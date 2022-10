Para aclarar la confusión, este artículo no se refiere a alguien que se incline hacia la izquierda o la derecha, sino simplemente a alguien que apoye cualquier forma de colectivismo que se encuentre a ambos lados del espectro político. Obviamente, algunas estrellas no suelen hablar de estos temas y los evitan al máximo, y probablemente muchos de ellos podrían ser individualistas porque lo único que hacen es «meterse en sus asuntos».

La obsesión por el colectivismo entre estos nombres populares puede deberse al rasgo estético de la teoría, para ganar adeptos y a una estrategia de marketing para atraer a las masas. En Occidente existen los llamados «liberales» y en India depende sobre todo del lado del espectro político que esté en el poder. Pero independientemente de lo que muestren para apoyar, su principal objetivo es presentarse como sabios y morales ante el público. Esto recuerda una cita popular de Thomas Sowell «Cuando quieres ayudar a la gente, les dices la verdad. Cuando quieres ayudarte a ti mismo, les dices lo que quieren oír».

Los famosos son como los intelectuales. Aunque hay algunas diferencias, una celebridad atrae a los que están en la adolescencia o que tienen la capacidad mental de ese nivel mientras que los intelectuales atraen a la gente en el poder y a los estudiantes. Ambos son peligrosos a su manera ya que uno atrae a las masas mientras que el otro atrae al poder y en todo esto la democracia se convierte en una broma.

En segundo lugar (mi amigo me planteó esta cuestión que ambos estamos tratando de responder), es importante entender por qué y cómo estas personas, especialmente de la izquierda, llegan a la conclusión de que todo lo que hacen o apoyan es moral. En esta creencia dogmática, se vuelven intolerantes. Esto se aplica a todos los colectivistas, y casi siempre presentan sus pensamientos con fuerza.

Esta cuestión puede parecer sencilla, pero no lo es, porque aunque cada uno en su creencia considere que hace lo correcto y no todos sean intolerantes, los individualistas o los estudiosos que lo defienden no son como los del otro bando. Esta parece ser la naturaleza de los colectivistas. Esta psicología podría ser también la de los famosos que tienen autoconfianza o exceso de confianza en su moralidad.

En tercer lugar, como se ha mencionado, esto puede ser una estrategia para elevar las carreras de las personas a través de la publicidad y más seguidores de los fans, para añadir más, cualquier forma de colectivismo es maestro de hacer engordar a los compinches. Los establecidos hacen todo lo posible por suprimir el entorno competitivo para mantener su dominio con una especie de poder monopolístico. Más gobierno es mejor para ellos según su beneficio. También puede darse el caso de que haya alguna estrategia política en una organización política. Cualquiera que apoye el enfoque anticapitalista y progubernamental con ira y odio hacia los ricos, en realidad los está haciendo más poderosos y más ricos.

Por último, lo que parece ser en la mayoría de los casos es la ignorancia. Ignorancia sobre las consecuencias de lo que apoyan, sobre la historia, o sobre el quid de su ideología que ha sido juzgada desde una perspectiva general.

Los conocimientos de los famosos en estos asuntos son como los de cualquier persona normal y corriente y también existe la posibilidad de ser menos. No está mal participar en estos asuntos o, en sus palabras, «mostrar preocupación por los demás», pero es inmoral cuando se arrastra también a quienes no quieren formar parte de ello y cuando se niegan a formar parte de la campaña se les juzga y se les acusa falsamente.

Los famosos de hoy en día son supuestos influenciadores que le dicen a la gente que viva y piense como ellos. Si alguien es tan capaz de asumir la responsabilidad de la sociedad por sí mismo, puede intentarlo, pero nadie le da derecho a dar por sentado que alguien le crea sin motivo.

Alguien puede tener información sobre lo que ocurre en su entorno o en su país, pero involucrarse en asuntos de otros países y causar disturbios es lo que resulta intolerable. Hubo personalidades populares residentes en EEUU que no hace mucho tiempo apoyaron las protestas de los agricultores en India sin saber cuántas subvenciones se dan a esos agricultores que viven una vida de lujo a costa de los contribuyentes. Estas personas ni siquiera reconocieron la propaganda que había en estas protestas y cuántas propiedades públicas fueron dañadas.

Después de tanto tiempo, algo bueno iba a suceder en el sector agrícola del país, pero se arruinó por completo cuando el gobierno se retractó de su decisión al ver que se acercaban las elecciones. Estas celebridades jugaron un papel importante en el impulso de las protestas para su propio beneficio.

Aunque está bastante claro que la mayoría se inclina más hacia el socialismo/izquierdismo, esto no descarta que su inclinación hacia cualquier otra ideología, por ejemplo, el nacionalismo, sea mejor. Tal vez en Occidente el nacionalismo no esté en un grado mucho más alto debido al alto número de «liberales» y probablemente debido a esto no entenderán lo peligroso que puede llegar a ser el nacionalismo, pero es bastante visible en India en la actualidad, que antes tenía un pasado socialista.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Yash Dubey actualmente estudia economía en la Universidad de Galgotias en India y tiene un gran interés en la economía austriaca. También disfruta de los deportes, incluidos el fútbol, ​​el atletismo, el hockey y el cricket.