¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? ¿La inflación o la clase empresarial?

El inflacionismo es tanto una herramienta como una ideología y un fenómeno. La inflación, por supuesto, fomenta el consumo en el momento en que los precios cambian más deprisa que los ingresos. Beneficia a los prestatarios en detrimento de los prestamistas. Beneficia a los primeros y primeros receptores —los más cercanos a la espita del dinero— a expensas de los receptores posteriores. También proporciona la herramienta perfecta a la clase directiva que James Burnham y Sam Francis describen para una mayor expansión y centralización del poder.

Su teoría se basa en la idea de que las empresas y el Estado se han fusionado a través de una clase de burócratas y gestores que trabajan codo con codo. La Unión Soviética y la Alemania nazi eran ejemplos obvios, pero Burnham también veía en el New Deal otro ejemplo. Sin embargo, la identificación del New Deal por parte de Burnham como parte de la revolución gerencial que observó tiene un fallo: Comenzó en los Estados Unidos mucho antes, en la Era Progresista, cuando las grandes empresas se unieron a la pericia tecnocrática progresista para cartelizar las industrias a expensas del consumidor-contribuyente. El New Deal se prefiguró en el socialismo de guerra de Woodrow Wilson, que sólo se detuvo al final de la guerra. Un aspecto crucial de esta cartelización empresarial fue la banca central.

Si se considera que el relato de Rothbard sobre los orígenes de la Reserva Federal es una historia sólida —una historia revisionista, por no decir otra cosa—, las empresas financieras se unieron a políticos y economistas ideólogos para apoyar el frágil sistema bancario de reserva fraccionaria. J.P. Morgan ya no tendría que actuar como prestamista de última instancia de un sistema insostenible. Pero reforzó aún más al gobierno federal en muchas de las acciones que pronto emprendería.

Mises subrayó el poder del monedero, del pueblo para imponer restricciones a las acciones del gobierno supeditadas a su cooperación con los impuestos o a su observancia del uso del dinero de los contribuyentes. Pero los gobiernos arrebatan este poder al pueblo con el endeudamiento y el inflacionismo. Al pedir prestado, el coste de cualquier política que emprendan queda oculto hasta que se impongan futuros impuestos para pagar la deuda emitida (si es que se paga). Cuando se emprende el inflacionismo para pagar bienes, el coste queda oculto a medida que los precios suben lentamente de forma desigual tras la inyección del nuevo dinero en la economía en general.

La inflación tarda en hacer subir los precios en los distintos sectores de la economía. Esta ocultación de los costes hace que sea fácil hacer pasar los costes financieros y sociales de un conflicto como menos costosos durante un tiempo. Esta es la razón por la que el Dr. Ron Paul ha comentado que «no es una coincidencia que el siglo de la guerra total coincidiera con el siglo de la banca central». Los costes de la guerra quedan ocultos por el inflacionismo y el endeudamiento, ambos posibilitados por la banca central.

La guerra es una fuerza centralizadora. El socialismo de guerra que se emprende, la nacionalización de las industrias, el racionamiento y el control de los precios, pone la totalidad de la economía en manos de los burócratas y de sus aliados directivos en las corporaciones. Las pequeñas empresas no pueden operar en una economía así. Sus insumos están restringidos ya que se desvían a la maquinaria de guerra. No pueden permitirse que los directivos cooperen con los burócratas. Poco a poco son absorbidas. Todo ello en nombre del patriotismo, de la lucha en una supuesta «guerra justa», facilitada por la banca central.

No es casualidad que las mismas figuras que impulsaron la creación de la Reserva Federal —que creó el Estado gerencial— estuvieran entre los más firmes defensores del socialismo de guerra de Woodrow Wilson. Rothbard lo describe mejor en La Era Progresista en su capítulo «El colectivismo de guerra en la Primera Guerra Mundial».

Hay otro aspecto en el que la inflación actúa como fuerza centralizadora. La inflación distorsiona las señales de precios en la economía en beneficio de los primeros receptores. Succiona bienes reales de otros agentes económicos bajo la ilusión de un intercambio normalmente beneficioso y los pone en manos de los más cercanos al banco central y al gobierno, a saber, la clase empresarial.

