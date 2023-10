Blancanieves (2024) es una película terrible. De acuerdo, no tengo ninguna idea particular sobre la película, pero la economía me enseña que todos los involucrados en esa película creen que es una película terrible, y estoy dispuesto a apostar que lo sabrían. Así que, a menos que esta película sorprenda a absolutamente todos los que participaron en su realización, es una película terrible.

«¿Y qué?», se preguntarán. Pero este ejemplo nos recuerda que las políticas monetarias inflacionistas de la Reserva Federal destruyen todos los valores, incluidos los artísticos. Me explico.

Si alguien relacionado con Blancanieves creyera que la gente quiere su historia de princesa guerrera célibe, ¿por qué se basaría en una propiedad intelectual que no posee para comercializar su historia? Pues sí: Disney no es propietaria de Blancanieves porque ese cuento de hadas es de dominio público. Sólo es propietaria de sus versiones de ese cuento, pero si popularizara su nueva y mejorada Blancanieves guerrera solitaria, cualquiera haría —y podría hacer— imitaciones, privando así a Disney de un dinero que de otro modo sería suyo.

Disney no deja dinero sobre la mesa. La única razón por la que Disney utilizaría una propiedad intelectual que no posee para lanzar un personaje completamente diferente en un universo cinematográfico completamente diferente es que Disney quiere adulterar su propia propiedad intelectual. Es decir, Disney quiere vender entradas a personas que nunca comprarían intencionadamente Blancanieves solitaria, pero que comprarían una entrada creyendo erróneamente que están adquiriendo la Blancanieves de Disney. En ese sentido, es la misma economía que si McDonald’s sustituyera en secreto la carne de vacuno por la de pollo en sus hamburguesas: no adulterarían sus hamburguesas si realmente creyeran que existe un mercado para las hamburguesas de pollo; sólo adulterarían su producto si supieran que los consumidores no quieren hamburguesas de pollo.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Reserva Federal? Bueno, cuando la Fed abarata artificialmente el dinero devaluando la moneda, ¿qué va a hacer un inversor? Van a almacenar dinero en el mercado de valores, en grandes marcas como Disney. Esto lleva a que los precios de las acciones suban constantemente. Entonces, si eres un ejecutivo pagado principalmente en acciones, ¿qué quieres hacer? ¿No es obvio? Quieres seguir empleado mientras la Reserva Federal infla el precio de las acciones de tu firma por ti; no te importa el rendimiento de Disney porque ganas dinero con el precio de sus acciones, que está impulsado por las políticas inflacionistas de la Reserva Federal. Claro que te gustaría tener éxito, pero prefieres seguir empleado porque los beneficios de hacerlo inusualmente bien son escasos, en relación con los beneficios de aguantar más tiempo. No merece la pena arriesgar la carrera cuando la beta es tan alta durante tanto tiempo.

Como tu único objetivo es seguir empleado, vas a rehuir la polémica. No te sirve de nada aprobar una película «racista» que hace miles de millones porque te despedirán. Por tanto, te doblegarás ante los activistas.

Del mismo modo, no vas a pelearte con BlackRock o Vanguard. Estos enormes inversores institucionales podrían acabar con el precio de tus acciones en un capricho, así que harás todo lo que ellos quieran, y quieren normas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Y a nadie le importan tus pérdidas porque el dinero es gratis, ¿recuerdas? Puedes perder miles y miles de millones en películas fallidas, pero el precio de tus acciones seguirá subiendo porque puedes pedir prestado a cambio de nada y tus tipos de interés reales son probablemente negativos después de la inflación. Dado que los precios de las acciones funcionan como una especie de moneda alternativa, los ejecutivos sólo tienen que asegurarse de que su moneda no pierda valor más rápidamente que el dólar, lo cual es fácil cuando se venden acciones de «marca» como las de Disney.

Añádase una especulación desenfrenada sobre cómo el «streaming» hará miles de millones —algún día, de alguna manera— y se obtiene una receta para producir una mala película tras otra, todas las cuales sólo buscan adulterar la propiedad intelectual preexistente porque es lo más barato y fácil de hacer para las personas cuyo único propósito es no ser despedidas.

Puede que las firmas o sus propietarios quieran maximizar los beneficios, pero las personas que las dirigen a menudo no: prefieren conservar sus puestos de trabajo. Y una vez que los inversores sólo intentan evitar pérdidas por la inflación, sus pérdidas no parecen tan graves (sobre todo porque sus inversores pueden vender a gente que quiere especular con el «streaming» y similares).

Si añadimos personas que realmente creen en las prácticas ASG, el precio de sus acciones puede dispararse aunque sus películas fracasen. Y todo el mundo es feliz perdiendo el dinero de otros.

Por supuesto, recuerda que nos han dicho: «Nadie puede vencer al mercado». Combina la teoría de los mercados de capitales eficientes con el dinero inflacionista de la Fed y tendrás todo un mercado en el que a nadie le importa obtener beneficios: sólo se trata de subirse a la próxima ola especulativa lanzada por la Fed.

Y cuando los recursos de tu sociedad son asignados por gente a la que no le importa en nombre de gente a la que tampoco le importa, pues no vas a conseguir crecimiento económico. Ni buenas películas. Pero vas a tener mucha representación (porque es difícil despedir a alguien que contrató a muchos actores negros o creó muchos papeles LGBTQ sin exponerte a acusaciones que podrían acabar con tu carrera, y por qué alguien se arriesgaría a eso).

En resumidas cuentas, nadie va a hacer una historia decente sobre una princesa guerrera que no necesita un príncipe cuando pueden hacer lo que quieran y llamarlo Blancanieves; la Blancanieves adulterada siempre superará a cualquier otra cosa porque, en esencia, es hacer trampas, utilizar la propiedad intelectual de forma indebida. Si McDonald’s pudiera echar lo que quisiera en las hamburguesas y seguir llamando «hamburguesas» al resultado, no te gustaría lo que echaran. Sencillamente, cuando no hay penalización por el fracaso, no hay razón para el éxito.

En el análisis final, por lo tanto, la Fed destruirá todo cuando destruya el medio de intercambio (es decir, el dinero) porque el comercio requiere dinero y la civilización humana requiere comercio. De hecho, la pobreza se entiende mejor como una falta de acceso al comercio, y la Fed está tratando de empobrecernos a todos negándonos el acceso al comercio. Todos recordamos que la inflación de Roma condujo al colapso de su Imperio, pero ¿recordamos qué ocurrió después? Por algo se llama la Edad Media.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Christopher Paige se graduó en la Facultad de Derecho de Yale y es un encuestador no partidista.