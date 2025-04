La primera vez que leí sobre el «privilegio blanco» en la universidad fue en una lista de lecturas asignadas de Blackboard. No era una clase a la que yo asistiera, pero tenía acceso a ella para ayudar al profesor. Resultó que había leído el documento original sobre este tema: «Privilegio blanco y el privilegio masculino: Un relato personal de cómo llegar a ver las correspondencias a través del trabajo en estudios de la mujer» (1988).

Aunque se podrían hacer —y se han hecho— muchas críticas a los presupuestos, métodos y conclusiones de la autora; y aunque la autora admite que este artículo está «basado en mi experiencia diaria», «es un registro parcial de mis observaciones personales» y «no un análisis académico», hay un aspecto clave que este artículo trata de explorar: la persistente queja sobre la falta de vendas de color «carne» (y otros productos) que coincidan exactamente con el tono de piel de cada uno. Por ejemplo, en el nº 46 de la lista de ventajas del «privilegio blanco», McIntosh escribió: «Puedo elegir un protector de imperfecciones o vendas de color ‘carne’ y que sean más o menos iguales a mi piel».

Aunque no se puede medir, la experiencia demuestra que cada vez que se menciona el «privilegio blanco», el ejemplo de la tirita es casi inevitable. Una simple búsqueda en Google de «privilegio blanco, curita, tono de piel» arrojará miles de resultados. Ahora bien, muchos de estos resultados serán críticas a tal afirmación, así como quejas serias sobre este «problema», pero esta queja ha sido durante años un elemento básico del debate sobre el «privilegio blanco».

Las quejas son reveladoras porque ponen al descubierto lo que queremos, lo que creemos que es normal, lo que creemos que merecemos, cómo creemos que funciona el mundo y cómo creemos que debería ser el mundo. Sugiero que la queja de la tirita y otras quejas similares son reveladoras de varias maneras. Desde un punto de vista más generoso, estas quejas revelan deseos subjetivos insatisfechos en el mercado que pueden ser satisfechos por los empresarios, el libre intercambio y la división del trabajo; por tanto, revelan una oportunidad. De forma más cínica -teniendo en cuenta la suposición por defecto de la justicia del igualitarismo que tiene la mayoría- se supone que tales quejas engendran culpa y división cultural, crean una nueva casta de opresores y oprimidos, actúan como prueba de injusticia y abren la oportunidad de intervenciones igualitarias para obtener más poder político.

Yo, lápiz, lápices de colores y tiritas

El conocido ensayo de Leonard Read —Yo, lápiz— demuestra la complejidad, el orden espontáneo y la «magia» de la iniciativa empresarial, el libre mercado, la división del trabajo y la especialización. Incluso cuando se trata de un simple lápiz, ninguna persona tiene los conocimientos o la capacidad para crearlo. Read rastreó algunos de los elementos que componen un lápiz a través de la estructura productiva, señalando todos los conocimientos especializados, el trabajo y los intercambios que lo hicieron posible. Aunque la gente ignora en gran medida estos factores, eso no le impide disfrutar de sus beneficios.

Los mercados, el comercio, el emprendimiento, el capitalismo y la división del trabajo —por lo general poco comprendidos, pero deplorados por cualquiera que hable de «privilegio blanco»— permiten todo tipo de bienes muy específicos para necesidades humanas muy específicas. La desigualdad, las disparidades, las diferencias —entre individuos y lugares— permiten la división del trabajo que hace posible bienes como los lápices de colores y las vendas y todo tipo de bienes de consumo muy específicos. (Incluso hay tiritas de Elmo, Bob Esponja y Barbie). La mayoría de los que se quejan del «privilegio blanco» —que ven la falta de esos productos como una injusticia y no como una oportunidad— no entraron en el mercado para aprovechar la oportunidad y satisfacer los deseos, sino que lo hicieron los empresarios. Vemos algo de la maravilla, la belleza y la especificidad de los mercados. Los empresarios y los mercados resuelven imperfectamente los problemas, los quejosos no.

Por cierto, cuando Johnson & Johnson anunció una nueva línea de tiritas para representar más tonos de piel, rápidamente se anunció que no era «suficiente». Obviamente, se podría señalar que las tiritas y los lápices de colores son sólo la punta del iceberg de la cuestión del «privilegio blanco», y ni siquiera la más importante. Dicho esto, debemos señalar que esto se ha presentado regularmente como prueba del «privilegio blanco». También podemos observar que se trata de una queja persistente, sin embargo, tal queja sería totalmente ajena a las personas que viven con menos de 3 dólares al día en otros países. En otras palabras, la queja en sí revela, no sólo suposiciones clave sobre cómo es y cómo debería ser el mundo, sino un nivel de privilegio. Una sociedad tiene que ser lo suficientemente rica y desarrollada para quejarse de la falta de vendas y lápices de colores del mismo tono que la piel.

Buscadores de desigualdades e intervencionistas igualitarios

Tales observaciones de agravios pretenden hacer que la gente note las diferencias, asuma el ideal del igualitarismo como justo, sienta culpa y/o envidias inapropiadas, y luego determine que la «sociedad» es sistémicamente injusta porque provocó el resultado. A continuación, las personas culpables y/o envidiosas están dispuestas a exigir que la «sociedad» cambie radicalmente. ¿Cui bono? ¿A quién beneficia?

