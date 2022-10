El fundador y piedra angular de la Fundación para la Educación Económica, Leonard Read, siempre estuvo atento a los clichés ampliamente aceptados pero engañosos que servían para engrandecer el poder del gobierno y limitar la libertad. En su libro de 1965 «A Cliché of Socialism: Bajo la propiedad pública, ¡el pueblo es el dueño!» centró su atención en la gran brecha existente entre la propiedad pública de los bienes y la idea de que «nosotros, el pueblo», somos sus dueños.

Read señaló que no sólo se malinterpreta la propiedad pública, sino que los bienes de propiedad privada de otra parte están, de hecho, mucho más disponibles para el control de un individuo que los bienes que supuestamente son de propiedad común del pueblo:

Aquí Read destaca el hecho de que aquellos que ven la propiedad gubernamental como la solución a la explotación que supuestamente caracteriza a la propiedad privada tienen su argumento al revés— la propiedad privada es lo que impide la gestión gubernamental irresponsable y la explotación de los supuestos propietarios de los activos gubernamentales. Hasta que no se reconozca ese error, la propiedad y el control públicos se ampliarán, lo que significa que el control de los individuos sobre lo que supuestamente poseen seguirá reduciéndose:

La llamada propiedad pública, al contrario de lo que se piensa, no es en absoluto la propiedad del pueblo. Si lo fuera, podríamos cambiar nuestra participación en la TVA o en la Oficina de Correos por dólares, igual que podemos cambiar una acción de una empresa por dólares.

Al menos dos condiciones son necesarias para que exista la propiedad: (1) tener el título, y (2) tener el control…. Sin control, la propiedad es pura ficción.

Aunque de alguna manera vaga «nosotros, el pueblo», se supone que tenemos la titularidad de TVA, por ejemplo, no tenemos ni siquiera un vestigio de control. «Pero», replicarán algunos, «tampoco controlas la empresa en la que tienes acciones». Es cierto que no ejerzo la función directiva, pero sí controlo si conservo o vendo las acciones, es decir, controlo si participaré o no en las ganancias o pérdidas. Además, soy libre de elegir si trabajo o no para la empresa o si compro o me abstengo de comprar sus productos. Mi control en el ­acuerdo corporativo no gubernamental ­es muy real, de hecho.