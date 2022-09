Con mi charla, me gustaría lograr tres metas:

En primer lugar, quiero explicar algunos fundamentos sólidos y comprobados de la teoría monetaria.

En segundo lugar, me gustaría señalar por qué es importante tener un libre mercado de dinero; que el frente de batalla de nuestro tiempo no es entre, digamos, el bitcoin, las monedas estables, el oro y la plata, sino entre el dinero fiduciario monopolizado por el gobierno y un libre mercado de dinero.

Y en tercer lugar, espero reforzar tu convicción de que necesitamos un libre mercado de dinero. A menos que consigamos acabar con los monopolios monetarios de los gobiernos, me temo que podríamos acabar en la tiranía más siniestra que el mundo haya visto jamás.

Sobre el tema del dinero

Permíteme preguntarte: ¿qué es el dinero? La respuesta es: el dinero es el medio de intercambio universalmente aceptado.

Como tal, el dinero es un bien como cualquier otro.

Lo que lo hace realmente especial es que el dinero es el más comercializable, el más líquido de todos los bienes de la economía.

El dinero no es un bien de consumo ni de producción. Es un bien de cambio; es un bien sui generis.

¿Qué funciones tiene el dinero? Según la mayoría de los libros de texto de economía, la respuesta es que el dinero tiene tres funciones: es medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor.

Sin embargo, si se examina más de cerca, nos damos cuenta de que el dinero sólo tiene una función, y es la de medio de intercambio.

La función de unidad de cuenta y la función de depósito de valor no son más que subfunciones de la función de medio de cambio del dinero.

Esto es fácil de entender: La función de unidad de cuenta expresa las relaciones de intercambio de bienes y servicios en dinero; por ejemplo, 1 manzana cuesta 1 euro.

La función de reserva de valor (que también puede denominarse función de medio de pago diferido) indica que la gente tiene dinero para intercambiarlo en el futuro y no en el presente.

El dinero es una herramienta indispensable en una economía avanzada caracterizada por la división del trabajo y el comercio.

Sirve de denominador común, de numerario para todos los precios de los bienes. Así, permite calcular los rendimientos de las distintas alternativas de la actividad económica.

En una economía compleja, sólo el cálculo monetario puede asignar los recursos a sus usos más productivos, es decir, los que mejor satisfacen la demanda de los consumidores.

Las economías modernas y avanzadas de hoy en día no podrían existir sin utilizar el dinero para el cálculo económico.

El valor del dinero

Una economía se enriquece si se dispone de más bienes de producción y de consumo. Sin embargo, esto no se aplica al dinero. ¿Por qué?

El dinero, que sólo tiene valor de uso, derivado de su poder adquisitivo, es un bien, y como tal, la determinación de su valor entra en la ley de la utilidad marginal decreciente.

¿Qué dice esta ley? Dice que (1) una gran oferta de bienes es preferible a una menor oferta de bienes, y (2) la utilidad marginal de cualquier unidad adicional de un bien disminuye.

Así, un aumento de la oferta monetaria en la economía reduce la utilidad marginal de la unidad monetaria en comparación con otros bienes. Como la gente intercambia sus tenencias adicionales de dinero por otros bienes, los precios del dinero aumentan.

Por lo tanto, en realidad tiene sentido equiparar la inflación con un aumento de la cantidad de dinero; el aumento de la cantidad de dinero es la causa, y el aumento de los precios de los bienes es su síntoma.

La acción monetaria «óptima»

Si el dinero sólo tiene una función, que es la de medio de intercambio, no importa lo pequeña o grande que sea la oferta monetaria.

No importa si la masa monetaria es de 1 millón de dólares, 1.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares.

Independientemente del tamaño real de la masa monetaria, cualquier volumen de transacciones de bienes y servicios puede realizarse con una determinada oferta de dinero.

Una gran reserva monetaria de, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, conduciría a precios altos de los bienes, mientras que una pequeña reserva monetaria de, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, conduciría a precios bajos de los bienes.

