Algunos expertos sostienen que la clave del crecimiento económico es fortalecer el mercado laboral, lo que se basa en la opinión de que, al reducirse el número de trabajadores desempleados, más individuos pueden permitirse aumentar el gasto. Como resultado, el crecimiento económico sigue su curso.

El aumento del ahorro —y no la disminución del desempleo— es la clave para el crecimiento económico

Sin embargo, el motor clave del crecimiento económico es la ampliación de la reserva de ahorro, no el estado del mercado laboral. Arreglar el desempleo sin abordar la cuestión del ahorro no aumentará el crecimiento económico.

El conjunto de ahorros financia la mejora y la ampliación de la infraestructura. Una infraestructura mejorada y ampliada permite aumentar la producción de los bienes y servicios finales necesarios para mantener y promover la vida y el bienestar de los individuos.

Si la disminución del desempleo fuera el factor clave del crecimiento económico, entonces tendría sentido eliminar el desempleo generando programas de empleo. Por ejemplo, los responsables políticos podrían seguir el consejo de John Maynard Keynes y emplear a personas en la excavación de zanjas, o en otras actividades patrocinadas por el gobierno, con el objetivo de emplear al mayor número de personas posible.

Dado que el gobierno no genera riqueza, tendría que desviar los ahorros de los generadores de riqueza a varios individuos empleados en estos programas para financiar los programas de empleo. Este desvío de riqueza se financia mediante impuestos y gravámenes o mediante la creación monetaria.

Una política de desviación de la riqueza agota la reserva de ahorro. Esto, a su vez, debilita el proceso de generación de riqueza y socava las perspectivas de crecimiento económico real.

Mercado laboral y desempleo sin obstáculos

El desempleo puede solucionarse con relativa facilidad si el mercado laboral estuviera libre de manipulaciones gubernamentales. En un mercado laboral sin trabas, cualquier persona que quiera trabajar puede encontrar un empleo con un salario adecuado a sus capacidades.

Si alguien exige un salario no relacionado con el mercado y no está dispuesto a desplazarse a otros lugares, no hay garantía de que vaya a encontrar un trabajo. Por ejemplo, si un salario de mercado para Juan el panadero es de 80.000 dólares al año y sin embargo insiste en un salario de 500.000 dólares, es probable que se quede sin trabajo.

Con el tiempo, un mercado laboral libre garantiza que cada trabajador gane de acuerdo con el valor del producto que el individuo generó. Cualquier desviación del valor de su contribución pone en marcha fuerzas competitivas correctoras.

En última instancia, lo que importa para el bienestar de los individuos no es que estén empleados, sino su poder adquisitivo en términos de los bienes y servicios que ganan. El poder adquisitivo de los individuos, en igualdad de condiciones, está condicionado por la infraestructura con la que cuentan. Cuanto mejor sea la infraestructura, mayor será la producción que pueda generar un individuo, y una mayor producción significa que un trabajador puede obtener un mayor salario.

El bombeo monetario por parte del banco central, supuestamente destinado a ayudar a los trabajadores a mejorar su nivel de vida, consigue exactamente lo contrario, ya que la política monetaria flexible socava la reserva de ahorros. Esto, a su vez, debilita la capacidad de los generadores de riqueza para aumentar y mejorar la infraestructura. Como resultado, la productividad de los trabajadores se ve presionada y su capacidad para obtener salarios más altos se debilita. Además, la política monetaria relajada, tras un lapso de tiempo, eleva los precios de los bienes y servicios, erosionando aún más el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores.

¿Arreglar el desempleo es gratis?

Una vez que una economía entra en recesión y la tasa de desempleo aumenta, la mayoría de los comentaristas económicos creen que es el deber del gobierno y del banco central intervenir para contrarrestar el aumento del desempleo. Algunos economistas creen que la reducción del desempleo no tendrá coste alguno, dado que los desempleados están ociosos. En una entrevista en la CNBC el 31 de agosto de 2010, Paul Krugman dijo

Si se pone a 100.000 americanos a trabajar ahora mismo cavando zanjas, no es que se esté quitando a esos 100.000 trabajadores de otras cosas buenas que podrían estar haciendo. Lo que se hace es ponerlos a trabajar cuando no estarían haciendo nada.

