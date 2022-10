Para la mayoría de los economistas, la velocidad de circulación del dinero es un factor importante para determinar los precios de los bienes y servicios. Si, por ejemplo, la cantidad de dinero ha aumentado un 10 % en un año determinado, mientras que el nivel de precios ha permanecido inalterado, significaría que se ha producido un descenso de aproximadamente el 10 % en la velocidad de circulación del dinero.

Si la cantidad de dinero permanece inalterada pero se ha producido un aumento del 10 por ciento en el nivel de precios en un periodo determinado, significaría que debe haberse producido un aumento de la velocidad de circulación del dinero del 10 por ciento en ese periodo.

La idea de la velocidad de circulación del dinero es sencilla para la mayoría de los economistas. Por ejemplo, durante un año determinado, un billete de diez dólares puede utilizarse de la siguiente manera: el panadero John paga los diez dólares al agricultor de tomates George. El agricultor de tomates utiliza el billete de diez dólares para comprar patatas a Bob, quien utiliza el billete de diez dólares para comprar azúcar a Tom. El billete de diez dólares ha servido aquí en tres transacciones. Esto significa que el billete de diez dólares se utilizó tres veces durante el año, su velocidad de circulación es, por tanto, tres.

Un billete de diez dólares, que circula con una velocidad de tres, financió transacciones por valor de treinta dólares en ese año. Ahora bien, si en una economía se realizan transacciones por valor de tres mil millones de dólares durante un año determinado y la masa monetaria media es de quinientos millones de dólares durante ese año, entonces cada dólar de dinero se utiliza por término medio seis veces durante el año. Quinientos millones de dólares en dinero por medio de un factor de velocidad se han convertido efectivamente en tres mil millones de dólares. Esto implica que la velocidad de circulación del dinero puede impulsar los medios de financiación.

De ello se desprende que:

Velocidad = Valor de las transacciones / stock de dinero

Esta expresión también puede presentarse como

V = P*T/M

Donde V representa la velocidad, P el precio medio, T el volumen de transacciones y M el stock de dinero. Esta expresión se puede reajustar multiplicando ambos lados de la ecuación por M. Esto, a su vez, nos dará la famosa ecuación del intercambio

M*V = P*T

Esta ecuación establece que el dinero multiplicado por la velocidad es igual al valor de las transacciones. Algunos economistas emplean el PIB en lugar de P*T, concluyendo así que

M*V = PIB = P*(PIB real)

La ecuación de cambio parece ofrecer una gran cantidad de información sobre el estado de una economía. Por ejemplo, para una velocidad y un stock de dinero determinados se puede establecer el valor del PIB. Obsérvese que, a partir de la ecuación de cambio, una caída de la velocidad del dinero (V) para un dinero determinado (M) se traduce en una disminución de la actividad económica, representada por el PIB. Además, la información relativa al precio medio o al nivel de precios permite a los economistas establecer el estado de la producción real.

Para la mayoría de los economistas, la ecuación de cambio se considera una herramienta analítica muy útil. Los debates que mantienen los economistas se refieren sobre todo a la estabilidad de la velocidad de circulación del dinero. Si la velocidad es estable, el dinero se convierte en una herramienta muy poderosa para el seguimiento de la economía.

Sin embargo, la importancia del dinero como indicador económico disminuye cuando la velocidad de circulación del dinero se vuelve menos estable y, por tanto, menos predecible. Una velocidad de circulación del dinero inestable implica una demanda de dinero inestable, lo que hace más difícil para el banco central dirigir la economía hacia la senda de la estabilidad económica.

¿Tiene sentido el concepto de velocidad de circulación del dinero?

La ecuación del intercambio dice que, para un determinado stock de dinero, un aumento de su velocidad de circulación ayuda a financiar más transacciones de las que el dinero podría haber hecho por sí mismo. Sin embargo, ¿tiene sentido?

Consideremos lo siguiente: un panadero, Juan, vende diez barras de pan a un agricultor de tomates, Jorge, por diez dólares. A continuación, Juan cambia ese dinero para comprar cinco kilos de patatas a Bob, el agricultor de patatas. ¿Cómo pagó Juan las patatas? Pagó con el pan que produjo.

