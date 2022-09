[Esta charla fue pronunciada el viernes 2 de septiembre de 2022 en un taller de estudiantes en la conferencia del Instituto Ron Paul en el norte de Virginia].

Las observaciones que he preparado hoy se refieren a su desarrollo personal y profesional, que por supuesto están estrechamente relacionados. No hay que confundirlo con la «autoayuda», un género algo desprestigiado cuyos practicantes a menudo quieren venderte atajos. Desarrollo significa precisamente eso: desarrollar tus habilidades, conocimientos e intereses para avanzar hacia unos objetivos que, con suerte, se harán más claros a medida que pases de los veinte a los treinta años. Recuerda que es posible que tengas una vida laboral más larga que la de tus padres y abuelos, por lo que tienes más tiempo y más opciones que ellos. Pero es importante que no desperdicies tus mejores años para aprender, cuando las neuronas de tu cerebro se disparan al máximo. Incluso a vuestra edad, todavía en la universidad, no es demasiado pronto para consideraros profesionales y tomaros en serio vuestro trabajo.

Aquí tienes cinco sugerencias que puedes poner en práctica inmediatamente para diferenciarte de tus compañeros.

1. Cribar

Hoy en día, el acceso a la información es prácticamente gratuito. Tu trabajo consiste en filtrar todo el ruido blanco y reconocer lo que es importante.

La oferta de información en la era digital supera la demanda y hace que la información sea muy, muy barata. En un mundo digital, la información es instantánea y a menudo no tiene ningún coste económico. Esto es especialmente cierto en los medios sociales, donde la información y la opinión están fácilmente disponibles, pero el conocimiento y el discernimiento son escasos. Cuando algo es barato y fácil, naturalmente tendemos a descartar su importancia.

Esto no siempre fue así. De hecho, las generaciones anteriores tuvieron que esforzarse mucho para acceder a la información, que en gran parte estaba contenida en libros físicos que no eran fáciles de conseguir ni asequibles. Mi bisabuelo, que vivió muy poco tiempo con nosotros, nació a finales del siglo XIX. Como muchos de su generación, no terminó la escuela secundaria y, por tanto, sólo estaba «cualificado» para el trabajo manual. Así que se empeñó en inscribirse en un curso por correspondencia, de esos que se anuncian literalmente en la parte de atrás de las revistas. Probablemente envió dinero en efectivo a una dirección indicada, y luego esperó algún tiempo para recibir los materiales. Leía cada curso, hacía los exámenes en casa y enviaba los exámenes por correo para su calificación. Todo esto le llevó un par de años, pero al final tenía suficientes conocimientos y algún tipo de credencial para convertirse en electricista de una gran empresa. Este trabajo pagaba lo suficiente como para permitirse una casa de clase media, que en gran parte construyó y cableó él mismo. La información necesaria para convertirse en electricista era muy valiosa para él: no era barata ni estaba disponible al instante.

Pero incluso en los 1980 y los 90 las cosas eran muy diferentes en relación con la actualidad. La cadena de librerías promedio del centro comercial tal vez tenía algunos libros de Ayn Rand, y tal vez «Libre para elegir» de Milton Friedman. Puede que encuentres La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith, y algo de Henry Hazlitt, si tienes suerte. Desde luego, no habría encontrado ningún Menger, Mises o Rothbard. Lo mismo ocurría en la biblioteca pública local, o incluso en una biblioteca universitaria.

En cambio, hoy tenemos casi toda la historia del mundo y el conocimiento acumulado en el smartphone que tenemos aquí. Esto es tanto una bendición como una potencial maldición. El reto es la criba, no el acceso. Tu trabajo consiste en tamizarlo todo y no desviarte por la información equivocada. El tiempo es importante y todo lo que se hace tiene un coste de oportunidad. La tolerancia puede ser tan eficaz como la acción.

