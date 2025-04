Muchos creen que la causa clave de un aumento general de los precios son las llamadas «expectativas inflacionistas». Por ejemplo, si se produce un gran aumento de los precios del petróleo, los individuos empezarán a formarse expectativas de una mayor inflación en el futuro. En consecuencia, los individuos acelerarán sus compras de bienes y servicios en el presente, aumentando así la demanda de bienes y servicios, en igualdad de condiciones. Se supone que esto pondrá en marcha subidas generales de precios. Según el ex presidente de la Fed Ben Bernanke, «Sin duda, el estado de las expectativas de inflación influye mucho en la inflación real y, por tanto, en la capacidad del banco central para lograr la estabilidad de precios».

Se cree que, si las expectativas inflacionistas pudieran hacerse menos sensibles a diversas perturbaciones, con el tiempo se mitigarían los efectos de éstas en el impulso de los precios de bienes y servicios. La mayoría de los comentaristas creen que las políticas de los bancos centrales pueden emplearse para llevar las expectativas inflacionistas de los individuos a un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio, se cree que las expectativas pueden anclarse para no ser tan sensibles a los cambios en diversos datos económicos. Una vez ancladas las expectativas inflacionistas, es probable que diversas perturbaciones —como un gran aumento del precio del petróleo o de los alimentos— tengan un efecto efímero en la subida general de los precios. Según Bernanke, anclar las expectativas inflacionistas es de suma importancia para erradicar la inflación:

…la última ronda de subidas de los precios de la energía ha aumentado los riesgos al alza para la inflación y las expectativas de inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto se resistirá firmemente a una erosión de las expectativas de inflación a más largo plazo, ya que un desanclaje de dichas expectativas sería desestabilizador tanto para el crecimiento como para la inflación.

Obsérvese que lo que importa, según este punto de vista, son los aumentos de precios subyacentes. Por ello, los responsables políticos de la Reserva Federal y muchos economistas opinan que, para hacer un seguimiento de los aumentos de precios subyacentes —denominados inflación—, hay que prestar atención a la inflación subyacente. La inflación subyacente tiene que ver con las variaciones porcentuales del índice de precios al consumo.

Supuestamente, para que las expectativas de inflación estén bien ancladas, los individuos deben tener clara la política monetaria de los responsables políticos del banco central. Para la mayoría de los comentaristas, mediante la fijación de objetivos de inflación y una comunicación clara por parte de los responsables políticos, el banco central puede hacer que las expectativas inflacionistas estén «bien ancladas» (es decir, que no sean sensibles a las variaciones de los datos).

¿Puede producirse un aumento general de los precios sin que aumente la masa monetaria?

Según el pensamiento dominante, un cambio en el precio de una mercancía, como el petróleo, puede poner en marcha una inflación persistente. Se cree que la aparición de la inflación en respuesta al aumento del precio del petróleo requiere un aumento de la inflación esperada. Ben Bernanke opina que «…un cambio puntual en los precios de la energía sólo puede traducirse en inflación persistente si conduce a un aumento de la inflación esperada y a la consiguiente ‘espiral salarios-precios’».

Sin embargo, sin los aumentos precedentes de la oferta monetaria, en igualdad de condiciones, no puede haber un aumento general de los precios, lo que a menudo se denomina «inflación.» El precio de un bien es la cantidad de dólares que se paga por unidad de un bien (en una economía monetaria que utiliza dólares). Por lo tanto, para una cantidad dada de bienes, si el stock de dinero permanece invariable, la cantidad de dólares empleados por unidad de un bien también permanecerá invariable, manteniéndose iguales las demás cosas.

Supongamos, por ejemplo, que debido a una fuerte subida del precio del petróleo, los particulares han aumentado sus expectativas inflacionistas. Si la masa monetaria permanece invariable, no se producirá un aumento general de los precios de los bienes y servicios, a pesar del aumento de las expectativas inflacionistas. Si se gasta más dinero en petróleo y productos relacionados con la energía, quedará menos dinero para otros bienes y servicios. Lo único que ocurrirá es que los precios del petróleo y de los productos relacionados con la energía subirán, mientras que los precios de otros bienes y servicios bajarán.

Son los aumentos de la oferta monetaria los que sustentan las subidas subyacentes de los precios, y no las expectativas inflacionistas. Sin el apoyo de la oferta monetaria, en igualdad de condiciones, no puede producirse un aumento general de los precios a pesar de las expectativas inflacionistas. Además, lo que importa en lo que respecta a la inflación no es su manifestación en términos de aumento de los precios de los bienes y servicios, sino el daño que inflige al proceso de generación de riqueza. El aumento de la masa monetaria —que es la inflación— pone en marcha un intercambio de nada por algo y distorsiona la estructura de precios y de producción. Esto desvía la riqueza de los generadores de riqueza a los no generadores de riqueza.

Algunos economistas, como Milton Friedman, sostienen que si la inflación de precios es «esperada» por productores y consumidores, entonces causa muy poco daño (véase Dólares y déficits, de Friedman, pp. 47-48). El problema, según Friedman, es la inflación de precios inesperada, que provoca una mala asignación de recursos y debilita la economía. Según Friedman, si una subida general de precios pudiera estabilizarse mediante una tasa fija de inyecciones monetarias, los individuos ajustarían entonces su conducta en consecuencia. En consecuencia, sostenía Friedman, las subidas generales de precios esperadas —que él denominaba inflación esperada— serían inocuas, sin ningún efecto real. Friedman considera la oferta monetaria como una herramienta política que puede estabilizar las subidas generales de precios, fomentando así el crecimiento económico. Según esta forma de pensar, basta con fijar la tasa de crecimiento del dinero en un determinado porcentaje. El resto seguirá el mismo camino.

La fijación de la tasa de crecimiento de la masa monetaria en un determinado porcentaje previsto no altera el hecho de que la masa monetaria siga expandiéndose. Provocará el desvío de recursos y la distorsión de la estructura de precios y de producción, reducirá el poder adquisitivo y producirá ciclos económicos. Por lo tanto, ¡la política de estabilización de precios generará más inestabilidad!

Contrariamente al pensamiento popular, la inflación no consiste en aumentos de precios, sino en aumentos de la oferta monetaria. También en contra de varios comentaristas, las expectativas inflacionistas —en ausencia de aumentos de la oferta monetaria— no pueden provocar un aumento general de los precios de bienes y servicios.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises.

Frank Shostak es investigador asociado del Instituto Mises.