Obsérvese que Juan el panadero había financiado la compra de patatas no con dinero, sino con pan. Pagó las patatas con el pan que produjo utilizando el dinero para facilitar el intercambio. El dinero cumple el papel de medio de intercambio, no el de medio de pago. Ludwig von Mises escribe:

Las mercancías, dice Say, no se pagan en última instancia con dinero, sino con otras mercancías. El dinero no es más que el medio de intercambio comúnmente utilizado; sólo desempeña un papel de intermediario. Lo que el vendedor quiere recibir en última instancia a cambio de las mercancías vendidas son otras mercancías.

El número de veces que el dinero ha cambiado de manos no tiene ninguna relevancia en la capacidad del panadero para financiar la compra de patatas. Lo que importa aquí es que posee pan que sirve como medio de pago para las patatas.

Al ser el medio de intercambio, el dinero no circula; siempre pertenece a alguien y siempre es propiedad de alguien. Según Mises:

No hay ninguna fracción de tiempo intermedia en la que el dinero no forme parte de la tesorería de un individuo o de una empresa, sino que sólo esté en circulación. No es sólido distinguir entre dinero en circulación y dinero inactivo.

Mises también escribe:

El dinero puede estar en proceso de transporte, puede viajar en trenes, barcos o aviones de un lugar a otro. Pero también en este caso está siempre sujeto al control de alguien, es la propiedad de alguien.

La velocidad de circulación del dinero y los precios de los bienes

¿Tiene la velocidad de circulación del dinero algo que ver con los precios de los bienes? Los precios son el resultado de las acciones intencionadas de los individuos.

Al realizar un intercambio, tanto Juan como Bob pueden alcanzar sus objetivos y promover su respectivo bienestar. Juan ha llegado a la conclusión de que es un buen negocio cambiar diez barras de pan por diez dólares, ya que le permitirá conseguir cinco kilogramos de patatas. Del mismo modo, Bob ha llegado a la conclusión de que los diez dólares por sus cinco kilogramos de patatas es un buen precio, ya que le permitirá conseguir los diez kilogramos de azúcar.

Obsérvese que el precio es el resultado de diferentes fines, y de ahí la diferente importancia que ambas partes de un comercio asignan a los medios. El hecho de que la llamada velocidad sea tres o cualquier otro número no tiene nada que ver con los precios de las mercancías y el poder adquisitivo del dinero como tal. Las acciones intencionadas de los individuos determinan los precios de las mercancías y no la velocidad.

La velocidad de circulación del dinero no existe de forma independiente

En contra de la corriente económica dominante, la velocidad no es una entidad independiente —es siempre el valor de las transacciones P*T dividido en dinero M— es decir, P*T/M. Según Murray N. Rothbard

Pero es absurdo dignificar cualquier cantidad con un lugar en una ecuación a menos que pueda ser definida independientemente de los otros términos de la ecuación.

Dado que V es P*T/M, se deduce que la ecuación de intercambio se convierte en M*(P*T)/M = P*T, lo que se reduce a P*T = P*T, y esto no es una obviedad muy interesante. Es como afirmar que 10 dólares = 10 dólares, lo que no transmite ningún conocimiento nuevo de los hechos económicos.

Ni siquiera se puede establecer el poder adquisitivo medio del dinero. Por ejemplo, en una transacción el precio de un dólar se estableció como una barra de pan. En otra transacción, el precio de un dólar se estableció como 0,5 kilogramos de patatas, mientras que en la tercera transacción el precio es de un kilogramo de azúcar.

Obsérvese que, como el pan, las patatas y el azúcar no son conmensurables, no se puede establecer un precio medio del dinero. Ahora bien, si no se puede establecer el precio medio del dinero, se deduce que tampoco se puede establecer el precio medio de las mercancías (P). En consecuencia, toda la ecuación de intercambio se desmorona. No es una proposición sostenible y cubrirla con un ropaje matemático no puede hacerla más aceptable.

Además, ¿una supuesta velocidad inestable de circulación del dinero implica una demanda inestable de dinero? El hecho de que la gente cambie su demanda de dinero no implica inestabilidad. Debido a los cambios en los objetivos de un individuo, éste puede decidir que en el presente le conviene tener menos dinero. En el futuro, puede decidir que el aumento de su demanda de dinero sería más útil para sus objetivos. ¿Qué puede haber de malo en esto? Lo mismo que ocurre con cualquier otro bien o servicio— la demanda cambia constantemente.

Conclusión

En contra del pensamiento popular, el dinero no circula. Por el contrario, siempre pertenece a alguien.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

La firma de consultoría de Frank Shostak , Applied Austrian School Economics, proporciona evaluaciones detalladas de los mercados financieros y las economías globales.