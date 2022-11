El 8 de julio de este año, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dimitió como líder del Partido Conservador después de que una revuelta del Gabinete por una serie de escándalos éticos hiciera insostenible su posición. Se puso entonces en marcha una elección de liderazgo para que los miembros del partido eligieran al próximo líder del partido que sucedería a Johnson como primer ministro. El resultado se anunció el 5 de septiembre: la ganadora fue la aspirante a Margaret Thatcher, Liz Truss.

La reina invitó a Truss a convertirse en PM el 6 de septiembre. Truss anunció inmediatamente un «plan audaz para hacer crecer la economía mediante recortes fiscales y reformas» y «medidas [es decir, un tope de precios] esta semana para hacer frente a las facturas de energía». El mismo día, nombró a Kwasi Kwarteng, un partidario del libre mercado con un doctorado en Cambridge sobre el Gran Recoinato de 1696, como su nuevo ministro de Hacienda.

La actividad del gobierno se detuvo después de que la reina Isabel falleciera repentinamente dos días más tarde. El país entró en un periodo de luto nacional que terminó el 20 de septiembre. Entonces se anunció que habría un «mini-presupuesto» de emergencia para establecer el programa económico del nuevo gobierno.

Lo que siguió puede describirse mejor como un caso de estudio sobre cómo no promover una agenda de libre mercado, y merece un estudio minucioso para que los responsables políticos de otros lugares no repitan los errores que cometieron Truss y Kwarteng, que finalmente los llevaron a la ruina. Su fallo fundamental fue simple. Sí, los recortes fiscales eran razonables, pero debían ir acompañados de grandes recortes en el gasto público para reducir el déficit fiscal y establecer que el nuevo gobierno sería fiscalmente responsable.

Es cierto que la noción de responsabilidad fiscal había sido respetada durante mucho tiempo por los sucesivos gobiernos del Reino Unido, pero aun así, era una imprudencia ignorar el tema— especialmente para un gobierno que promovía el libre mercado. Y así, los dioses de las rúbricas de los libros de texto se vengaron de un gobierno que se precipitó por un precipicio fiscal que debería haber tenido, pero que no se dio cuenta de que lo tenía delante.

En este post, daré una visión general y una cronología de los acontecimientos que condujeron a la anulación del mini-presupuesto y a la caída de Truss de su cargo, y seguiré con lo que debería haberse hecho en un post posterior.

El minipresupuesto y la respuesta del mercado

Kwarteng hizo su declaración de minipresupuesto ante el Parlamento el viernes 23 de septiembre. Consistía principalmente en una costosa limitación del precio de la energía y un paquete de recortes fiscales destinados a promover un impulso de crecimiento económico.

Los mercados financieros lo odiaron. Citando al comentarista de Bloomberg Simon White:

El «mini-presupuesto» del Reino Unido de hoy ha provocado una caída de la libra esterlina y de los gilts [bonos del Estado del Reino Unido] …. Una combinación de enormes promesas de gasto público y recortes fiscales requerirá un aumento significativo del endeudamiento del Reino Unido. El Banco de Inglaterra se encuentra ahora en un dilema similar al de los mercados emergentes …. El doble déficit (presupuestario + corriente) se sitúa actualmente en más de 250.000 millones de libras, una cantidad enorme de capital…. Está bien en tiempos normales, pero cuando el crecimiento es débil y la volatilidad macroeconómica es elevada, es profundamente problemático…. …. El gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra tienen que pensar rápido para que no se produzca otra crisis de la libra esterlina.

No lo hicieron y el lunes siguiente la libra se desplomó hasta un mínimo histórico frente al dólar, poco más de tres céntimos por encima de la paridad.

La reacción al minipresupuesto por parte de los comentaristas y de muchos políticos fue, salvo excepciones, hostil y tan mal informada que me pregunto si el Reino Unido se ha convertido en un idiocracia. Hubo los predecibles aullidos izquierdistas de que los recortes de impuestos sólo beneficiaban a los ricos, pero la crítica más extraña vino del ex banquero de inversiones de Goldman Sachs y acólito de Davos, Rishi Sunak, ex canciller conservador y segundo en la carrera por el liderazgo de Truss. Mantuvo a lo largo de su campaña de liderazgo que los recortes fiscales que proponía Truss eran malos porque «no estaban financiados».

