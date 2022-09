En una cumbre en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden repetirá su proclamación del objetivo de acabar con el hambre en América para 2030. En 1969, el presidente Richard Nixon prometió acabar con el hambre en una cumbre similar en la Casa Blanca. La gran expansión de la ayuda alimentaria federal tras la promesa de Nixon no consiguió acabar con el problema, pero eso no impedirá a Biden afirmar que las nuevas ayudas federales acabarán con el hambre.

Entre la época de Nixon y la de Biden, hubo otra promesa sobre el hambre que casi ha desaparecido en el agujero de la memoria. En 2008, el candidato presidencial Barack Obama prometió acabar con el hambre infantil para 2015. Por desgracia, los responsables políticos y los expertos no aprendieron nada de las desastrosas políticas que siguió Obama en un intento inútil de alcanzar ese objetivo.

Obama amplió enormemente los programas federales de alimentación escolar con la Ley de Niños Sanos y sin Hambre de 2010. Gracias a esa ley, todas las escuelas con un 40 % de estudiantes de bajos ingresos tenían derecho a ofrecer desayunos y almuerzos gratuitos subvencionados por el gobierno federal a todos los estudiantes. Programas similares han ampliado considerablemente las comidas gratuitas para los escolares desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, durante casi cincuenta años, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha arremetido contra el programa federal de almuerzos escolares por su alto contenido en grasas y en nutrientes. Un estudio de la Universidad de Michigan publicado en 2010 descubrió que los estudiantes que comían regularmente almuerzos escolares tenían un 29 % más de probabilidades de tener sobrepeso y que el consumo de almuerzos escolares era el factor de predicción más fuerte de la obesidad infantil.

El fracaso de los almuerzos escolares para mejorar las dietas no impidió a la administración Obama lanzar una campaña mesiánica para endilgar desayunos gratuitos a millones de niños más. La Primera Dama Michelle Obama, que encabezó el esfuerzo, declaró en 2010 que, como la nutrición de los niños es tan importante, «no podemos dejarlo en manos de los padres».

Pero las escuelas ofrecían una «carga de carbohidratos» más apropiada para los corredores de maratón que para los escolares. Los donuts, la bollería, el zumo de manzana y otros alimentos con alto contenido en azúcares eran los protagonistas de los menús del desayuno escolar en todo el país. Algunos funcionarios escolares despreciaron a los padres que protestaban porque las escuelas dieran a sus hijos un segundo desayuno (después de haber comido en casa) y los inundaran de chatarra azucarada.

¿Cómo de mala era la comida subvencionada por el gobierno? El Estudio de Evaluación Dietética de la Nutrición Escolar de 2012 del Departamento de Agricultura de EEUU descubrió que el desayuno escolar típico incluía casi la totalidad de la ingesta diaria máxima recomendada de azúcar y grasa. El número de calorías procedentes de grasas sólidas y azúcares añadidos en el almuerzo medio de la escuela primaria «era un 15 por ciento superior al máximo recomendado para todo el día». Cualquier niño pequeño que comiera tanto el desayuno como el almuerzo en la escuela superaría con creces los umbrales diarios recomendados de azúcar— incluso antes de consumir cualquier merienda o cena.

Para ampliar masivamente el programa, el gobierno de Obama premió a las escuelas que animan a todos los niños a desayunar gratis en el aula. Pero los programas de desayuno en el aula «pueden contribuir a un consumo excesivo de calorías», según un análisis del American Journal of Public Health de 2013. Un informe de 2015 de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que proporcionar el desayuno en el aula más que duplicó «la probabilidad de comer dos desayunos.» Ese informe tampoco encontró ninguna mejora en la ingesta diaria de nutrientes a partir de la ampliación de los programas de desayuno escolar. Según un estudio del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics de 2016:

Recibir desayunos escolares duplicaba con creces las probabilidades de padecer obesidad de los niños de familias por debajo del umbral federal de pobreza, en comparación con los niños de entornos socioeconómicos similares que no recibían regularmente desayunos escolares.

Aunque los políticos prometieron reformar el programa, las comidas escolares siguen subvirtiendo los hábitos alimentarios saludables. Un análisis de 2014 de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg señaló que los «nuevos requisitos del USDA no limitan la cantidad de azúcar añadido en las comidas escolares» y pueden «estar perpetuando los hábitos alimentarios vinculados a la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta». Homer Simpson sigue siendo el santo patrón de los desayunos escolares. Los menús en línea muestran que las escuelas siguen lanzando a los niños rosquillas para el desayuno.

Un análisis de 2021 publicado en la revista Nutrients descubrió que casi todos los sistemas escolares superaban las directrices dietéticas sobre el azúcar en los desayunos. Entre los alimentos más cargados de azúcar que se daban de forma rutinaria a los niños se encontraban los cereales azucarados, la leche de sabores, la bollería para tostar, las galletas, los pasteles y los bollos de canela. El Center for Science in the Public Interest (Centro para la Ciencia en el Interés Público) se burló recientemente de las escuelas públicas por confiar en los Lucky Charms, los cereales Marshmallow Mateys y los Rich’s Chocolate Chip and Cinnamon Ultimate Breakfast Rounds. Es un delito federal que los fabricantes de alimentos vendan productos sin etiquetado nutricional. Pero el USDA no exige que las escuelas revelen a los padres la cantidad de azúcar que se les da a sus hijos.

El gobierno de Obama presumió tácitamente que los niños de bajos ingresos estaban sufriendo una grave escasez de alimentos. Sin embargo, como señaló un comentario de 2012 en el Journal of the American Medical Association, «siete veces más niños [de bajos ingresos] son obesos que con bajo peso». Pero eso no iba a ser un problema porque la Sra. Obama lanzó su campaña «Let’s Move» en 2010 para «resolver el problema de la obesidad infantil en una generación». Proclamó el objetivo de reducir el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad en un 2,5 % para 2015. Sus elevadas aspiraciones le valieron rápidamente la santidad.

A pesar de la brillante cobertura de prensa de la campaña «Let’s Move», hoy en día hay aún más niños con sobrepeso. El porcentaje de jóvenes con sobrepeso aumentó del 14,9 % en 2009-10 al 16,6 % en 2015-16, mientras que el porcentaje de jóvenes obesos aumentó del 16,9 % al 18,5 %, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El New York Times señaló en 2020 que los informes de que el problema de la obesidad infantil se había estabilizado eran «una ilusión. En todo caso, las cosas han empeorado».

Desgraciadamente, los políticos pueden cosechar aplausos por luchar contra el hambre sin tener en cuenta los daños colaterales que infligen los programas federales de alimentación. «El gobierno alimenta mejor» ha sido una receta desastrosa para los niños americanos. Pero no esperen que la administración Biden reconozca la carnicería dietética que el Tío Sam ha sembrado durante décadas.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

James Bovard es autor de diez libros, incluidos Public Policy Hooligan de 2012 y Attention Deficit Democracy de 2006 . Ha escrito para el New York Times , Wall Street Journal , Playboy , Washington Post y muchas otras publicaciones.