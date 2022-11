En una reciente entrada del blog Marginal Revolution, Ludwig von Mises es catalogado como un pensador infravalorado. Eso es indudablemente cierto, sobre todo si se tienen en cuenta sus numerosas e innovadoras contribuciones a la economía. Mises fue también uno de los primeros en ser nombrado miembro distinguido de la American Economic Association en 1969. Sus contribuciones a la teoría económica fueron muchas y significativas y fueron ampliamente reconocidas por sus contemporáneos. Sin embargo, aunque es difícil negarlas, Mises sigue recibiendo muy poco reconocimiento hoy en día.

Mises es tachado a menudo de «chiflado» o «ideólogo» por los sabiondos de hoy en día, que desconocen claramente la historia reciente del pensamiento económico. La entrada del blog en «MR», que comenta muy brevemente las principales obras de Mises, es por tanto un importante recordatorio del sólido legado de Mises. Pero también es interesante porque proporciona una visión de cómo ve la obra de Mises una persona que no es austriaca y que está (o al menos debería estar) muy al tanto de la teoría económica austriaca.

La entrada del blog está escrita por Tyler Cowen, un profesor de economía de la Universidad George Mason que recientemente ha adquirido notoriedad en Internet como columnista, bloguero y presentador de podcasts. Como colega desde hace mucho tiempo de los economistas austriacos, tanto del profesorado como de los estudiantes de posgrado, en el departamento de economía de la GMU, muchos supondrían que Cowen conoce bien esta tradición y, sobre todo, sus principales obras.

Sin embargo, hay mucho en lo que estar de acuerdo con Cowen. Comienza señalando Socialismo y el Cálculo económico en la comunidad socialista como gran contribución. Luego pasa a afirmar que le gusta Liberalismo y Burocracia. A continuación, Cowen escribe:

Acción humana es grande, malhumorado y dogmático, pero para algunas personas es un tónico útil y una alternativa a lo habitual. No puedo decir que me haya gustado mucho, y de una manera extraña todo el énfasis en «El hombre actúa» deshace al menos una parte del marginalismo.

Reconozco que no entiendo muy bien cómo empezar el análisis con la acción humana «deshace… parte del marginalismo». Una conclusión más razonable, al menos desde mi punto de vista, es que esa parte del marginalismo, cualquiera que sea, podría estar equivocada o, al menos, mal fundamentada. Pero sería más fácil saberlo si Cowen nos hubiera dado una pista de qué parte podría estar hablando.

El problema mucho mayor es llamar al tratado sistemático de Mises «malhumorado» y «dogmático». Tengo la sensación de que Cowen se refiere a la praxeología más que a las conclusiones de Mises, aunque las conclusiones, por supuesto, se exponen sin excepciones. Eso es lo que se espera de la teoría que se deriva lógicamente de un axioma verdadero: o la lógica está equivocada, o son verdaderas. No hay razón para discutir las «excepciones» porque no las hay.

Pero, como es habitual hoy en día, muchos creen erróneamente que abrirse a las excepciones y no ser dogmático es un signo de sabiduría o erudición. Asimismo, parecen pensar que adoptar una posición intermedia es automáticamente «matizable». Puede serlo, por supuesto, pero no por el simple hecho de estar en el medio. No hay término medio entre la comida y el veneno, como diría Ayn Rand. Tampoco hay, tomando prestado a Aristóteles, un «término medio dorado» entre la verdad y la falsedad, entre lo correcto y lo incorrecto, o entre lo ético y lo no ético.

La praxeología es dogmática en el mismo sentido en que la verdad es verdadera o no lo es. No es «matizada» en el sentido en que lo son los análisis empíricos, porque siempre dejan espacio para la interpretación. No importa lo grande que sea la base de datos o lo sofisticados que sean los métodos estadísticos —nunca se puede estar seguro de que los resultados sean exactos. Cuando la gente fuerza la praxeología en este marco, parece dogmática. Pero lo es por una razón: debe serlo.

La praxeología pretende establecer la verdad. Esto significa que, desde el punto de vista académico, la praxeología debe ser considerada como el estándar de oro: hace afirmaciones muy fuertes, que luego pueden ser evaluadas adecuadamente y, si son erróneas, rechazadas. «Matizar» significa aquí permitir e incluir el error. Al fin y al cabo, la praxeología es del mismo tipo que las matemáticas. Pero pocos rechazarían las matemáticas porque sostienen «dogmáticamente» que 2 + 2 = 4 en lugar de ser más «matizadas» (permitiendo que 2 + 2 <> 4 al menos a veces).

Cowen lo sabría si entendiera la praxeología, pero no hay razón para suponer que lo haga. Su comentario sobre el dogmatismo de Mises así lo sugiere. Así que parece razonable suponer que tiene el mismo tipo de comprensión superficial de las conclusiones austriacas que su colega no austriaco Bryan Caplan, profesor de economía de la GMU. Este último ha escrito varios ensayos sobre por qué no es austriaco, mostrando al mundo que conoce la terminología y las conclusiones, pero no el razonamiento o la lógica.

Es triste que Mises siga siendo incomprendido. Si bien Cowen le otorga a Mises un merecido crédito, hacerlo al tiempo que tacha su obra magna de «dogmática» y «malhumorada» es, en el mejor de los casos, un extraño y agridulce elogio.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Per Bylund es profesor asociado de iniciativa empresarial y profesor de libre empresa Records-Johnston en la Escuela de Iniciativa Empresarial de la Universidad Estatal de Oklahoma.