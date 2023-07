El 28 de junio, el presidente Joe Biden subió al escenario en Chicago para recabar apoyos para su programa económico, que su propio equipo ha empezado a llamar «Bidenomía». El discurso formaba parte de una gira publicitaria más amplia, «Invertir en América», en la que el presidente y su gabinete recorren el país intentando que el pueblo americano vea las políticas económicas de Biden como exitosas y populares.

En su discurso, el presidente atacó la llamada economía del goteo, que pintó como la política económica dominante del gobierno americano durante décadas. A continuación definió su programa, Bidenomía, como una «nueva filosofía» destinada a «restaurar el sueño americano».

Pero Bidenomía no es una filosofía nueva. Si nos fijamos en lo que se ha promulgado y en lo que se sigue proponiendo, queda claro que todo lo que Biden está haciendo es intensificar la política industrial del gobierno federal. Y, por desgracia, la política industrial existe desde hace mucho tiempo, al igual que sus efectos. Cuando los gobiernos aplican políticas industriales, intentan una forma de iniciativa empresarial. Y al hacerlo, desvían los escasos recursos y capital de la producción de bienes y servicios que la gente realmente quiere, liberados de la retroalimentación del mercado. Bidenomía no restaurará el Sueño Americano, sino que lo perjudicará.

Todos los argumentos económicos elegantes y aprobados por grupos de discusión con los que la administración nos está bombardeando empiezan a desmoronarse cuando se comprenden las verdades económicas básicas. La principal de ellas es que la economía es un proceso, no un estado. Concretamente, es un proceso de producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores. Cada parte de cada línea de producción es un medio para alcanzar ese fin.

Para que una economía crezca y todo el mundo se haga más rico, algunas personas tienen que asumir el papel de empresario. Los empresarios reasignan recursos a nuevas líneas de producción o perfeccionan las existentes para tener en cuenta factores cambiantes como la tecnología, la disponibilidad de capital y las preferencias de los consumidores. Esta actividad se emprende con el propósito de producir o contribuir a la producción de bienes y servicios que los consumidores valoren lo suficiente como para pagar por ellos.

En un mercado sin trabas gubernamentales, los recursos y el capital utilizados en la producción son propiedad de los capitalistas-empresarios. Esto significa que tienen el control sobre cómo se utilizan estos insumos. Y, como también son propietarios de los productos obtenidos, los capitalistas-empresarios están sometidos personalmente a la constante e imposible de ignorar retroalimentación del sistema de pérdidas y ganancias.

En el mercado libre, los consumidores pueden renunciar a cualquier intercambio por cualquier motivo. Por eso los capitalistas-empresarios sólo pueden obtener beneficios si producen cosas que los consumidores valoran. Cuando no lo hacen, tienen que asumir las pérdidas. Las pérdidas económicas son una señal motivadora de que los recursos utilizados en una línea de producción estarían mejor empleados en otra parte.

¿Cómo encaja Bidenomía en todo esto? Una vez más, se podría describir gran parte de la agenda económica de Biden como un aumento de la política industrial, lo que significa que el gobierno está intentando crear empresas. Los responsables políticos utilizan el dinero de los impuestos para adquirir recursos que luego destinan a nuevas líneas de producción. La Bidenomía también implica el uso de subvenciones fiscales para conseguir que los inversores privados financien proyectos que de otro modo no habrían elegido. Todo este dinero de los impuestos que se vierte en nuevos proyectos permite a la administración presumir de crear puestos de trabajo y producir cosas, lo que suena bien en un discurso de campaña, independientemente de si los consumidores finales valoran estas cosas como el mejor uso de unos recursos escasos.

Desde un punto de vista puramente práctico, el gobierno federal no puede evitar ser un terrible empresario porque es inmune a las pérdidas económicas. El pueblo americano tiene legalmente prohibido optar por no pagar al gobierno, como puede hacer con cualquier otra organización. Así, el gobierno puede gastar décadas en proyectos despilfarradores de escaso o nulo valor y no sufrir consecuencias económicas directas. Además, la falta de retroalimentación puede permitir que las operaciones del gobierno se alejen aún más de la realidad a medida que los escasos recursos se desperdician y las necesidades de los consumidores quedan insatisfechas.

El emprendimiento es una parte esencial de una economía en crecimiento. Pero la creación de riqueza que conlleva sólo es posible con la libertad y la retroalimentación de la propiedad privada. El cuasi emprendimiento asumido por el gobierno en la agenda económica del presidente desvía los escasos recursos de usos más valiosos hacia proyectos protegidos de la crítica retroalimentación de las pérdidas económicas. Políticas como ésta no van a «restaurar el sueño americano»; son precisamente lo que lo está matando.

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Mises.

Connor O’Keeffe produce medios y contenidos en el Instituto Mises. Tiene un máster en Economía y es licenciado en Geología.