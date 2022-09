Según los comentaristas, para contrarrestar la inflación es necesario que las autoridades monetarias frenen activamente la economía, y los «expertos» creen que la subida de los tipos de interés no tiene por qué provocar un desplome económico. En cambio, creen que la Fed puede orquestar un «aterrizaje suave». Sin embargo, es cuestionable que un escenario de aterrizaje suave sea posible.

La impresión de dinero genera daños económicos

Si la inflación se define como el aumento de la oferta monetaria y no de los precios, entonces queda claro que lo único que se necesita para contrarrestarla es cerrar todos los resquicios para la generación de dinero de la «nada». Los aumentos de la oferta monetaria y no los aumentos de los precios perjudican el proceso de generación de riqueza.

Al principio, el papel moneda no se consideraba dinero, sino simplemente una representación del oro. Varios recibos de papel moneda representaban derechos sobre el oro almacenado en los bancos. Los titulares de los recibos de papel podían convertirlos en oro cuando lo consideraran necesario. Como a la gente le resultaba más cómodo utilizar los recibos de papel para intercambiar por bienes y servicios, estos recibos pasaron a considerarse dinero en sí mismos.

Al cumplir la función de medio de cambio, el dinero permite que se cambie algo por él y esto, a su vez, permite que el dinero recibido se cambie por otra cosa, también por medio del dinero. Si los recibos de oro que se aceptan como dinero genuino están respaldados por oro, habrá un intercambio honesto —es decir, algo por algo o riqueza por riqueza.

En cambio, los recibos no respaldados por oro, que se emplean en un intercambio, ponen en marcha un intercambio de nada por algo. Los recibos sin respaldo no son propiamente dinero, que es el oro. Mediante los recibos no respaldados por oro, los bienes se desvían de los generadores de riqueza a los poseedores de los recibos no respaldados por oro. Esto a su vez debilita a los generadores de riqueza y a su vez debilita el proceso de formación de riqueza.

Para aclarar este punto, consideremos el dinero falso, que es generado por un falsificador. El dinero falsificado tiene el mismo aspecto que el dinero auténtico. Además, hay que tener en cuenta que el dinero honesto se obtiene vendiendo algunos bienes útiles por él. Así, un agricultor de patatas ha obtenido la onza de oro vendiendo diez patatas por ella. En cambio, no se intercambia ningún bien para obtener el dinero falso. El falsificador simplemente imprime el dinero falso, de ahí que el dinero falso haya surgido de la «nada».

En cuanto el dinero falsificado se cambia por bienes, nada se cambia por algo. Esto lleva a la canalización de bienes de los individuos que han producido bienes al falsificador a cambio de nada. En este sentido, el aumento de la oferta monetaria de la «nada» siempre pone en marcha un intercambio de nada por algo. Alternativamente, también podemos decir que la oferta de dinero de la «nada» lleva al consumo sin la producción previa de bienes.

La oferta monetaria de la «nada» y los ciclos de auge-caída

En un patrón oro puro en el que el dinero es oro, un aumento de los recibos sin respaldo en oro constituye un aumento de la oferta monetaria de la «nada». En el mundo moderno, la oferta monetaria es similar a los recibos sin respaldo en oro, ya que la oferta monetaria no tiene respaldo en oro. Por lo tanto, en el mundo moderno cualquier aumento de la oferta monetaria constituye un aumento de la oferta monetaria de la «nada».

En consecuencia, en el mundo moderno, un aumento de la oferta monetaria —es decir, la oferta de dinero de la «nada», establece la plataforma para las actividades no productivas, el consumo sin la producción de nada de valor. Por ejemplo, un falsificador que se embarca en la compra de diversos bienes está estimulando el apoyo a estos bienes. El aumento de la producción de estos bienes no surgiría, en igualdad de condiciones, en ausencia del aumento de la oferta monetaria falsa.

Los ahorros que se requieren para apoyar la producción de los bienes demandados por el falsificador se canalizan hacia la producción de estos bienes. Como resultado, esto socava la producción de bienes por parte de los generadores de riqueza.