La respuesta es: 1) la casta política, que recibe el poder y el dinero para intervenir en la sociedad a través del Estado con el fin de lograr el objetivo inalcanzable e injusto del igualitarismo; 2) la casta de beneficiarios, que recibe los beneficios del Estado; y 3) la nueva casta de «expertos buscadores de desigualdades» y expertos en cumplimiento (tanto dentro como fuera del Estado) que se ganan la vida señalando todas las diferencias —reales o imaginarias— con el fin de justificar una mayor intervención del Estado. Aunque la casta política del Estado es posiblemente la más «privilegiada» —por ser legalmente privilegiada— y la mayor causante de la desigualdad impuesta a la población, no hay ni una sola sugerencia para abordar el «privilegio» o la «desigualdad» en la sociedad que no concluya con más dinero y poder para el Estado.

Al tiempo que se defiende la «diversidad» por un lado (lo que presupone diferencias), también se promueven la «igualdad» o la «equidad» igualitarias sin darse cuenta de que se trata de ideales contradictorios. Una vez que se asume que la igualdad en todos los ámbitos es una norma justa y, a la inversa, que cualquier desigualdad o disparidad es el resultado de una injusticia, entonces el entorno está preparado para que el Estado se aproveche de la situación. El Estado crea castas —la casta autoritaria-reorganizadora— que son privilegiadas y/o sobrecargadas por el Estado. La envidia se institucionaliza y, en palabras de Bastiat, todos intentan saquear a todos.

Un entorno así no sólo fortalece al Estado —la casta política—, sino que crea la aparición de una clase de buscadores profesionales de desigualdades. Irónicamente, sin la división del trabajo y la especialización desarrolladas, no habría base de riqueza para sostener a estos «buscadores de desigualdades» y «expertos». Cada diferencia es vista como una injusticia, una oportunidad de intervención y una ocasión de saqueo. También emplea a estos nuevos grupos cuyo trabajo consiste en notar las diferencias, avivar la culpa y la envidia, inventar nuevas «clases» oprimidas y opresoras, y amenazar a los individuos y a las empresas por no cumplir.

Rothbard describe cómo la búsqueda igualitaria del objetivo inalcanzable de la «igualdad» conduce al surgimiento de «una poderosa élite gobernante que esgrime las formidables armas de la coerción e incluso del terror… para intentar obligar a todo el mundo a adoptar un molde igualitario». Dado que las personas no son ni pueden ser iguales (excepto iguales en libertad), a menos que sean idénticas en todos los aspectos, los intentos de hacerlas iguales son antihumanos. Sin embargo, dada la aceptación cultural de la legitimidad ética del igualitarismo —incluso en contra de la realidad y la justicia— se abren nuevas oportunidades, no sólo para la casta política sino para una nueva «clase intelectual» que proporciona justificación al Estado al notar cada diferencia entre las personas. Rothbard vuelve a escribir

Cada nuevo descubrimiento de un grupo oprimido [incluso un grupo sin productos para igualar el tono de la piel] puede aportar al igualitarista más partidarios en su carrera hacia el poder, y también crea más «opresores» a los que hacer sentir culpables. Todo lo que se necesita para encontrar fuentes siempre nuevas de opresores y oprimidos son datos y ordenadores, y, por supuesto, investigadores de los fenómenos —los propios investigadores constituyendo miembros felices de la clase elitista procrusteana.

El encanto del igualitarismo de grupo para la clase intelectual-tecnocrática-terapéutica-burocrática, entonces, es que proporciona un suministro de grupos oprimidos casi interminable y acelerado para unirse en torno a los esfuerzos políticos de los igualitaristas.

Irónicamente, es la división del trabajo en el libre mercado la que proporciona una base económica tanto para que la clase política reciba ingresos como para que exista la posibilidad de un mercado para estos buscadores de desigualdades. Con el tiempo, la casta política se vuelve tan audaz que cree que ellos y sus «servicios» proporcionan la base de la producción y la riqueza de la que disfruta el pueblo (por ejemplo, «¡Eso no lo construiste tú!»). Rothbard explica la conexión entre el igualitarismo como objetivo, la constatación de cada desigualdad, la expansión del poder político y las nuevas oportunidades de empleo para los buscadores de desigualdad: «Y a medida que la causa se expande, por supuesto, se multiplican los puestos de trabajo y se acelera la financiación de los contribuyentes que fluye hacia las arcas de la élite gobernante procrusteana, una característica no accidental del impulso igualitario.»

Esto también podría ayudar a explicar en parte la obsesión de las élites por las estadísticas. Las estadísticas no sólo proporcionan a las entidades políticas su única forma de información (ya que no pueden utilizar el cálculo económico empresarial), sino también porque toda disparidad se considera un problema que necesita solución.

En el análisis final, hay básicamente dos formas de ver la falta de bienes que se ajusten razonablemente al tono de la piel —una es productiva y beneficiosa y la otra es, en el mejor de los casos, una queja improductiva o, en el peor, una falta de aprecio por la división del trabajo y el deseo de facultar al Estado para «igualar» coercitivamente todos los aspectos de la sociedad. Los empresarios, el libre mercado y la división del trabajo pueden ver, y de hecho ven, oportunidades para proporcionar bienes específicos que otros desean (por ejemplo, lápices de colores del tono de la piel, vendas, etc.). Los buscadores de desigualdades igualitarias, por otra parte, no suelen limitarse a quejarse, sino que están dispuestos a invitar a los poderes políticos del Estado a que intenten alcanzar el objetivo imposible e injusto de la «igualdad» perfecta.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Joshua Mawhorter es editor asistente de Mises.org.