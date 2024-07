La propiedad es un principio económico clave para que los mercados funcionen y sus participantes vivan en armonía unos con otros. Pero como ocurre con tantas cosas en la era moderna, la escena (y el meme que la acompaña) de la película de 1987 La princesa prometida: «Sigues usando esa palabra; no creo que signifique lo que tú crees que significa».

Al marxiano, la propiedad significa acaparamiento injusto de recursos. La mayoría de los americanos piensan en sus casas. Para Murray Rothbard y muchos otros libertarios que reflexionaron profundamente sobre la naturaleza de la sociedad, la propiedad significa civilización e «implica el derecho a encontrar y transformar recursos: a producir aquello que sostiene y hace avanzar la vida».

Los derechos de propiedad median en la decisión social de cómo utilizar los recursos para los que existen fines contrapuestos. Dicho de otro modo, los seres humanos utilizan los derechos de propiedad para determinar qué pedazo de tierra o qué objeto puede ser utilizado por quién, en qué momento y con qué fin. En lugar de tener un elaborado sistema para averiguar cuál es el fin colectivo más vital y qué medios pueden utilizarse para ellos, descentralizamos radicalmente la decisión dejando que cada propietario de naranjas, casas o maquinaria decida cómo y cuándo utilizarlos. Es porque algunos recursos tienen usos rivales y competitivos por lo que la sociedad emplea la «propiedad» como mecanismo para externalizar la toma de decisiones sobre dichos recursos en primer lugar.

La escasez, como sostenía Lionel Robbins, es el básico problema que da origen a la economía.

Todo esto me viene a la mente mientras veo la miniserie The Playlist, sobre el auge del servicio de música en streaming Spotify. La serie, basada en el libro sueco sueco Spotify Inifrån (publicado en inglés como The Spotify Play), contiene muchas reflexiones de alto nivel sobre el valor económico, la escasez y la propiedad. El conflicto central que atraviesa el programa (y la industria que Spotify trastornó hace una o dos décadas) está plagado de conversaciones sobre la naturaleza de la propiedad, es decir, la propiedad intelectual. Por lo tanto, evaluar por qué la propiedad intelectual no es propiedad nos informa sobre lo que implica el concepto.

Una escena es especialmente reveladora. Andreas, el programador, se queja en voz alta de la monetización de su software puro y liberador. Se suponía que lo que él y su equipo habían construido era diferente, que iba a ofrecer música gratis a cualquiera, en lugar de convertirse en otro negocio capitalista con muros de pago y otros obstáculos financieros.

Luego, tras un avance técnico, exclama orgulloso que «han presentado la solicitud de patente esta mañana», sin darse cuenta de que está jugando así con las mismas reglas de analfabetismo económico que se pasó unos episodios denunciando.

Las patentes son una forma de utilizar la ley para monopolizar un recurso que, de otro modo, sería libre y reproducible. La técnica de archivos de audio del MP3 rompió la industria del copyright, escribe Knut Svanholm, un bitcoiner con una profunda fascinación por la economía austriaca (cuyo breve libro sobre praxeología del año pasado merece la pena leer). En Bitcoin: Todo dividido por 21 millones, escribe:

“De repente, los archivos de audio se podían compartir entre los internautas porque se habían vuelto pequeños. Había caído una ficha de dominó que pronto dejaría obsoleta a toda la industria discográfica. Y no sólo la industria discográfica, sino toda la industria del entretenimiento. Cualquier archivo informático podía ahora compartirse con cualquier persona de la Tierra a través de Internet de forma gratuita”.

Los archivos informáticos, como la música grabada, se convirtieron en algo no rival y —al margen de algunos gigantes empresariales y sus esfuerzos de presión— en algo infinitamente copiable y no excluible. Por tanto, los archivos no son propiedad porque no son escasos.