Llegamos a la conclusión:

Ningún aumento de la oferta monetaria puede mejorar la función monetaria del dinero. Un aumento de la oferta monetaria no hará más que diluir la eficacia de cada unidad de dinero como medio de cambio.

En otras palabras: Un aumento de la cantidad de dinero no aporta ningún beneficio social; cualquier cantidad de dinero que exista en un momento dado es óptima.

«Efecto Cantillon»

Ahora bien, usted se preguntará: ¿Por qué aumenta la masa monetaria (fiduciaria) en el régimen monetario actual (ya sea en los EEUU, Europa, Asia o América Latina)?

La respuesta es que un aumento de la cantidad de dinero conduce a una redistribución de la renta y la riqueza entre las personas; hace a algunos más ricos a expensas de muchos otros. ¿Por qué?

Los primeros receptores del nuevo dinero se benefician porque pueden comprar bienes a precios invariables con el dinero recién recibido.

A medida que el nuevo dinero se abre paso en la economía, hace subir los precios de los bienes. Como resultado, los receptores tardíos del nuevo dinero sólo pueden comprar a precios ya elevados.

Los primeros receptores del nuevo dinero se benefician a costa de los últimos. Es el llamado efecto Cantillon.

Origen del dinero

¿De dónde viene el dinero? Hay varias teorías sobre el origen del dinero.

Hoy en día, la mayoría de la gente cree en la «teoría estatal del dinero», planteada por el economista alemán Georg Friedrich Knapp (1842-1926)— y publicada en su libro Staatliche Theorie des Geldes (La teoría estatal del dinero, 1891).

Según Knapp, fue el Estado el que llevó el dinero a la gente; de hecho, el Estado está obligado a proporcionar dinero a la gente. Esta teoría tiene muchos defectos, y creo que es errónea, pero no entraré en más detalles aquí.

También está la teoría del antropólogo y activista anarquista EEUU David Graeber (1961-2020) sobre la invención del dinero. Dice que el dinero se originó a partir de las transacciones crediticias basadas en el trueque. Tampoco voy a entrar en más detalles sobre esta teoría.

Me gustaría llamar su atención sobre la teoría sobre el origen del dinero expuesta por Carl Menger en 1871. Menger sostiene que el dinero se originó en el mercado libre, adoptado voluntariamente por personas interesadas, a partir del trueque y de una mercancía.

La teoría de Menger recibió posteriormente un riguroso fundamento lógico por parte de Ludwig von Mises con su llamado teorema de la regresión.

Más recientemente, ha surgido un debate sobre si el bitcoin, las criptomonedas o las monedas estables podrían convertirse en dinero desde la perspectiva del teorema de la regresión.

Por lo que sé, han surgido bastantes respuestas. Yo, por mi parte, concluyo que el teorema de la regresión no descarta en absoluto que el bitcoin y otras criptodivisas puedan convertirse en dinero (digo podrían, pues no quisiera hacer una predicción en este momento).

Sólo puedo añadir aquí que el teorema de la regresión se sostiene a priori, lo que significa que no puede ser verificado o refutado por la experiencia. Si algo se convierte en dinero, significa que se ajusta al teorema de la regresión.

¿Actividad monetaria constante o creciente?

Me permito preguntarle: ¿Preferirías tener un dinero que pierda su poder adquisitivo con el tiempo? ¿O prefiere tener dinero que mantenga, o incluso aumente, su poder adquisitivo con el tiempo?

Creo que la mayoría de la gente (en su sano juicio) optaría por un dinero con poder adquisitivo estable o un dinero que gane en poder adquisitivo.

Esto implicaría deflactar los precios de los bienes a lo largo del tiempo.

Pero espere: ¿qué pasaría si los precios de los bienes no subieran o incluso bajaran con el tiempo? Si así fuera, ¿no supondría un problema importante para el conjunto de la economía?

Supongamos que la gente opta por un dinero que tiene un suministro constante. Podemos pensar que la gente utiliza el bitcoin como dinero, y que la cantidad total de bitcoin es una constante de veintiún millones de unidades.