2. Leer

Lo más sencillo que puedes hacer para distinguirte es convertirte en un lector voraz. Esto es sencillo pero no fácil.

De hecho, deberías esforzarte por leer un libro cada semana. Esto puede resultar difícil si eres un estudiante a tiempo completo y, por supuesto, probablemente no puedas leer un tratado de 900 páginas como Acción humana tan rápidamente. Pero si adquieres el hábito ahora que eres joven, cuando la velocidad de lectura y la retención son mayores, obtendrás enormes beneficios. En el caso de los libros más largos, fíjate un objetivo de número de páginas al día. Cuando la vida se interponga, recupera el día o los días perdidos durante el fin de semana.

Charlie Munger, el multimillonario socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, describe la jornada de su amigo como un 80% de lectura, a menudo de quinientas páginas. Antes de invertir el dinero de sus clientes en una empresa, Buffett pone las probabilidades a su favor leyendo todo lo que puede sobre la propia empresa y el sector en general. No siempre tiene razón, pero siempre está informado. Podríamos imaginárnoslo volando en aviones privados, haciendo negocios, cuando en realidad es más probable que esté sentado en su escritorio, leyendo todo, desde los grandes libros hasta el análisis técnico.

El hábito de lectura del Sr. Buffett ofrece una poderosa lección para todos nosotros. Pero la mayoría de los americanos no leen casi nada. Un amigo que enseña en una gran universidad pública cree que menos de la mitad de sus alumnos de primer año han leído alguna vez un solo libro completo. Así que, mientras nuestros bisabuelos veían el acceso a los libros (y a la educación) como un lujo, la mayoría de la gente de hoy no aprovecha nuestras herramientas modernas. Esta es una oportunidad para destacar.

Una advertencia con respecto a los libros que lees: como aconseja Charles Haywood, da mucha prioridad a los libros escritos hace más de cien años, y ten cuidado con los libros escritos en los últimos cincuenta años. Los libros más antiguos han pasado la prueba del mercado; por algo seguimos leyendo a Sócrates y a Shakespeare. Si el libro o el autor siguen resonando después de un siglo, probablemente tu tiempo esté bien empleado. Y casi todos los libros nuevos, independientemente del género, tienen un análogo anterior y mejor. Puede que esto no se aplique a los desarrollos recientes de la ciencia y la tecnología, pero al leer filosofía, historia, humanidades y ciencias sociales, deberías acudir a las fuentes originales en este punto de tu formación.

3. Aprender continuamente

El aprendizaje debe ser continuo a lo largo de la vida. La educación formal es sólo el principio.

Desgraciadamente, no se puede confiar en que los padres o los planes de estudio de la escuela secundaria y la universidad te enseñen los fundamentos que mi bisabuelo ya había aprendido en su adolescencia. Por fundamentos me refiero a una educación básica en artes liberales, con suficiente historia, filosofía, epistemología, clásicos, retórica, idiomas, artes y literatura para calificarte como una persona educada. Debes aprender la mayor parte de esto por tu cuenta, a lo largo de tu vida. Es un compromiso desalentador, pero que merece la pena. Y dará sus frutos en tu carrera, especialmente en una época en la que el activo financiero más valioso que puedes poseer puede ser tu capacidad de obtener ingresos (inflados) con tus conocimientos.

El empresario y dueño de un negocio, Robert Luddy, enseña a sus empleados el concepto japonés de kaizen, o mejora continua. Los principios fundamentales del kaizen se refieren principalmente a los negocios, pero el concepto más amplio puede aplicarse a tus objetivos vitales a largo plazo. Incluso los pequeños avances en tu aprendizaje de por vida pueden acumularse de forma espectacular con el tiempo, especialmente si creas el hábito del aprendizaje ahora. Recuerda que nadie viene a salvarte ni a mostrarte el camino. En lo que respecta a la educación, estás en gran medida por tu cuenta.

