¿Por qué la inflación se considera una mala noticia? ¿Qué tipo de daños causa? Los comentaristas populares sostienen que la inflación provoca compras especulativas, que generan despilfarro. La inflación, se sostiene, también erosiona los ingresos reales de los pensionistas y de las rentas bajas y provoca una mala distribución de los recursos.

A pesar de todas estas afirmaciones sobre los efectos secundarios de la inflación, el pensamiento popular no puede decirnos qué es lo que causa todos estos malos efectos. ¿Por qué un aumento general de precios perjudica a algunos grupos de personas y no a otros? ¿Por qué un aumento general de precios debilita el crecimiento económico real? ¿O cómo es que la inflación conduce a una mala asignación de recursos? Además, si la inflación es sólo una subida de precios, seguramente es posible compensar sus efectos ajustando los ingresos de todos en la economía de acuerdo con esta subida general de precios.

Por qué los índices de precios no pueden establecer la situación de la inflación

A pesar de su popularidad, la idea de un índice de precios al consumo (IPC) es errónea. Se basa en la opinión de que es posible establecer una media de los precios de los bienes y servicios, lo que no es posible.

Supongamos que se realizan dos transacciones. En la primera transacción, se intercambia una barra de pan por 2 $. En la segunda transacción, se intercambia un litro de leche por 1 $. El precio, o el tipo de cambio, en la primera transacción es de 2 $/una barra de pan. El precio de la segunda transacción es de 1 $/un litro de leche. Para calcular el precio medio, debemos sumar estas dos relaciones y dividirlas por dos; sin embargo, no tiene sentido conceptual sumar 2 $/una barra de pan a 1 $/un litro de leche.

Sobre esto Murray N. Rothbard escribió:

Por tanto, cualquier concepto de nivel de precios medio implica sumar o multiplicar cantidades de unidades de bienes completamente diferentes, como la mantequilla, los sombreros, el azúcar, etc., y por tanto carece de sentido y es ilegítimo. Ni siquiera se pueden sumar libras de azúcar y libras de mantequilla, porque son dos bienes distintos y su valoración es completamente diferente.

Definición de la inflación

Históricamente, la inflación se producía cuando el gobernante de un país, como el rey, obligaba a sus ciudadanos a entregarle todas sus monedas de oro con el pretexto de que una nueva moneda de oro iba a sustituir a la antigua. En el proceso, el rey falsificaba el contenido de las monedas de oro mezclándolo con otro metal y devolvía a los ciudadanos las monedas de oro diluidas.

Debido a la dilución de las monedas de oro, el gobernante podía ahora acuñar más monedas y embolsarse para su propio uso las monedas extra acuñadas. Lo que ahora pasaba por una moneda de oro puro era en realidad una moneda de aleación de oro. El aumento del número de monedas provocado por esta desvalorización de las monedas de oro es lo que constituye la inflación.

Se deduce entonces que el tema de la inflación es la malversación. Sobre esto Ludwig von Mises escribió:

Para evitar que se les culpe de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Intentan cambiar el significado de los términos. Llaman «inflación» a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento de precios. Se empeñan en relegar al olvido el hecho de que esta subida se produce por un aumento de la cantidad de dinero y de sustitutos del dinero. Nunca mencionan este aumento. Hacen recaer la responsabilidad del aumento del coste de la vida en las empresas.

Según Ayn Rand:

La inflación no está causada por las acciones de los ciudadanos privados, sino por el gobierno: por una expansión artificial de la oferta monetaria necesaria para apoyar el gasto deficitario. Ningún malversador privado o ladrón de bancos en la historia ha saqueado los ahorros de la gente en una escala comparable al saqueo perpetrado por las políticas fiscales del gobierno estatista.

Cuando la inflación se considera como un aumento general de precios, entonces todo lo que contribuye al aumento de precios se llama inflacionario. Ya no son el banco central y la banca de reservas fraccionarias las fuentes de la inflación, sino otras causas diversas. En este marco, el banco central no sólo no tiene nada que ver con la inflación, sino que, por el contrario, se le considera un luchador contra la inflación.

