La Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno federal ha publicado hoy nuevos datos sobre la inflación de precios y, según el informe, septiembre ha sido otro mes de aumento de la inflación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 8,2 % interanual en septiembre, antes del ajuste estacional. Es el decimonoveno mes consecutivo de inflación por encima del arbitrario objetivo de inflación del 2 por ciento de la Fed, y son siete meses seguidos de inflación de precios por encima del 8 por ciento.

La inflación intermensual también aumentó, ya que el IPC subió un 0,2 % de agosto a septiembre. El crecimiento intermensual de septiembre también muestra cierta aceleración en el crecimiento mensual de la inflación de precios. El crecimiento intermensual había sido aproximadamente nulo en julio y agosto, después de diecinueve meses de crecimiento mensual.

El aumento de septiembre mantiene la inflación de precios cerca de los máximos de los últimos cuarenta años. El aumento interanual de junio, del 9 %, fue el mayor incremento del IPC desde 1981, pero el aumento de septiembre sigue manteniendo la inflación de precios dentro del mismo rango que los años inflacionistas de principios de la década de 1980. El aumento de septiembre fue el séptimo mayor en cuarenta años.

Las continuas subidas de precios reflejan en gran medida el crecimiento de los precios de los alimentos, la energía, el transporte y la vivienda. En otras palabras, todos los precios de los productos esenciales experimentaron grandes aumentos en agosto con respecto al año anterior.

Por ejemplo, la «comida en casa» —es decir, la factura de la compra— subió un 13,0 % en septiembre con respecto al año anterior. La gasolina siguió subiendo, con un 18,2% interanual, mientras que los vehículos nuevos subieron un 9,4 %. La vivienda registró uno de los aumentos más suaves, con una subida de «sólo» el 6,6 %, según el BLS.

Se trata de una mala noticia para la administración Biden, ya que es el último informe sobre la inflación de precios antes de las elecciones de noviembre. La administración ha intentado repetidamente restar importancia a los incesantes aumentos del coste de la vida que se están infligiendo a los americanos tras años de gasto deficitario, lo que ha contribuido a alimentar la política monetaria inflacionista.

El jueves, por ejemplo, Biden intentó afirmar que la inflación de precios aumentó un «2 por ciento» cortando las cifras en una tasa anualizada compuesta sólo por los últimos tres meses.

En una declaración escrita, el presidente insistió en que «el informe de hoy muestra algunos avances en la lucha contra la subida de los precios, aunque tenemos más trabajo que hacer… La inflación de los últimos tres meses ha sido del 2 % de media, a una tasa anualizada…»

En el mundo real, sin embargo, los americanos han perdido una inmensa cantidad de poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo se perderá para siempre, a menos que se produzca una deflación considerable de los precios en los próximos años, y el banco central, que tiene fobia a la deflación, seguramente intervendrá para asegurarse de que eso no ocurra.

En términos de ingresos reales, esto ha sido devastador para muchos asalariados. Según el BLS, el salario medio por hora en septiembre fue de 32,40 dólares. Esto supone un aumento del 4,92 %, año tras año. Esto podría ser una buena noticia si no fuera porque la inflación de precios subió un 8,2 % durante el mismo periodo.

Así, la diferencia entre el crecimiento de los salarios y la inflación de precios en septiembre fue de -3,3. Esto significa que septiembre ha sido el decimoctavo mes consecutivo en el que la inflación de precios ha superado a los ingresos.

Esto es una mala noticia para la administración, y también es una mala noticia para la Reserva Federal. La persistente inflación de precios es un recordatorio repetido de lo atrasada que está la Reserva Federal, y de lo imprudente que fue la Reserva Federal al imprimir esencialmente casi 5 billones de dólares entre febrero de 2020 y abril de 2022. Durante los últimos dos años, la Fed aseguró repetidamente al público que la creación de grandes cantidades de dinero nuevo no sería un problema y que la inflación de precios nunca sería más que «transitoria».

Una vez refutada esa narrativa, la Fed comenzó a admitir a finales de 2021 que la inflación del IPC no era transitoria, sino que la Fed no permitiría que se «afianzara». La inflación de precios efectivamente se afianzó, pero la Fed esperó más de seis meses, desde el otoño de 2021 hasta la primavera de 2022, para comenzar realmente a subir el tipo de interés objetivo de los fondos federales. La falta de acción real de la Fed puede verse además en el hecho de que la cartera de la Fed —que creció en 8 billones de dólares con dinero recién creado desde 2008 hasta principios de 2022— ha caído sólo un 2,3 % este año. Eso puede ser suficiente para asustar a los mercados, pero no es suficiente para promover ningún tipo de retorno a los precios reales en los mercados de activos o la normalidad en la política monetaria.

En este momento sólo hay opciones dolorosas para controlar la inflación de precios, y todo ello gracias a la creación por parte de la Fed de innumerables burbujas y malas inversiones durante la última década. La Fed ha creado una economía de burbuja que es desesperadamente adicta a la flexibilización cuantitativa, a los tipos de interés ultrabajos y a otras formas de dinero fácil. Por lo tanto, poner freno a la creación de nuevo dinero, incluso sin ningún esfuerzo real de endurecimiento cuantitativo, conducirá a un aumento de los impagos, y a intentos de ahorrar en gastos despidiendo a los trabajadores.

La única «buena» noticia aquí —considerando las opciones— es que esto conducirá a la caída de los precios a medida que las deudas impagadas se evaporan reduciendo así la oferta de dinero. También se producirá una destrucción de la demanda y la gente perderá su empleo y los tipos de interés más altos significarán menos gasto. Ya estamos empezando a ver algunas pruebas de esto. Según el índice Case-Shiller, el crecimiento de los precios de la vivienda se está desacelerando. Mientras tanto, la apertura de puestos de trabajo ha caído a un mínimo de catorce meses, la tasa de ahorro ha caído a un mínimo posterior a 2008 y el crecimiento de la renta disponible se ha desplomado.

Eso frenará la inflación de precios, pero no sin provocar también mucho dolor a la gente corriente que intenta ganarse la vida.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Ryan McMaken ( @ryanmmaken ) es editor sénior en el Instituto Mises. Envíele sus envíos de artículos para Mises Wire y Power and Market , pero lea primero las pautas del artículo .