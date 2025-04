En su libro Socialismo, Ludwig von Mises advierte de la amenaza que supone el socialismo para la coexistencia pacífica y la civilización occidental. Destaca las «desastrosas guerras y revoluciones, atroces asesinatos en masa y espantosas catástrofes» que han provocado las políticas socialistas, una advertencia que también lanzó Friedrich von Hayek en El camino hacia la servidumbre.

Mises va más allá de advertir sobre la naturaleza destructiva del socialismo, yendo más allá para llamar la atención sobre lo que él considera «la cuestión principal», que describe como «la lucha desesperada de los amantes de la libertad, la prosperidad y la civilización contra la creciente ola de barbarie totalitaria». El socialismo es destructivo en sí mismo, pero además alimenta la «creciente ola de barbarie totalitaria» a través de sus múltiples disfraces. Existe la creencia persistente de que el socialismo es un ideal que vale la pena perseguir si tan sólo pudiéramos encontrar la forma correcta que debería adoptar. Parte del objetivo de Mises en Socialismo es explicar los peligros del socialismo y ayudar a los lectores a reconocer el socialismo cuando lo ven.

Entre sus muchos disfraces, el socialismo se cubre con el manto de ideales que mucha gente valora, como los ideales de justicia e igualdad ante la ley. Hablando del antropomorfismo que atribuye «justicia» a la distribución de la riqueza que resulta de las interacciones del mercado, Hayek en su ensayo «’Justicia social’ o distributiva» advierte:

Creo que la «justicia social» acabará reconociéndose como un testamento que ha llevado a los hombres a abandonar muchos de los valores que en el pasado inspiraron el desarrollo de la civilización.

Así pues, el problema no es simplemente que muchas personas se dejen seducir por el socialismo, sino que éste les hace abandonar los ideales que antaño tenían las sociedades civilizadas. Como escribe Hayek en «Orígenes y efectos de nuestra moral»:

No es exagerado decir que el objetivo central del socialismo es desacreditar la moral tradicional que nos mantiene vivos.

Los principios tradicionales de moralidad a los que se refiere, como el concepto de honradez, están asociados a los valores culturales del liberalismo clásico que ahora se ven amenazados: la libertad contractual, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Al socavar estos ideales, el socialismo socava los cimientos mismos de la civilización.

En el contexto contemporáneo, el principal disfraz del socialismo es el ideal de igualdad. Thomas Sowell describe los principios del socialismo como «igualdad imaginaria» —la idea de que debemos crear leyes y políticas que garanticen que, de hecho, todos somos iguales— aunque, como explica Murray Rothbard en Egalitarianism as a Revolt against Nature, pretender que todas las personas sean, de hecho, iguales sería un siniestro objetivo de Procusto. Como dijo Sowell: «Nadie es igual a nada. Ni siquiera el mismo hombre es igual a sí mismo en días diferentes». Sin embargo, el concepto de «igualdad» sirve ahora de cobertura a muchas políticas socialistas. El más notorio es el concepto de «diversidad, equidad e inclusión». La DEI se basa en las teorías del polilogismo racial, que se explican haciendo referencia a conceptos explícitamente marxistas. De hecho, éste es uno de los principales métodos por los que proliferan actualmente los ideales marxistas —al ser subsumidos en los fundamentos intelectuales de la última iteración del socialismo.

Fundamentos marxistas de la DEI

En Socialismo, Mises observa que las doctrinas centrales del marxismo son ampliamente aceptadas y utilizadas como fundamento de todo tipo de ideologías socialistas. Mises explica : «En ningún momento de la historia una doctrina ha encontrado una aceptación tan inmediata y completa como la contenida en [el marxismo]. La magnitud y persistencia de su éxito suele subestimarse. Esto se debe a la costumbre de aplicar el término marxista exclusivamente a los miembros formales de uno u otro de los autodenominados partidos marxistas, que se comprometen a defender palabra por palabra las doctrinas de Marx y Engels», mientras se pasa por alto hasta qué punto se han utilizado sus conceptos básicos como fundamento de las políticas de «igualdad».

Las políticas de igualdad a menudo sustituyen la noción de conflicto racial por las nociones marxistas de conflicto de clases y disfrazan sus raíces marxistas adoptando palabras como «diversidad, equidad e inclusividad» o la nueva terminología de «comunidad, oportunidad y pertenencia.» Para ilustrar la influencia del pensamiento marxista en los debates sobre la igualdad racial, un buen ejemplo es una de las doctrinas del marxismo descrita por Mises:

El [marxismo] negaba que la Lógica fuera universalmente válida para toda la humanidad y para todas las épocas…. El pensamiento, afirmaba, estaba determinado por la clase de los pensadores; era de hecho una «superestructura ideológica» de sus intereses de clase. El tipo de razonamiento que había refutado la idea socialista se «revelaba» como razonamiento «burgués», una apología del capitalismo.