Sin embargo, ¿cómo se financia la bajada del paro? ¿Quién lo paga? Parece que Krugman y otros comentaristas creen que la financiación puede ser generada fácilmente por el banco central mediante las imprentas.

Una vez más, al contrario que Krugman y otros, la financiación no tiene que ver con el dinero como tal, sino con el ahorro, que es la cantidad de bienes de consumo producidos menos el consumo de estos bienes por los propietarios de los mismos.

Para mantener su vida y bienestar, las personas necesitan bienes de consumo final y servicios, no dinero como tal, que es sólo un medio de intercambio. El dinero sólo ayuda a facilitar el comercio entre productores— no genera directamente ningún bien real.

Contradiciendo a Krugman y a otros, la generación artificial de empleo, como la excavación de zanjas, no es gratuita. Hay que pagar a varias personas empleadas en proyectos no generadores de riqueza. Dado que el gobierno no produce ninguna riqueza, obviamente, no puede ahorrar y, por lo tanto, no puede financiar ninguna actividad.

Por lo tanto, para que el gobierno se dedique a diversas actividades debe desviar la financiación— es decir, los ahorros de los generadores de riqueza. Sin embargo, esto debilita el proceso de generación de riqueza.

La falacia de la demanda insuficiente

Siempre que la economía muestra signos de debilidad, la mayoría de los expertos creen que es necesario impulsar la demanda global de bienes y servicios para evitar que la economía entre en recesión. Si el sector privado no consigue aumentar su demanda, el gobierno debe hacerlo.

Siguiendo a Keynes, la mayoría de los expertos asocian el crecimiento económico con el aumento de la demanda de bienes y servicios. Sin embargo, nunca existe una demanda insuficiente. La demanda de un individuo está limitada por su capacidad de producir bienes, y cuantos más bienes pueda producir un individuo le permite demandar más cosas.

Cuantos más bienes produzca un individuo, más cantidad de otros bienes podrá asegurarse. La demanda de un individuo, por tanto, está limitada por su propia capacidad de producir algo.

Obsérvese que la demanda no puede mantenerse por sí misma y ser independiente— está limitada por la producción. Por lo tanto, la producción de bienes y servicios impulsa la economía, no la definición keynesiana de la demanda. Así pues, los productores, y no los consumidores, son el motor del crecimiento económico, y si se desea tener éxito, un productor debe producir bienes y servicios en consonancia con lo que requieren otros productores.

Si una población de cinco individuos produce diez patatas y cinco tomates, esto es todo lo que pueden demandar y consumir. Ningún truco de los gobiernos ni de los bancos centrales puede hacer posible el aumento de su demanda efectiva. La única manera de aumentar la capacidad de consumir más es producir más.

La dependencia de la demanda de la producción de bienes no puede eliminarse mediante el bombeo monetario y el gasto gubernamental. Por el contrario, las políticas fiscales y monetarias laxas sólo empobrecerán a los generadores de riqueza y debilitarán su capacidad de producir bienes y servicios, debilitando la demanda efectiva.

Por lo tanto, la reactivación de la economía requiere el cierre de todos los resquicios para crear dinero de la «nada» y el freno al gasto gubernamental. Esto permitirá a los generadores de riqueza reactivar la economía al permitirles producir más bienes. Podemos concluir que al fortalecer la capacidad de la economía para producir bienes y servicios, también estamos fortaleciendo la llamada demanda agregada y promoviendo el crecimiento económico real.

Conclusión

La reducción del desempleo no es el factor clave del crecimiento económico. El núcleo del crecimiento económico es la ampliación de la reserva de ahorro, que es fundamental para la expansión y la mejora de la estructura de producción. Con una estructura de producción ampliada y mejorada, se puede asegurar un crecimiento económico más fuerte.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Frank Shostak es un académico asociado del Instituto Mises. Su firma de consultoría, Applied Austrian School Economics, proporciona evaluaciones e informes detallados de los mercados financieros y las economías globales.