Una vez que se descubren las actividades del falsificador y éste se ve obligado a ralentizar las actividades de falsificación o a detener el acto de falsificación por completo, el apoyo a las diversas mercancías que el falsificador demanda comienza a ralentizarse o se detiene por completo. Como resultado, la producción de estos bienes también empieza a ralentizarse o a detenerse.

Un boom económico se caracteriza por el aumento de la producción de bienes que se produce inicialmente debido al aumento de la oferta monetaria de la «nada». Cuando la producción de bienes disminuye finalmente debido a la disminución de la oferta monetaria de la nada, lo llamamos una crisis económica. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un ciclo de auge-caída debido a los cambios en la tasa de crecimiento del dinero sin respaldo.

Las políticas de tipos de interés de los bancos centrales distorsionan las señales del mercado

En un mercado libre, las fluctuaciones de los tipos de interés reflejan los cambios en las preferencias de los consumidores respecto al consumo presente frente al futuro. Si los consumidores prefieren consumir menos en el presente frente al consumo futuro, se produce un descenso de los tipos de interés del mercado y, a la inversa, si los consumidores consumen más en el presente, se produce un aumento de los tipos de interés del mercado.

Un descenso de los tipos de interés en un mercado libre surge como respuesta a la disminución de la preferencia de los consumidores por el consumo presente frente al consumo futuro. Los empresarios, si quieren tener éxito, deben atenerse a las señales de los tipos de interés. Esto significa que los empresarios deben destinar recursos a la construcción de una infraestructura para poder producir en el futuro una mayor cantidad de diversos bienes de consumo.

Cuando el banco central manipula los mercados financieros y los tipos de interés del mercado, falsea las instrucciones de los consumidores a las empresas. Como resultado, las empresas invierten en infraestructuras equivocadas que no se ajustan a los deseos de los consumidores. Debido a la mala asignación de recursos, se pone en marcha el proceso de empobrecimiento económico.

La subida de los tipos de interés también debilitará la economía

Otro problema de una política de tipos de interés más estrictos es que no sólo socava las actividades no productivas, sino también las actividades generadoras de riqueza, prolongando así una depresión económica al frenar la expansión del conjunto de la riqueza. Por lo tanto, no es posible diseñar una política que reduzca las actividades no productivas sin infligir dolor a la economía.

El término «aterrizaje suave» procede de la idea de que la economía puede considerarse como una nave espacial que se sale de una trayectoria de crecimiento económico estable y estabilidad de precios. Según el pensamiento popular, el papel del banco central es asegurarse de que la economía siga la senda del crecimiento económico estable y la estabilidad de precios.

Este punto de vista afirma que todo lo que se necesita para solucionar el problema es que el banco central dé un empujón adecuado a la economía —es decir, a la nave espacial— para devolverla a la senda correcta. El empujón se hace mediante la política monetaria. La economía, sin embargo, refleja las actividades de los individuos. Cualquier manipulación de la conducta de los individuos sólo genera más distorsiones. Por lo tanto, es una falacia que los banqueros centrales puedan dirigir la economía sin generar diversos efectos secundarios a los individuos.

Sin embargo, esta no es la opinión de comentaristas económicos como Paul Krugman. En un reciente artículo del New York Times, «¿Debemos sufrir para bajar la inflación?»(23 de agosto de 2022), Krugman sugiere que mediante controles gubernamentales adecuados es posible orquestar un aterrizaje suave.

Conclusión

Sugerimos que no es posible un «aterrizaje suave». Una vez que se puso en marcha un auge económico mediante políticas monetarias fáciles por parte del banco central, una postura monetaria más estricta va a activar una caída económica.

Las dificultades económicas pueden mitigarse cerrando rápidamente todos los resquicios legales para la creación de dinero de la «nada». Esto contribuirá a la expansión de la reserva de riqueza. Con el aumento de la reserva de riqueza, va a ser mucho más fácil absorber varias actividades mal asignadas.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

La firma de consultoría de Frank Shostak , Applied Austrian School Economics, proporciona evaluaciones detalladas de los mercados financieros y las economías globales.