Cuando la realidad golpeó al Partido Demócrata y a sus aliados de la clase dominante al día siguiente de las elecciones, un demócrata debió de sentirse aliviado: Gavin Newsom, gobernador de California. La derrota de Kamala Harris no solo pone fin a su carrera política —al menos a nivel presidencial—, sino que también despeja el camino para que Newsom aspire él mismo a la Casa Blanca.

Una victoria de Harris habría retrasado la candidatura de Newsom ocho años, pero ahora puede empezar a sentar las bases para presentarse en 2028. Newsom pasará los próximos dos años en el cargo antes de convertirse en candidato a tiempo completo y, dado el límite constitucional de dos mandatos, los republicanos no tendrán la ventaja (o el peso) del cargo y probablemente presentarán un candidato con menos reconocimiento de nombre que el que posee Newsom.

El New York Times ya se ha lanzado de cabeza en su sección «Style» con un retrato hagiográfico de Newsom, con gomina y todo. Escribió sin aliento:

“El año pasado, debatió con Ron DeSantis en esa cadena, lanzando golpes retóricos como «No eres más que un matón». Las apariciones han pulido su reputación como alguien que se adentra en la boca del lobo conservador y sale sin despeinarse”.

Su primera medida «heroica» tras las elecciones fue convocar una sesión extraordinaria de la asamblea legislativa de California:

“…para proteger los «valores de California» de cara al regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca. Menos de 36 horas después de la contundente victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California —un destacado opositor del expresidente durante su primer mandato— llamó a reforzar los recursos legales del estado con el objetivo de proteger la sanidad reproductiva, las políticas climáticas y las comunidades de inmigrantes en California”.

Podría pensarse que estamos ante algo que está a años luz, políticamente hablando, pero en el mundo de la ambición presidencial, los candidatos con éxito pasan años maquinando para llegar a ese cargo. El padre de John F. Kennedy planeaba la carrera política de sus hijos mucho antes de que alcanzaran la plena edad adulta, Ronald Reagan codiciaba la presidencia más de 10 años antes de ser elegido en 1980, y Jimmy Carter y sus asesores lanzaron silenciosamente su búsqueda mucho antes de que el escándalo Watergate le abriera las puertas.

En política presidencial, cuatro años es mañana y sin duda Newsom y quienes le rodean ya están trabajando. Sin embargo, como ha descubierto Harris, lo que constituye un éxito en la política californiana puede resultar un lastre en otros lugares, y eso es especialmente cierto en el caso de las políticas draconianas del Estado en materia de energía y cambio climático.

Uno se imagina que la mayoría de la gente cree que California es un lugar extraño y exótico de la costa oeste del país, un lugar caro para vivir pero que tiene poca relevancia en sus propias vidas. Claro que el estado tiene leyes medioambientales estrictas, pero los efectos se limitan a California, o eso se podría pensar. Sin embargo, las políticas energéticas y climáticas de California afectan a casi todo el mundo en este país.

La elección de Donald Trump lleva a la Casa Blanca a un opositor a las políticas de California, donde está:

“…se espera que intente hacer saltar por los aires las políticas climáticas de California, que han marcado el ritmo del resto de la nación y del mundo. El Estado exige que cerca de tres cuartas partes de los nuevos camiones que se vendan allí a partir de 2035 sean de cero emisiones. Y en una petición que está pendiente, California quiere permiso de la administración Biden para promulgar una de las normas climáticas más ambiciosas de cualquier nación: la prohibición de la venta de nuevos vehículos de pasajeros propulsados por gas en el estado después de 2035. Ambas normas son mucho más estrictas que la política federal y podrían tener influencia más allá de los Estados Unidos, dada la posición de California como quinta economía mundial. China y la Unión Europea ya han adoptado partes de los programas californianos de reducción de emisiones de gases de escape de automóviles y camiones. La legislatura estatal, controlada por los demócratas, ha aprobado también la primera ley del país que obliga a las grandes empresas a revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y ha reforzado la autoridad de los gobiernos locales para cerrar proyectos de petróleo y gas en sus comunidades. El mes que viene, los californianos deberán aprobar una medida electoral para crear un «bono climático» de 10.000 millones de dólares destinado a financiar proyectos medioambientales y climáticos”.