Piénsalo por un momento: ¡el gobierno sólo debe reducir los impuestos si previamente ha acumulado un fondo con el que financiar esos recortes fiscales! Y como Sunak no había acumulado ese fondo, la implicación era que Kwarteng no debía recortar ningún impuesto. Esta perla de sabiduría fiscal que hiere el cerebro vino del mismo ex canciller que había gastado como un marinero borracho en su covacha y dejó las finanzas públicas en el estado ruinoso que heredaron Truss y Kwarteng, como si su propio despilfarro no hubiera dejado a la economía del Reino Unido preparada para una crisis de confianza fiscal. La olla, la tetera.

«La ventana de Overton de los medios de comunicación es [ahora] tan estrecha que los conservadores que recortan impuestos se consideran trastornados», observó Tim Stanley en el Daily Telegraph del 3 de octubre. Y continuó:

El precio más alto fue el tope del precio de la energía (60.000 millones de libras), mientras que la Seguridad Social y el Impuesto de Sociedades no fueron recortes sino retrocesos. El choque fue la abolición del tipo más alto [la banda máxima del 45% del impuesto sobre la renta, fue] una gota en el océano, con sólo 2.000 millones de libras. Eso es como dos Gary Linekers y un yate real.

Continuó criticando «las brújulas políticas [que] existen no para mostrar la posición de los políticos sino para marcar una zona de aceptabilidad en nuestro discurso…. Si te alejas un centímetro… te etiquetan de lunático».

El mercado de gilts se volvió cada vez más inestable durante la primera mitad de la semana siguiente. El miércoles 28 de septiembre por la mañana, el mercado de gilts a largo plazo se desplomó. Según el Financial Times:

«En algún momento de esta mañana me preocupó que esto fuera el principio del fin», dijo un alto banquero con sede en Londres, añadiendo que en un momento de la mañana del miércoles no había compradores de gilts británicos a largo plazo. «No ha sido un momento Lehman. Pero se acercó». Los grupos más directamente afectados han sido los planes de pensiones de último recurso que se han cubierto para garantizar su capacidad de realizar futuros pagos— las llamadas estrategias de inversión basadas en el pasivo (LDI), que son muy sensibles a la rápida evolución de los rendimientos de los bonos.

También quedó claro que, si no se hacía nada, la mayoría de los planes de pensiones del Reino Unido incumplirían sus posiciones en swaps de LDI al final del día, cuyas consecuencias serían catastróficas. El banco respondió suspendiendo temporalmente el ajuste cuantitativo y anunció un paquete de flexibilización cuantitativa de 65.000 millones de libras esterlinas para comprar gilts a largo plazo y bajar sus tipos.

Los mercados de gilts se recuperaron bruscamente tras el anuncio y al final del día la libra había subido a 1,088 dólares frente al dólar. Los acontecimientos del 28 de septiembre habían puesto de manifiesto una exposición al riesgo hasta entonces no apreciada en el sistema de pensiones del Reino Unido, resultado a su vez de una serie de fallos normativos anteriores.

La crisis política se descontrola

La crisis financiera se había estabilizado, pero la crisis política no había hecho más que empezar. Sunak y sus partidarios boicotearon entonces la conferencia anual del Partido Conservador que comenzó el 2 de octubre para que «Liz pudiera adueñarse del momento». Entre los que sí asistieron hubo una revuelta abierta de los diputados conservadores descontentos, la oposición clamaba por la dimisión de Truss y Kwarteng, y las encuestas mostraban a los laboristas muy por delante de los conservadores (LAB 54% frente a CON 21%), lo que sugería que si se celebraban elecciones generales al día siguiente, los laboristas ganarían por goleada.

En este punto, una PM fuerte habría dicho a sus rebeldes que si el minipresupuesto era rechazado por el Parlamento, entonces convocaría elecciones generales y todos podrían arriesgarse con el electorado. Pero Truss no lo hizo.

En una entrevista realizada el domingo 2 de octubre por la mañana, Truss seguía insistiendo en que los recortes fiscales eran esenciales para que la economía volviera a crecer. Estaba «comprometida» con la eliminación del tipo impositivo máximo del 45%, aseguró a su audiencia. No habrá vuelta atrás. La alusión se refería al famoso discurso de Margaret Thatcher «la dama no está para vueltas» en 1980, cuando Thatcher se mantuvo firme frente a los que entonces le pedían que diera un giro de 180 grados a sus controvertidas políticas económicas.