La propiedad desempeña un papel crucial en el comportamiento del hombre. El hombre actúa para lograr un estado de cosas más satisfactorio empleando medios. La propiedad privada es la única forma eficaz de asignar los bienes económicos, es decir, los bienes que son víctimas de la escasez y se identifican como medios para alcanzar un fin. Para asignar estos bienes, la acción humana nos regala el sistema de precios de mercado.

Los precios no son números arbitrarios ni relaciones físicas entre bienes, sino relaciones que nos indican cómo el hombre ha decidido intercambiar unos bienes por otros. Esto sólo es posible con dinero. Cuando se interfiere en el dinero —ya sea el rey medieval que envilece su moneda, el falsificador lego escondido en un sótano o el banco central que bombea reservas al sistema bancario— se distorsiona el sistema de precios.

El dinero no es neutro; entra en determinados puntos y hará subir los precios a ritmos diferentes según las preferencias de los gastadores. La inflación aleja a la gente de la propiedad por su proximidad a la imprenta de dinero. Cuando todos los aspectos de tu comportamiento en una sociedad ordinaria están definidos por la propiedad —la adquisición de tus medios—, verte privado de ella a través de un mercado amañado provoca descontento.

Con la rápida evolución de los precios, especialmente cuando se produce de forma desigual, uno no puede determinar el valor futuro de sus ahorros y sus bienes, como el Dr. Salerno elucida en «La hiperinflación y la destrucción de la personalidad humana». Esto impide a la gente pensar en el futuro, empiezan a consumir. Deben consumir ahora porque no hay ninguna seguridad de que las tenencias de efectivo que tienen ahora mantengan su valor en el futuro. Sam Francis identifica el consumismo de masas como un aspecto vital del régimen gerencial.

Es necesario porque la creación de bienes reales debe compensarse cuando las empresas deben emplear a una gran franja de directivos para cumplir con los burócratas. Los bienes se vuelven menos duraderos, ya que las personas tienen horizontes temporales más cortos para el consumo. Cuando el hombre se comporta, realiza una capitalización en tanto que determina si el valor de todos los usos posibles de un bien será superior al coste del mismo. Esto se denomina capitalización.

Si el valor que un hombre obtendría de tres palas más baratas es igual o ligeramente superior al de una pala más cara, comprará los tres productos más baratos. De este modo, puede obtener más valor. Los bienes más duraderos tenderán a subir de precio más rápidamente y se encarecerán más rápido que los bienes más baratos producidos en serie. Así pues, la inflación cortocircuita este proceso y crea incentivos para que la gente compre bienes producidos en masa.

A medida que las empresas más pequeñas son absorbidas y los bienes producidos en masa aumentan debido a la demanda en el mercado, todo aquel que desee unos ingresos estables debe unirse a una gran corporación. Se convierten en átomos de una máquina económicamente ineficiente. Lo que no se compensa con ingresos en estos empleos corporativos se compensa con un Estado del bienestar ineficiente que se financia con más deuda.

El hombre ya no depende de su comunidad ni de un trabajo verdaderamente económico. Se convierte en un consumidor atomista. Eso por no hablar de los ataques a la familia provocados por el Estado del bienestar y el sistema educativo. Todo ello se financia con la inflación y sus efectos. Todo esto da poder al estado gerencial-burocrático. Las corporaciones corruptas que se arriman al gobierno federal son recompensadas y las únicas que sobreviven. Los burócratas alejan a los ciudadanos de las comunidades locales, de sus propiedades, de sus negocios. Todo aquello a lo que la gente está unida y de lo que depende en sus comunidades locales es eliminado. El hombre se convierte en homo politicus —el hombre político.

La política se convierte en una fuerza totalizadora bajo la burocracia. La inflación es la mejor herramienta de la clase dirigente. A través de ella pueden financiar todas las políticas que deseen. Pueden recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Crean un hombre consumista, el hombre económico, que se utiliza como hombre de paja contra los partidarios del libre mercado. El «libre mercado» es reprendido por su «consumismo desenfrenado». Todo esto sólo es posible con la ayuda de la banca central y su inflacionismo crónico. No es casualidad que el siglo de la burocracia coincidiera con el siglo de la banca central.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

David Brady, Jr. es un estudiante universitario en Florida Southern College que cursa una Licenciatura en Economía.