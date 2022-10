El pensamiento popular dice que los bancos son el factor clave en la expansión del crédito. Sin embargo, ¿es realmente así?

Por ejemplo, tomemos a un agricultor Joe que produce dos kilogramos de patatas. Para su propio consumo, necesita un kilogramo, y presta el resto durante un año a un agricultor Bob. El kilogramo de patatas no consumido que se compromete a prestar es su ahorro.

La condición previa para prestar es que primero haya ahorros, ya que el préstamo debe estar respaldado por los ahorros. Al prestar un kilo de patatas a Bob, Joe se compromete a renunciar a la propiedad de esas patatas durante un año. A cambio, Bob proporciona a Joe una promesa por escrito de que al cabo de un año le devolverá 1,1 kilogramos de patatas, constituyendo los 0,1 kilogramos los intereses.

La introducción del dinero no altera los fundamentos del préstamo. En lugar de prestar un kilo de patatas, Joe cambiará primero su kilo de patatas por dinero, digamos que por 10 dólares. Joe puede prestar su dinero a Bob durante un año a un tipo de interés del 10 %. Obsérvese que la introducción del dinero no ha cambiado el hecho de que el ahorro precede al acto de prestar.

Préstamos de «aire fino» y bancos

A los prestamistas ordinarios les resultará difícil prestar algo que no tienen. Sin embargo, las cosas son diferentes una vez que introducimos en nuestro análisis a los bancos.

Joe vende el kilo de patatas que ha ahorrado por 10 dólares, depositando 10 dólares en el Banco A. Obsérvese que Joe muestra su demanda de dinero guardando el dinero en un depósito a la vista del Banco A. Joe también podría haber ejercido su demanda de dinero guardando, el dinero en su bolsillo o en su casa en un frasco o bajo un colchón.

Supongamos que el Banco A presta 10 dólares a Bob sacando 10 dólares del depósito de Joe. Este caso no es diferente al de un ladrón que saca 10 dólares del bolsillo de Joe. Recuerda que Joe sigue ejerciendo su demanda de 10 dólares. Tiene un derecho ilimitado sobre los 10 dólares. Esto significa que cuando lo considere necesario, tiene derecho a sacar los 10 dólares de su depósito. No es diferente cuando Joe guarda los 10 dólares en su bolsillo y cuando lo considera necesario utiliza el dinero en su bolsillo para cambiarlo por alguna mercancía.

También hay que tener en cuenta que cuando un ladrón roba los 10 dólares del bolsillo de Joe, esto se considera comúnmente como una violación de los derechos de propiedad de Joe, que es castigada por la ley. Sin embargo, no hay diferencia cuando el banco saca los 10 dólares del depósito de Joe sin su consentimiento, aunque esto no se considera una violación de los derechos de propiedad de Joe, ya que la ley lo acepta.

Se podría sugerir que el efecto económico global de permitir que Bob gaste los 10 dólares en lugar de Joe podría no ser tan significativo, si es que lo es. Este podría ser perfectamente el caso. Sin embargo, lo que importa aquí es la violación de los derechos de propiedad de Joe.

En un mercado libre sin banco central, si el Banco A toma dinero del depósito de Joe sin su consentimiento y se lo presta a Bob, es probable que haya problemas. Si Joe y Bob decidieran retirar 10 dólares al mismo tiempo de sus respectivos depósitos a la vista —es decir, 20 dólares en total—, el Banco A no podría obligarles, ya que sólo dispone de 10 dólares.

En consecuencia, el Banco A corre el riesgo de quebrar. Por lo tanto, en un mercado libre la amenaza de quiebra probablemente impida a los bancos prestar el dinero tomado de los depósitos a la vista sin el consentimiento del depositante.

Esto es posible en el marco de la existencia del banco central. Mediante las inyecciones monetarias, el banco central evita la quiebra de los bancos que prestan dinero a los depositantes sin su consentimiento. Obsérvese que en el contexto del banco central, prestar el dinero de los depositantes sin su consentimiento es eludir la necesidad de consentimiento mediante el bombeo monetario.