La incapacidad física y económica (¡pero no jurídica!) de los creadores o fabricantes de recetas, inventos, música u otras cosas que la tecnología ha hecho no escasas para excluir a los usuarios es el principio mismo que hace que la propiedad intelectual no sea propiedad.

Ludwig von Mises, aunque un poco ambivalente sobre el tema, entendía que lo esencial de ese término mal etiquetado es la «inagotabilidad de los servicios que prestan: En consecuencia, estos servicios no son escasos, y no hay necesidad de economizar su empleo». Las innovaciones y otras recetas, escribió en Acción humana, son

“bienes libres, ya que su capacidad para producir efectos definidos es ilimitada. Sólo pueden convertirse en bienes económicos si se monopolizan y se restringe su uso. . . . Las [patentes] se consideran privilegios, un vestigio del período rudimentario de su evolución, cuando la protección jurídica sólo se concedía a los autores e inventores en virtud de un privilegio excepcional otorgado por las autoridades. Son sospechosas, ya que sólo son lucrativas si permiten vender a precios de monopolio”.

Si todavía piensa que las leyes de propiedad intelectual tienen algún mérito, a modo de analogía, imagine un escenario diferente. Un profesor de matemáticas empieza a explicar a sus alumnos de quinto curso que existe una relación universal entre la longitud de la base, la altura y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Después de la clase, mientras los aburridos alumnos abandonan el aula, la profesora se dirige a la oficina de administración, rellena el formulario estándar de derechos de autor y hace que su centro transfiera el pago a la Fundación Pitágoras.

A la mayoría de los observadores esto les parece absurdo. Nadie puede poseer el teorema de Pitágoras del mismo modo que poseemos camisas, casas o viñedos. Aunque hubiera un creador conocido (no Pitágoras), ya ha pasado cualquier plazo razonable para que el material protegido por derechos de autor pase a ser de dominio público. Pero, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay entre el teorema de Pitágoras y, por ejemplo, la música de Taylor Swift?

Suelen esgrimirse dos argumentos. En primer lugar, si no recompensamos a los creadores, ya sea en la música, el arte o la innovación, dejarán de crear. Observando a cualquier creador en acción, eso parece incorrecto pero tampoco hay pruebas de que las patentes aumenten la innovación o la productividad. La mayoría de las obras de arte históricas, la ficción, las innovaciones o la música atemporal fueron creadas por trabajadores ordinarios o manitas apasionados, a veces con el apoyo de mecenas ricos.

En segundo lugar, varios personajes de la industria musical en la saga de Spotify invocan repetidamente la apelación a la justicia laboral: ¿No tengo derecho a una compensación por mi trabajo, igual que todos los demás que trabajan reciben un salario por el suyo? Como cuestión de hecho económico: no, no lo tienes. Las transacciones económicas y los derechos de propiedad que utilizamos para guiarlas están intrínsecamente relacionados con la escasez. No ponemos precio al oxígeno, a los cumplidos o a la receta del guiso de carne de tu abuela, no porque no sean valiosos, sino porque no son escasos. Tu «trabajo» musical se parece más a eso que a los contratos de trabajo. El uso por una persona de intangibles no excluibles y no rivales no impide que otra persona los utilice. No mereces una compensación económica por tu duro trabajo de respirar, ni por ser una buena persona con los demás. Mereces una compensación económica cuando utilizas recursos escasos para generar valor para otros. (En cuanto a la generosidad y los regalos —y la interesante adopción por parte de los bitcoineros del «zapping» valor por valor— hay muchos otros económicos tratamientos que se ocupan de ellos).

La propiedad está relacionada con la fisicalidad del mundo, derivada directamente de la escasez de cosas. Se sirve mejor a la humanidad absteniéndose de imponer pagos artificiales y rentistas a ideas intangibles y no rivales.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Joakim Book es escritor y editor profesional. Tiene títulos en economía e historia financiera de la Universidad de Glasgow y la Universidad de Oxford.