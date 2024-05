Frédéric Bastiat, en su libro “La ley“, distingue entre lucro y saqueo. El lucro es la ganancia financiera obtenida mediante un comportamiento laborioso. Los dueños de negocio hacen un lucro vendiendo sus productos a un precio superior al que cuesta producirlos. El saqueo, por el contrario, es el robo de bienes por medios no voluntarios, como el hurto, la coacción o el fraude. Bastiat señala que, aunque la mayor parte del saqueo es ilegal, existe una excepción importante: el Estado.

Todo saqueo es un acto de agresión contra los derechos naturales de otra persona, de ahí que sea moralmente incorrecto. El saqueo habitual es un negocio duro, incluso para los ladrones delincuentes. Robar o defraudar a alguien conlleva un riesgo que hace que el esfuerzo del ladrón no se vea recompensado. También está la cuestión de que la víctima o las víctimas potenciales del saqueo sean más conscientes y se resistan a futuros intentos de saqueo. A pesar de la inclinación de unos pocos ladrones hacia el saqueo de alto riesgo y alta recompensa, la mayoría de los ladrones se aprovechan de los vulnerables. Además, si se descubren las actividades de un ladrón, se le excluye socialmente del resto de la población. Además de que el pillaje es vilipendiado, existen limitaciones naturales basadas en la naturaleza del pillaje que desalientan fuertemente los intentos de robo. Sin embargo, en nuestro mundo actual, además del saqueo ilegal, también existe el saqueo legalizado.

Las políticas de los Estados de todo el mundo equivalen nada menos que al saqueo institucionalizado. Bastiat escribió que el saqueo tiende a producirse cuando es menos gravoso que el trabajo. Los Estados, en virtud de tener el monopolio de la fuerza legítima de la violencia dentro de su territorio, están en una posición privilegiada para beneficiarse inmensamente del saqueo. Un ejemplo de saqueo institucionalizado son los impuestos. Los impuestos son una contribución obligatoria a los ingresos del Estado por parte de los ciudadanos y las empresas. No se puede optar por no pagar impuestos a un Estado, lo que los convierte en involuntarios y en una agresión a los derechos naturales de los ciudadanos. En la mayoría de los países, la pena por no pagar impuestos va desde el embargo de bienes hasta la cárcel. De este modo, el Estado funciona de forma similar a como lo haría una banda. O pagas o se desata la violencia contra ti.

Sin embargo, los Estados se han dado cuenta de que no pueden saquear sin fin. Hans-Hermann Hoppe, en “Democracia: el dios que fracasó”, sostiene que, históricamente, las monarquías no saqueaban hasta el punto de que el valor de sus propiedades disminuyera. Aunque las democracias modernas no tienen esta limitación, una característica que, según Hoppe, las convierte en una forma de gobierno peor, están limitadas por la resistencia potencial de la población. Un gobierno tiránico que estableciera un tipo impositivo del 100% sería derrocado casi instantáneamente.

Surge así la necesidad de disfrazar creativamente los verdaderos efectos de los impuestos. Ejemplos de ello son los planes de redistribución, la financiación de bienes públicos y los logros en materia de seguridad nacional. Aunque las intenciones de algunas de estas políticas puedan parecer nobles, no se financiaron voluntariamente, lo que indica que se empleó el saqueo en el cumplimiento de estos objetivos. El dinero se desvía de la preferencia del trabajador o del empresario a la preferencia de un burócrata. Como resultado, los Estados empobrecen a las sociedades que controlan en lugar de beneficiarlas.

Tanto el saqueo institucionalizado como el ilegal perjudican a la sociedad, pero el lucro no. A pesar de los reparos de muchos socialistas, la naturaleza voluntaria del lucro significa que los empresarios benefician a la sociedad creando oferta para lo que sus consumidores desean comprar. Se trata de una relación simbiótica entre productor y consumidor, a diferencia de la relación parasitaria entre Estado y contribuyente. Por lo tanto, la prosperidad es el resultado de intercambios voluntarios entre partes que dan su consentimiento. Ampliar el papel y el poder del Estado es antitético a la lucha por una sociedad próspera.

Bastiat presentó tres opciones sobre cómo una sociedad estructura sus leyes. La primera es aquella en la que unos pocos saquean a muchos. La segunda es en la que todos saquean a todos. La última es una sociedad en la que nadie saquea a nadie. Está claro que nuestros problemas económicos actuales se deben en parte a que somos una sociedad cada vez más basada en el saqueo.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Soham Patil es estudiante de último año de secundaria en Symbiosis International School. Es un apasionado de la economía y la filosofía austriacas.