4. Evitar las discusiones

Deberías estar demasiado ocupado desarrollando tus conocimientos y habilidades como para discutir con la gente. Esto es especialmente cierto cuando dichas «personas» son extraños en línea o exhiben mala fe.

El famoso Dale Carnegie (¡por favor, no le llames escritor de autoayuda!), más conocido por Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, insistía en que nadie gana una discusión. De hecho, el «ganador» ha perdido tiempo y ha quemado capital social, mientras que la parte contraria se muestra desafiante o calladamente herida a pesar de sus bravuconadas externas. En una época de sobrecarga de información, en la que es fácil investigar los puntos de vista y argumentos contrarios, la mayoría de la gente se atrinchera aún más. El asesor de la campaña de Trump, Steve Bannon, llama a esto «la América de la pospersuasión», un síntoma de demasiados ataques estridentes y muy poca persuasión de corazones y mentes. Los argumentos se han vuelto tan baratos como la información. Puedes disfrutar de ellos de la misma manera que disfrutas de la comida basura o de una película sin sentido, pero no te acostumbres a perder el tiempo con aquellos que están más allá de la persuasión.

Estás demasiado ocupado para esto, o deberías estarlo. Recuerda esta advertencia del poema satírico del siglo XVII Hudibras:

El que cumple contra su voluntad, Es de su propia opinión todavía; A la que puede adherirse, pero renegar, Por razones para sí mismo más conocidas.

5. Promover a las personas, no sólo a las ideas

Por último, a medida que te desarrolles y mejores, recuerda que las relaciones determinarán tu éxito y felicidad más que las ideas.

Nos gusta pensar que las ideas dirigen el mundo, o que la ausencia de ideas («ad hoc») lo arruina. Pero dejando de lado la cuestión de si la propia ideología puede convertirse en una camisa de fuerza, las ideas no tienen sentido sin personas de carne y hueso que las animen. No vivimos en una sociedad de Robinson Crusoe. Si examinamos la vida de cualquier persona mayor con éxito, descubriremos una profunda red de relaciones y conexiones, ya sean empresariales o personales. Y, por supuesto, esto es especialmente cierto en el mundo académico. La mayoría de la gente no nace rica y conectada, y se preocupa de que todo dependa de «a quién conoces». Pero puedes construir redes y aplicar tus conocimientos y habilidades al mundo real de los seres humanos corpóreos comprendiendo su naturaleza (mayoritariamente) cooperativa. Recuerda, esto es buena praxeología: Mises consideró el título alternativo Cooperación social para su obra Acción humana.

Consideremos la sociología de la escuela austriaca de economía, una pecera relativamente pequeña pero llena de intrigas, conflictos y puntos de inflexión. ¿Qué pasaría si Böhm-Bawerk no se hubiera propuesto activamente construir un aparato intelectual a partir de los primeros trabajos de Menger? ¿Y si la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido y Mises se hubiera quedado en Viena? ¿Y si la conferencia de South Royalton de 1974 no hubiera resucitado el movimiento? ¿Y si Henry Hazlitt y Leonard Read no hubieran apoyado a Mises en América? La lección aquí es que las relaciones interpersonales y los acontecimientos entre los grandes pensadores suelen tener tanto impacto como su propia obra.

Haz amigos y sé un amigo en el camino. La lealtad y la gratitud son muy importantes, y a menudo se pasan por alto en nuestra sociedad de la comprensión. A la gente le gusta seguir a las personas, no a las abstracciones. Así que haz lo posible por ser una persona buena y seria, que pueda hacer avanzar tanto a las personas como a las ideas.

Tu mayor activo es el tiempo, que como jóvenes parece extenderse ante ustedes. Pero se va rápido. Los animo a todos a tener en cuenta estas cinco claves para aprovecharlo al máximo.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Jeff Deist es presidente del Instituto Mises, donde se desempeña como escritor, orador público y defensor de la propiedad, los mercados y la sociedad civil.