Mientras que el New York Times escribe con aprobación sobre las políticas de California, en realidad serán desastrosas para el resto del país si se ponen en práctica. En 2023, la legislatura de California aprobó una ley destinada a prohibir todos los motores de combustión interna en los camiones en el plazo de una década, una ley tan draconiana que 19 fiscales generales estatales presentaron una demanda ante una corte federal para bloquearla. El impacto que esta ley tendría en el sector del transporte por carretera sería enorme, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de carga que se transporta por tierra en camiones y lo inadecuados que serían los vehículos eléctricos para transportarla:

“Los camiones eléctricos sufren grandes desventajas en comparación con los camiones diésel. Los camiones diésel pueden recorrer unos 1.200 kilómetros tras llenar el depósito en 15 minutos. La autonomía de los camiones eléctricos es de unos 150-330 kilómetros y la recarga puede llevar horas, incluso en un cargador de alta velocidad. Las cabinas eléctricas cuestan entre dos y tres veces más que las de diésel, lo que supone un incremento de hasta 300.000 dólares por camión. Además, las cabinas eléctricas pesan unos 4.000 kilos más que las versiones diésel comparables. Esto puede reducir la carga neta transportada hasta en un 20%”.

Parte del problema es que las normas medioambientales de California suelen convertirse en precursoras de las normas de todo el país, pero gracias a la Ley Jones, la política californiana tiene un efecto desproporcionado sobre la vida de los demás. Debido a la proximidad de California con Asia (y especialmente con China), es un lugar natural para que los portacontenedores procedentes de Asia traigan mercancías importadas a los EEUU y, en la actualidad, cerca del 40% de todas las importaciones de los EEUU pasan por los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Debido a la Ley Jones, esos buques de propiedad extranjera no pueden llevar mercancías a ningún otro puerto de EEUU a menos que hagan escala en un puerto extranjero que se encuentre a cierta distancia. Así, no pueden llevar mercancías a California y luego navegar hasta la costa este de los EEUU y llevar mercancías allí. El efecto de esta ley es que una enorme cantidad de mercancías importadas que van a otro lugar de los EEUU deben transportarse por camión o ferrocarril a través de California, y dada la estricta normativa para los camiones de transbordo, transportar mercancías a través de ese estado es muy caro.

Dado que las leyes que regulan los camiones de transbordo serán aún más estrictas, eso sólo puede aumentar los costes, a menos que se derogue la Ley Jones, lo que es muy poco probable, dado su apoyo casi religioso por los demócratas y los sindicatos, a pesar de las dificultades que causa. Dado que Newsom apoya la draconiana legislación que regula los camiones en California, también está desempeñando un papel directo en que California sea un cuello de botella del transporte para el resto del país, una situación que no hará sino empeorar en los próximos cuatro años.

Para los escritores del New York Times, las crisis económicas causadas por cosas como las regulaciones medioambientales simplemente no ocurren, o si ocurren, la culpa es del capitalismo. Sin embargo, si California puede seguir adelante con las restricciones radicales al transporte de mercancías, no se pueden dar vueltas a los inevitables resultados. Significarán precios más altos, estanterías vacías y más penurias para los que no son ricos. Las políticas de Newsom tendrán al menos parte de culpa, pero ¿conectarán los votantes los puntos, sobre todo teniendo en cuenta que los periodistas no lo harán?

Hace cuatro décadas, un ex gobernador de California ocupaba la Casa Blanca. Como los medios de comunicación y sus aliados gubernamentales no pudieron achacar ningún escándalo a Ronald Reagan, le llamaron burlonamente el «presidente de teflón». Dada la cobertura aduladora que Newsom recibe en los medios de comunicación, el hecho de que California tenga las tasas de pobreza más altas del país, leyes medioambientales ruinosas y una de las tasas netas de emigración más altas del país, cabría pensar que el arquitecto político más destacado de estos males pagaría al menos algo parecido a un precio político.

Pero piénsalo otra vez. Si alguna vez ha habido un político de «teflón», ese es Gavin Newsom. Prepárate para ver numerosos artículos aduladores de los principales medios de comunicación que lo presentan como un semidiós. Ya vienen.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

William L. Anderson es editor sénior del Instituto Mises y profesor jubilado de economía en la Universidad Estatal de Frostburg.