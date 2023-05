Hace décadas, Hollywood puso en el candelero el desatendido problema de la violencia doméstica (VD) contra las mujeres y contribuyó a crear un cambio cultural. Hoy en día, Hollywood anima a la gente a ignorar o reírse del desatendido problema de la violencia doméstica contra los hombres. Después de todo, el hombre debe habérselo buscado; o eso o es demasiado débil para defenderse por sí mismo y, por tanto, no merece compasión. Continúa la aceptación general de que las mujeres peguen a los hombres.

Un episodio reciente (emitido el 20 de abril de 2023) de una nueva serie de éxito en Netflix personifica esta actitud. The Diplomat es un thriller político semicómico sobre una embajadora de EEUU llamada Kate en Londres que incluye atisbos de su matrimonio. El episodio tres de la primera temporada —«Corderos en la oscuridad»— tiene un largo segmento en el que la embajadora abofetea a su marido Hal, que no se resiste, lo tira violentamente al suelo, lo araña y le da patadas, lo golpea docenas de veces con los puños y coge una rama enorme con la que continúa el ataque. En un momento dado, Hal grita: «¡Me estás matando!».

Dos agentes de seguridad permanecen a cierta distancia, observando el asalto con prismáticos sin intervenir. (Nota: si se trata del tipo de agentes que se proporcionan a otros funcionarios americanos, entonces son agentes federales con poderes policiales). Uno de ellos se desentiende de la violencia diciendo: «No somos su destacamento. Somos suyos». La violencia se presenta de forma tan casual que los agentes la siguen como si fuera un partido de fútbol, y uno de ellos observa: «No le va bien, ¿verdad?». La histérica batería sólo termina cuando un agente se acerca para decirle a Kate que el jefe de personal quiere hablar con ella. Al día siguiente, Hal luce un ojo morado y la nariz magullada.

La escena se interpreta como una comedia. Es de suponer que también pretende cimentar la imagen de Kate como una mujer poderosa que no soporta el maltrato al que la somete Hal; en resumen, que se lo merece.

Ahora imagina que Hal ataca a una Kate que no se resiste. ¿Alguien lo consideraría gracioso? ¿Considerarían que un hombre que golpea a una mujer es poderoso y más hombre? ¿Y si ella fuera una arpía? ¿Merecería también que le golpearan repetidamente en la cara? ¿Qué pensaría la gente de las fuerzas del orden que se quedaran mirando como si fuera un acontecimiento deportivo?

Dos justificaciones que se suelen ofrecer para desestimar o ridiculizar a las víctimas masculinas de violencia doméstica son que tales ataques son poco frecuentes y que el daño infligido es leve en comparación con lo que experimenta una mujer.

La violencia doméstica contra los hombres no es rara. El maltrato generalizado de los hombres está bien documentado. Una hoja informativa de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica afirma que «1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres han sufrido alguna forma de violencia física por parte de su pareja. Esto incluye una serie de comportamientos (por ejemplo, bofetadas, empujones) y en algunos casos podría no considerarse violencia doméstica.» Diferentes investigaciones ofrecen tasas más o menos altas de victimización masculina, pero ambos sexos son maltratadores y maltratados. Sin embargo, para los principales medios de comunicación, una mujer victimizada es un escándalo; un hombre victimizado es una risita.

En cuanto a la segunda justificación, si bien la violencia contra los hombres puede infligir menos daños físicos, las lesiones psicológicas son una cuestión diferente. Las lesiones físicas pueden ser más leves porque las mujeres no suelen ser tan fuertes como los hombres. Pero el uso de armas —incluso una simple sartén— puede eliminar esta ventaja. Quizá la estimación más fiable sobre la cuestión de la «gravedad» proceda de la Encuesta nacional sobre violencia sexual y en la pareja: Informe resumido de 2010: «1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres han sido víctimas de violencia física grave (por ejemplo, golpes, quemaduras, estrangulamiento) por parte de una pareja íntima a lo largo de su vida». Sin embargo, la cuestión sigue sin estar clara por varias razones. Una gran parte de la investigación incluye sesgos feministas; por razones personales, quienes denuncian la violencia doméstica a menudo exageran o restan importancia a sus lesiones; algunos de los mejores datos son antiguos. En resumidas cuentas: a menos que la gente desestime de forma similar a las víctimas femeninas que sufren lesiones leves, se vuelve a desestimar a las víctimas masculinas por el mero hecho de ser hombres.

La parcialidad de Netflix no se limita a The Diplomat, sino que se extiende a otros programas. Pensemos en Darlings, de Alia Bhatt, una película india en hindi de 2022 distribuida por Netflix. El sitio de Netflix describe la película «Badru espera que su volátil marido se reforme si deja de beber. Pero cuando su ira va demasiado lejos, ella y su madre buscan venganza con audacia, aunque torpemente». En el artículo «Alia Bhatt’s Darlings Proves Revenge Doesn’t Justify Domestic Violence against Men», el sitio web indio MensXP comenta la torpe venganza buscada.

Badrunnisa es una víctima de la violencia doméstica que vuelve una y otra vez a una relación abusiva, pensando que es la última vez que saldrá lastimada, emocional y físicamente. . . . Todo el mundo se siente mal por esta mujer que sigue aguantando a su violento marido. Un día está a punto de acabar con su vida cuando decide tomar cartas en el asunto y poner fin a esta opresión. ¿Cómo? Convirtiéndose ella misma en opresora.

Si nuestro corazón puede sangrar colectivamente por una mujer golpeada por su marido, ¿por qué se calla cuando le ocurre lo mismo a un hombre?

Badrunnisa y su madre torturan al marido y acaban atándolo a las vías del tren, donde muere. Por el camino, la madre confiesa a Badrunnisa que su propio marido —supuestamente el padre de Badrunnisa— también la maltrataba, razón por la que también lo mató. Al parecer, el marticidio es una tradición familiar. La entrada de Wikipedia de la película la califica de «comedia negra» y termina el resumen del argumento con la siguiente afirmación: «Unos días después, celebran un funeral por Hamza [el marido]. Badru sonríe, vaga por la ciudad independientemente feliz de que ahora es libre, con la esperanza de un futuro mejor».

Badrunnisa podría haber abandonado a su marido en cualquier momento. En lugar de ello, se convierte en torturadora y asesina; su madre es torturadora y doble asesina. Y, sin embargo, salen libres y Badrunnisa sonríe feliz mientras contempla un futuro mejor. Hamza no tiene futuro. Si sus abusos eran inexcusables, que lo eran, ¿cuánto peor es que abusen de él y lo maten? Y, sin embargo, Netflix normaliza, si no celebra, la tortura y el asesinato… eso, si le ocurren a un hombre. Cambia los sexos en Darling y Netflix estaría gritando su indignación.

El maltrato siempre es maltrato y nunca está justificado. Si la persona maltratada es libre de irse, pero decide quedarse, no es un juego limpio. Una vez mi novio me dio tal paliza que ahora estoy legalmente ciega de un ojo. Pero mi otro ojo ve claramente que la violencia contra otra persona sólo está justificada en defensa propia inmediata y sólo como último recurso.

Es vergonzoso que Netflix adopte el embrutecimiento de los hombres como un asunto alegre y risueño. No compartas la vergüenza riéndote con nosotros.

Este artículo fue publicado originalmente en el Instituto Mises

Wendy McElroy es una anarquista individualista canadiense y feminista individualista. Fue cofundadora junto con Carl Watner y George H. Smith de la revista The Voluntaryist en 1982.