Pero al final del día siguiente, el plan de eliminar el tipo del 45% había sido desechado. «La señora está para dar la vuelta», escribió alegremente Sean O’Grady en The Independent. «Cualquier reputación que tuviera de ser una líder potencialmente fuerte y thatcheriana ha sido destruida». «Es una decisión muy dolorosa, pero no teníamos otra opción», dijo un ministro del gabinete. «No había forma de sacar adelante el presupuesto».

En esa misma entrevista también dejó claro que la eliminación del tipo impositivo del 45% era una decisión de Kwarteng, no suya, y que no se había discutido con el Gabinete. ¡Ouch! Al día siguiente, Truss se negó repetidamente a confirmar que tenía confianza en él y era obvio para todos que Kwarteng era ahora un hombre muerto caminando, políticamente hablando.

Mientras tanto, la presión sobre Truss y Kwarteng siguió intensificándose y llegó a un punto crítico a mediados de octubre. «El 13 y el 14 de octubre el Tesoro nos informó de que el Reino Unido estaba a punto de convertirse en un país del Tercer Mundo», dijo una fuente de Downing Street. Altos funcionarios del Tesoro y del Gabinete

todos se sentaron alrededor de la mesa del Gabinete y le dijeron a la Primera Ministra: «A menos que deseches [tus planes para] el impuesto de sociedades, vamos a tener el colapso más catastrófico; tardaremos 20 años en recuperarnos». Le dieron un susto de muerte, básicamente …. Dijeron que la libra esterlina se iba a desplomar a tal nivel que tendríamos dificultades para vender nuestra deuda, como lo hace un país del Tercer Mundo. Básicamente, Gran Bretaña se iba a convertir en escombros.

Era un disparate apocalíptico —el Tesoro tiene un historial de modelos de esta naturaleza ridículamente pobres— pero tuvo el efecto deseado.

También se le dejó claro que si quería tener alguna posibilidad de seguir siendo Primera Ministra, Kwarteng tendría que marcharse, y ella lo despidió a regañadientes el 14 de octubre. En ese momento, sólo contaba con el apoyo del 9 por ciento del electorado, lo que suponía el territorio del Príncipe Andrés.

El sustituto de Kwarteng fue Jeremy Hunt, un «par de manos seguras» del establishment que había apoyado las políticas de cuarentena «Covid cero» de China y pidió políticas similares en el Reino Unido. Hunt procedió entonces a revertir casi todos los recortes fiscales restantes en el minipresupuesto de Kwarteng y, en el proceso, destruyó lo que quedaba de su autoridad.

El 20 de octubre, Truss recibió la presumiblemente temida visita de Sir Graham Brady, el presidente del Comité 1922 de diputados tories (es decir, no ministeriales), responsable de las elecciones al liderazgo. Se cree que le dijo que tenía suficientes cartas de los parlamentarios para justificar un nuevo concurso de liderazgo: la plantilla se había acabado. Una hora después, Truss anunció que dimitiría como líder del partido en cuanto se encontrara un sucesor. Sólo llevaba cuarenta y cinco días en el cargo, el más breve de la historia de un primer ministro británico.

En virtud de las nuevas normas de selección del liderazgo, Sunak se convirtió rápidamente en el favorito de los diputados —con Boris Johnson (de entre todos) en segundo lugar, ya que los diputados tories son muy volubles— y no se consultó a los miembros del partido. Sunak se convirtió en líder del partido el 24 de octubre y fue nombrado Primer Ministro por el rey al día siguiente.

La defenestración de Truss y la instalación de Sunak como nuevo PM equivalen nada menos que a un «golpe Remainer [que] ha tomado el control de la política económica del Reino Unido», observó mi amigo y coautor David Blake y estoy de acuerdo. «Los verdaderos riesgos para la economía provienen ahora de la élite Remainer tanto en casa como en el extranjero». Los radicales han sido derrotados por la élite y, sin embargo, es una reforma radical lo que la economía británica necesita desesperadamente ahora más que nunca. En cambio, los partidarios de Sunak piden ahora que se purgue a los «derechistas»— es decir, que los defensores de los impuestos bajos y del gobierno pequeño ya no sean bienvenidos en el Partido Conservador.

Este artículo fue publicado inicialmene en Mises.org

Kevin Dowd es profesor de finanzas y economía en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Es un libertario de toda la vida y su pensamiento está fuertemente influenciado por la economía austriaca y de elección pública.