Un aumento de la producción económica conduciría entonces (en igualdad de condiciones) a una deflación de los precios de los bienes.

¿No llevaría a la economía al precipicio? ¿No destruiría los beneficios de las empresas? ¿No dejarían los consumidores de consumir? La respuesta a todas estas preguntas es no.

El beneficio de una empresa es simplemente el diferencial entre los ingresos y los costes.

En una economía en la que los precios de los bienes suben (como es el caso del «régimen de inflación» actual), el empresario de éxito debe asegurarse de que los ingresos crezcan más rápido que los costes.

Del mismo modo, en un régimen de deflación de precios, la empresa debe asegurarse de que sus costes caen más rápido que sus ingresos.

Una empresa que produce bienes y servicios según la demanda del mercado puede prosperar en un régimen de inflación y deflación de precios.

Esto también significa que no es necesario que la oferta monetaria aumente de forma crónica; una oferta monetaria constante o incluso decreciente estaría bien.

Preferencia temporal

¿Qué efecto tendría la deflación de precios en la demanda de los consumidores? ¿No se abstendría la gente de comprar bienes hoy porque puede esperar comprarlos a precios más bajos en el futuro?

La respuesta es no; no podemos llegar a esa conclusión, y con razón.

En primer lugar, hay bienes y servicios cuyo consumo es inaplazable. Pensemos en la comida, la ropa, la vivienda, etc. Sea cual sea su precio mañana, la semana que viene o el mes que viene, debemos comprarlos hoy.

En segundo lugar, existe un fenómeno en el ámbito de la acción humana llamado preferencia temporal.

La preferencia temporal significa que las personas valoran más un bien disponible hoy que el mismo bien (en las mismas condiciones) en un momento posterior.

La preferencia temporal se manifiesta como el tipo de interés originario: el descuento que sufre el valor de un bien futuro en comparación con el valor de un bien presente.

La preferencia temporal y el tipo de interés originario son siempre positivos y nunca pueden desaparecer, ya que son categorías de la acción humana.

Para ilustrar lo que significa la preferencia temporal en las acciones de las personas, permítanme darles un ejemplo sencillo.

Imaginemos que un coche cuesta 50.000 dólares hoy y 25.000 dentro de un año. Que la gente compre hoy o posponga su compra depende del concepto de utilidad marginal.

Por supuesto, la utilidad marginal de comprar el coche por 25.000 dólares es mayor en la escala de valores de la gente que pagar 50.000 dólares por el coche.

Sin embargo, a la hora de decidir si comprar ahora o más tarde, la gente compara la utilidad marginal descontada de comprar el bien por 25.000 dólares dentro de un año con la utilidad marginal de comprarlo por 50.000 dólares hoy.

Si la utilidad marginal descontada de comprar el coche por 25.000 dólares dentro de un año es menor que la utilidad marginal de comprarlo por 50.000 dólares ahora, la gente lo comprará ahora. Si es mayor, pospondrán la compra.

Dado que la preferencia temporal de las personas nunca puede ser nula por razones lógicas, y mucho menos ser negativa, no podemos concluir que las personas pospongan sus compras sólo porque los precios de los bienes sean más bajos en el futuro.

Esta pequeña ilustración nos dice esto: No hay nada malo en que los precios de los bienes bajen (en lugar de subir); la economía puede muy bien prosperar cuando los precios de los bienes bajan.

Y, de nuevo, la cantidad de dinero en una economía no tiene por qué crecer; también puede ser constante o incluso reducirse con el tiempo, al igual que los precios de los bienes.

Mercados de crédito

Pero, ¿qué pasa con los mercados de crédito cuando los precios de los bienes bajan?

Si, por ejemplo, los precios caen un 3% al año, el poder adquisitivo del dinero aumenta un 3%.

En ese caso, no cambiaría mi dinero por un T-Bill que rinda sólo, digamos, el 3% anual.

Para que me desprenda de mi dinero, un prestatario tendría que ofrecer un rendimiento de la inversión superior al aumento del poder adquisitivo del dinero (digamos, un 3,5%).

