«Democracia» es el nuevo «revolucionario».

En los antiguos regímenes marxistas, se decía que todo lo que desagradaba al régimen comunista gobernante era contrario a «la revolución». Por ejemplo, en la Unión Soviética, los líderes nacionales hablaban regularmente de cómo la nación estaba en proceso de «una transformación revolucionaria» hacia una futura sociedad comunista idealizada. Muchos años después de la revolución real y el golpe de estado en Rusia tras el colapso de la Rusia zarista, la palabra «revolución» tenía « connotaciones positivas y se consideraba una fuente de legitimidad en la ideología oficial.»

Revolucionarios se convirtió en sinónimo de «algo que nos gusta», y no es de extrañar que un manual jurídico soviético de 1952 enumere las actividades «contrarrevolucionarias» entre los «delitos políticos… considerados en general delitos peligrosos contra el orden del Estado». Además, a principios de los 1950, cuando Mao Zedong lanzó nuevos esfuerzos para consolidar el poder comunista, calificó el esfuerzo de «campaña para suprimir a los contrarrevolucionarios». Otros regímenes también adoptaron prácticas similares. La Cuba de Castro lanzó con frecuencia investigaciones y campañas contra los disidentes «antirrevolucionarios» y los gobiernos marxistas de Etiopía en los 1970 describían a los opositores nacionales como culpables de «crímenes antirrevolucionarios».

Cualquier cosa que se considerara «contrarrevolucionaria» o «antirrevolucionaria» se asumía como algo horrible que constituía una amenaza para la noción, fiablemente vaga, de progreso hacia la realización de la supuesta revolución. La vaguedad del término era, por supuesto, una ventaja desde el punto de vista del régimen. En consecuencia, ser contrarrevolucionario no requería más que ser culpable de un delito de pensamiento por suscribir opiniones heterodoxas con respecto al partido gobernante actual.

Por lo tanto, ser contrarrevolucionario era simplemente oponerse al régimen, independientemente de las opiniones ideológicas reales de cada uno. Por eso la comunista Emma Goldman (una revolucionaria de buena fe) podía ser denunciada como «antirrevolucionaria» por expresar dudas sobre las virtudes del régimen soviético. El apoyo de uno a la revolución real era irrelevante, y «antirrevolucionario» podía simplemente definirse o redefinirse como cualquier cosa que el régimen encontrara objetable en un momento dado.

En el año 2022, encontramos la palabra «democracia» cumpliendo un papel similar en el discurso político. El presidente Biden ha pronunciado dos importantes discursos este año sobre cómo la «democracia» será supuestamente abolida si los oponentes de Biden ganan. La semana pasada, el ex presidente Barack Obama entonó solemnemente que si los Republicanos ganan en Arizona, «la democracia tal y como la conocemos puede no sobrevivir.» De hecho, esto se ha convertido en una especie de mantra entre los políticos de izquierda y sus aliados mediáticos. Un escritor de Salon reprendió a los votantes por atreverse a dejar que sus votos se vean influidos por preocupaciones económicas cuando «la democracia está amenazada.» Un titular del New York Times se lamenta la aparente realidad de que los votantes no parecen interesados en «salvar la democracia» cuando está tan supuestamente claro que «la democracia está en peligro».

Entonces, ¿por qué hay tantos votantes dispuestos a supuestamente «cambiar la democracia por el gas barato»? La respuesta probablemente radica en el hecho de que la mayoría de los votantes pueden ver lo que es obvio: lo único que realmente está en peligro es la versión de la izquierda de la democracia, que es un modelo de voto en las elecciones de EEUU en el que todo está permitido, incluido el fraude a los votantes. Además, la izquierda quiere una toma de posesión federal de las elecciones que en los Estados Unidos siempre han estado al menos moderadamente descentralizadas. En cambio, el bando «prodemocrático» quiere reglamentos electorales de aplicación federal que prohíban las limitaciones al voto de los extranjeros, los muertos y los fraudes. Si a la izquierda le va mal en estas elecciones, es mucho menos probable que eso ocurra.

Cualquier intento de limitar el fraude —como exigir la identificación de los votantes— se denuncia como «antidemocrático». De hecho, nada lo demuestra mejor que las quejas de la izquierda sobre el hecho de que algunos agentes de la ley hayan vigilado los colegios electorales. Como un burócrata de la Universidad de Georgetown lo dice, permitir que el personal de las fuerzas del orden vigile las urnas podría «intimidar» a algunas personas, y envía el mensaje de que el fraude electoral se produce realmente. Esto, nos dice, es «aborrecible». Pero en el fondo de esta queja está simplemente la aversión a la idea de que la presencia de la policía pueda asustar a algunas personas para que no rellenen las papeletas y otras formas de fraude.

Irónicamente, según esta forma de pensar, ser «prodemocracia» es no preocuparse de si el proceso de votación es o no fraudulento. Así, al igual que el término «revolucionario» bajo los antiguos regímenes comunistas, los términos «democrático» y «democracia» en los EEUU hoy en día dejan de tener significado y realmente sólo significan «lo que le gusta a nuestro bando».

Después de todo, la mayoría de las personas razonables concluirían que las instituciones democráticas existen cuando hay elecciones regulares y, en general, sufragio universal para los ciudadanos. La inmensa mayoría de los países que la izquierda llama «democracias» —Francia, Alemania, Islandia— tienen requisitos de identificación de los votantes, controles contra el doble voto y medios similares para evitar el fraude. En los Estados Unidos, la izquierda llama a todo esto «antidemocrático».

Los detalles reales de lo que significa ser prodemocrático o antidemocrático no importan en realidad cuando se trata del discurso político. La palabra «democrático» es un término cargado de emociones, y esencialmente un código para «políticamente legítimo». Todo lo que realmente importa es llamar a los propios aliados «democráticos» y denunciar al otro bando como «antidemocrático». En América de hoy, ser etiquetado como «democrático» significa que uno tiene la aprobación del régimen gobernante. Los que son etiquetados como «antidemocráticos» son aquellos que, como los «contrarrevolucionarios» de antaño, han sido considerados —con razón o sin ella— como una amenaza para el statu quo.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