En consecuencia, esto da lugar al préstamo sin respaldo de los ahorros, o al préstamo de la «nada». En esta situación, una vez que Bob, el prestatario de los 10 dólares, utiliza el dinero prestado, realiza un intercambio de nada por algo. La razón es que los ahorros no respaldan los 10 dólares: es dinero vacío. Lo que tenemos aquí son 20 dólares que sólo están respaldados por 10 dólares propiamente dichos.

Obviamente, este tipo de préstamos debilita la producción de riqueza. Ni que decir tiene que el debilitamiento de la producción de riqueza disminuye la capacidad de los prestatarios para devolver la deuda.

El crédito de la «nada» hace desaparecer el dinero

Cuando el dinero prestado está totalmente respaldado por los ahorros el día del vencimiento del préstamo, se devuelve al prestamista original. Bob —el prestatario de 10 dólares— devolverá al banco, en la fecha de vencimiento, la suma prestada más los intereses. El banco, a su vez, pasará a Joe, el prestamista, sus 10 dólares más los intereses ajustados por las comisiones bancarias. El dinero hace un círculo completo y vuelve al prestamista original. Obsérvese de nuevo que el banco aquí es sólo un mediador, no un prestamista, por lo que el dinero prestado se devuelve al prestamista original.

Por el contrario, cuando el crédito surge de la «nada» y se devuelve al banco en la fecha de vencimiento, se produce una retirada de dinero de la economía, es decir, una disminución de la masa monetaria. Como no había ningún ahorrador/prestamista, este crédito surgió de la «nada». Utilizando nuestro ejemplo del banco que hace un préstamo de 10 dólares a Bob, debemos darnos cuenta de que el banco sacó los 10 dólares del depósito a la vista de Joe sin el consentimiento de éste. Por lo tanto, tenemos aquí 20 dólares en depósitos a la vista que están respaldados por 10 dólares propios.

Joe nunca aceptó prestar los 10 dólares a Bob y sigue ejerciendo un derecho ilimitado sobre sus 10 dólares depositados. Cuando Bob devuelve los 10 dólares, el dinero sale de la economía ya que el banco no está obligado a transferirlo al prestamista original. Aquí no hay prestamista original: el banco ha creado el préstamo de 10 dólares de la nada.

El crédito «de la nada» fomenta las actividades no productivas

Si los bancos continúan expandiendo el crédito de la nada, las actividades no productivas continúan expandiéndose. Una vez que la generación continua de crédito eleva el ritmo de consumo de riqueza por encima del ritmo de producción de riqueza, el flujo positivo de ahorro se detiene y se pone en marcha una disminución de la reserva de ahorro.

En consecuencia, el rendimiento de las inversiones de las empresas se deteriora y los préstamos dudosos de los bancos aumentan. En respuesta, los bancos reducen sus actividades de préstamo y esto pone en marcha un descenso de la masa monetaria. (Recuérdese que la masa monetaria disminuye cuando los préstamos generados por la expansión del crédito se devuelven y no se renuevan).

A medida que la caída de la masa monetaria socava las actividades no productivas de la burbuja —es decir, surge una recesión económica. (Obsérvese que las actividades no productivas no pueden valerse por sí mismas. Para sostenerse, necesitan la ayuda de la expansión del crédito. El crédito procedente del «aire» desvía la riqueza de los productores de riqueza).

Según muchos economistas de la corriente dominante, una grave caída económica, o depresión, se produce por la brusca disminución de la oferta monetaria. Esta forma de pensar tiene su origen en la escuela de Chicago, defendida por el profesor Milton Friedman.

La depresión económica no está causada por el colapso de la masa monetaria, sino que es la respuesta a la disminución de la reserva de ahorro a causa de la anterior política monetaria fácil. La reducción de la reserva de ahorro conduce a la disminución de la masa monetaria. Sugerimos que incluso si el banco central tuviera éxito en evitar la caída de la masa monetaria, esto no puede evitar una depresión si la reserva de ahorros está disminuyendo.

Conclusiones

En conclusión, los bancos son meros facilitadores del préstamo del ahorro. Los bancos facilitan el flujo del ahorro presentando a los oferentes del mismo a los demandantes. Al cumplir el papel de intermediario, los bancos son un factor importante en el proceso de formación de la riqueza.

Frank Shostak es un académico asociado del Instituto Mises. Su firma de consultoría, Applied Austrian School Economics, proporciona evaluaciones e informes detallados de los mercados financieros y las economías globales.