Así, un descenso del desempleo o un aumento de la actividad económica se considera un potencial desencadenante de la inflación, que por lo tanto debe ser frenado por las políticas del banco central. Otros factores desencadenantes, como las subidas de precios de las materias primas o de los salarios de los trabajadores, también se consideran amenazas potenciales y, por tanto, deben estar siempre bajo la vigilancia del banco central.

La definición popular no puede explicar por qué la inflación es una mala noticia

Una vez más, a pesar de todas las afirmaciones sobre los efectos secundarios de la inflación, la corriente económica dominante no nos dice cómo se causan todos estos malos efectos secundarios. Una vez más, ¿por qué una subida generalizada de precios debería perjudicar a algunos grupos de personas y no a otros? ¿Por qué un aumento general de precios debilita el crecimiento económico real? Por otra parte, ¿cómo puede la inflación provocar una mala asignación de recursos?

No son los síntomas de una enfermedad, sino la propia enfermedad la que causa el daño físico. No es un aumento general de precios, sino un aumento de la oferta monetaria lo que inflige el daño físico a los generadores de riqueza.

El aumento de la oferta monetaria pone en marcha un intercambio de nada por algo. Desvían el ahorro real de los generadores de riqueza hacia los poseedores del dinero recién creado. Esto es lo que pone en marcha la mala asignación de recursos, no el aumento de precios como tal. Además, los beneficiarios del dinero recién creado —es decir, el dinero «de la nada»— son siempre los primeros receptores del dinero, ya que pueden desviar una mayor parte de la riqueza hacia ellos.

Evidentemente, aquellos que no reciben nada del dinero recién creado o lo reciben en último lugar se encontrarán con que lo que les queda es una porción disminuida de la reserva real de ahorros. Además, los ingresos reales caen, no por el aumento general de precios, sino por el aumento de la oferta monetaria; la inflación agota el conjunto de ahorros reales, lo que socava la producción de riqueza real— es decir, disminuye los ingresos reales.

Los aumentos generales de precios, que siguen a los aumentos de la oferta monetaria, sólo apuntan a la erosión del poder adquisitivo del dinero— aunque los aumentos generales de precios por sí mismos no socavan la formación de la riqueza real como tal.

Milton Friedman y la inflación esperada

Algunos economistas, como el difunto Milton Friedman, han mantenido que si la inflación es «esperada», entonces produce muy poco daño. El problema, según Friedman, es la inflación «inesperada», que provoca una mala asignación de recursos y debilita la economía. Según Friedman, si se puede estabilizar una subida general de precios mediante una tasa fija de inyecciones monetarias, los individuos ajustarán su conducta en consecuencia. En consecuencia, dice Friedman, las subidas generales de precios esperadas, que él denomina inflación esperada, serán inocuas, sin ningún efecto real.

Obsérvese que, para Friedman, los malos efectos secundarios no están causados por el aumento de la oferta monetaria, sino por el aumento de precios. Friedman considera la oferta monetaria como una herramienta que puede estabilizar las subidas generales de precios y promover así el crecimiento económico real. Según esta forma de pensar, basta con fijar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y el resto seguirá su camino.

Se pasa por alto aquí que «fijar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria» no altera el hecho de que la oferta monetaria sigue expandiéndose. Esto, a su vez, significa que continuará el desvío de recursos de los productores de riqueza a los productores de no riqueza, incluso si los precios de los bienes se mantienen estables. Esta política de intentar estabilizar los precios es, en cambio, probable que genere más inestabilidad.

Obsérvese que no decimos, como sostienen los monetaristas, que el aumento de la oferta monetaria provoca la inflación. Lo que decimos es que la inflación es el aumento de la oferta monetaria.

Conclusión

La inflación no consiste en un aumento general de precios, sino en el aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, para conocer el estado de la inflación, no es necesario disponer de varios índices de precios; basta con prestar atención a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.iorg

Adrián Ravier es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, con base en Buenos Aires Autor de varios libros y artículos académicos en revistas especializadas, ha sido invitado a ofrecer conferencias en diversas universidades latinoamericanas.