios estables pueden ser engañosos, enmascarando los efectos de la inflación monetaria cuando van acompañados de una auténtica producción que reduce los costes y los precios. Según Murray Rothbard

El hecho de que los precios generales se mantuvieran más o menos estables durante la década de 1920 indicó a la mayoría de los economistas que no existía ninguna amenaza inflacionista, por lo que los acontecimientos de la gran depresión les pillaron completamente desprevenidos.

Dado que los economistas actuales siguen exactamente la misma línea de pensamiento, es bastante probable que la política de estabilidad de precios de la Fed vuelva a pillar a los economistas desprevenidos del daño infligido por la política monetaria inflacionista.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Frank Shostak es investigador asociado del Instituto Mises y doctor por la Universidad Rands Afrikaanse.