Siguiendo el mismo razonamiento, las teorías raciales críticas niegan que la lógica sea universalmente válida para todas las razas. Sustituyen «raza» por «clase», trasladando directamente las preocupaciones raciales a las preocupaciones de clase marxistas. Declaran que todo lo que escriben los blancos tiene que ver con los «intereses blancos», se basa en el «razonamiento blanco» y es, de hecho, una apología del colonialismo.

Al igual que el marxismo afirma que «la clase condiciona el pensamiento», ellos sostienen que la raza condiciona el pensamiento. Dicen que la economía es «blanca», que ha sido «creada» por economistas blancos y que, por lo tanto, los economistas negros como Thomas Sowell o Walter E. Williams no hacen más que reflejar la economía «blanca» y, por lo tanto, no deben ser tenidos en cuenta por los lectores negros. Su argumento es que la economía se basa en un razonamiento «racista» que no se aplica cuando las minorías raciales o sus «aliados» antirracistas están al mando. Cualquier argumento en contra puede, convenientemente, ser descartado como «blancura». De ello se deduce que, al igual que —según el marxismo— los intereses de la clase obrera nunca pueden unificarse con los intereses de la burguesía, los intereses de blancos y negros nunca pueden unificarse.

Al pensar en estrategias para desenmascarar los múltiples disfraces del socialismo, debemos tener presente la advertencia de Mises de que no podemos oponernos al socialismo adoptando todos los mismos dogmas que los socialistas. Hacerlo equivale a caer en la trampa socialista. Un buen ejemplo de esta trampa es el intento de desafiar la DEI haciendo la DEI «mejor», u oponerse al principio antidiscriminatorio sugiriendo motivos nuevos o refinados para aplicar el principio antidiscriminatorio.

Por ejemplo, algunos detractores de la DEI argumentan que está mal obligar a un empresario a contratar a alguien por motivos de raza, por lo que su solución es obligar al empresario a contratar por méritos. No se dan cuenta de que, en ambos casos, se ha invocado el uso de la fuerza contra el empleador, o tal vez piensan que mientras no podamos escapar al uso de la fuerza estatal sería igual de bueno desplegar esa fuerza en una dirección más meritoria. Han olvidado la norma de no agresión según la cual el uso de la fuerza estatal es incorrecto. Por inalcanzable que pueda parecer ahora esa norma, especialmente a medida que el tamaño de la fuerza de trabajo del gobierno sigue creciendo, todavía debe tenerse en cuenta como el objetivo hacia el que «los amantes de la libertad, la prosperidad y la civilización», como Mises dijo, deben esforzarse continuamente.

Murray Rothbard también aborda esta cuestión en For a New Liberty. Se pregunta: «¿Cómo podemos ir de aquí a allá, de nuestro actual mundo imperfecto y plagado de Estados, a la gran meta de la libertad?».

Analiza las estrategias adoptadas por los marxistas, no, por supuesto, porque esté de acuerdo en modo alguno con los objetivos marxistas, sino «porque [los marxistas] llevan pensando en la estrategia para el cambio social radical más tiempo que ningún otro grupo». Cuando una ideología se vuelve tan dominante como lo es ahora el socialismo, no puede ser contrarrestada sin pensar seriamente en las implicaciones a largo plazo de las propuestas políticas inmediatas.

Esto a menudo se pasa por alto en el entusiasmo general de que, por fin, pronto veremos el fin de la DEI. Se tiende a suponer que si hay que recurrir a la tiranía estatal para deshacerse de la temible DEI, que así sea. Pero ver el fin de la DEI no es el objetivo final: acabar con la DEI es un paso importante hacia el objetivo final de la libertad. Rothbard sostiene que si bien hay un papel importante que deben desempeñar los «programas graduales y ‘prácticos’, programas que tienen una buena oportunidad de adopción inmediata, [a menudo estamos] en grave peligro de perder completamente de vista el objetivo final, el objetivo libertario». En el contexto de los debates sobre la DEI, el objetivo de la libertad reside en la defensa de la libertad de expresión, la libertad de contrato, la libertad de asociación y el derecho a la propiedad privada.

Artículo publicado originalmente por el Instituto Mises

Wanjiru Njoya es académica residente del Instituto Mises. Es autora de Libertad económica y justicia social (Palgrave Macmillan, 2021).