Con la disminución de los precios de los bienes a lo largo del tiempo, los tipos de interés de los préstamos de mercado se acercarían a cero en términos nominales: el componente de los precios se volvería negativo, correspondiendo (grosso modo) con el componente positivo del tipo de interés real.

Es muy posible que, en esas condiciones, los préstamos sean más caros que en el mundo actual del dinero fiduciario.

Las empresas podrían financiar sus gastos reteniendo beneficios y emitiendo derechos, en lugar de endeudarse, y los ciudadanos invertirían una mayor parte de sus ahorros en acciones de empresas que en bonos.

Por tanto, en un mundo de deflación de los precios de los bienes, cabe esperar que los mercados de crédito funcionen perfectamente.

Pero ciertamente no serían tan exagerados como lo han sido en el régimen actual de dinero fiduciario.

La cuestión de la volatilidad de los precios

Los aficionados al bitcoin conocen muy bien la siguiente frase: El precio del bitcoin es demasiado volátil, y por tanto no puede ser dinero. Por supuesto, este no es un argumento convincente.

Al principio de su ciclo de vida, la demanda de una innovación suele ser relativamente baja. Esto se aplica tanto al bitcoin como a las criptomonedas y a las monedas estables.

Sin embargo, una vez que el bitcoin sea más aceptado, su demanda será más amplia y menos volátil; su precio de mercado (su tipo de cambio frente a los artículos de venta) mostrará menos fluctuaciones.

La constatación de que el precio del bitcoin es relativamente volátil en estos momentos no excluye la posibilidad de que el bitcoin acabe convirtiéndose en dinero.

Otra pregunta interesante es: ¿le gustaría a la gente tener un dinero que hace que los precios de los bienes fluctúen salvajemente, o preferiría un dinero que mantenga los precios de los bienes un poco más estables?

Tomemos, por ejemplo, el oro. El metal amarillo tiene valor de uso como dinero y como bien no monetario (resultante, por ejemplo, de las aplicaciones industriales). El Bitcoin, en cambio, sólo tiene un propósito: servir como medio de intercambio.

Supongamos que la gente utiliza el bitcoin como dinero. Entonces, por la razón que sea, la gente de repente prefiere tener menos dinero. Cambian sus bitcoins por bienes, y así los precios de los bienes en términos de bitcoins aumentan. Como el bitcoin se mantiene únicamente con fines monetarios, no hay fuerzas de mercado que contrarresten su valor.

Cuando el oro se utiliza como dinero, y la gente decide reducir sus tenencias de oro por cualquier motivo, esto también haría subir los precios de los bienes en términos de oro. Al mismo tiempo, sin embargo, la demanda de oro para fines no monetarios aumentaría— contrarrestando la subida de los precios de los bienes.

En otras palabras: En una economía en la que se utiliza el bitcoin como dinero, la volatilidad de los precios de los bienes sería muy probablemente (mucho) mayor que en una economía en la que se utiliza el oro como dinero.

Sin embargo, no puedo decir si el bitcoin (mayor volatilidad del precio de los bienes) o el oro (menor volatilidad del precio de los bienes) sería mejor dinero desde la perspectiva de la gente. Sólo un libre mercado de dinero (donde la demanda y la oferta de dinero son realmente libres) podría darnos una respuesta.

Intermediación

Cuando pensamos en el dinero, en el presente y en el futuro, hay una cuestión que no debemos pasar por alto, y es la de la intermediación.

Tenemos buenas razones para creer que no todos los usuarios de dinero querrán o podrán confiar en las transacciones entre pares.

En una economía moderna y muy desarrollada, los ciudadanos exigen servicios de liquidación, almacenamiento y salvaguarda de su dinero, prestados por intermediarios, como bancos de depósito o procesadores de pagos.

Esto también se aplica al espacio de las criptomonedas —basta con pensar en el gran número de personas que tienen sus criptomonedas en plataformas de comercio en lugar de en sus carteras personales.

Los mercados de crédito desarrollados no pueden funcionar sin intermediarios especializados que canalicen el dinero de los ahorradores a los inversores.

Las decisiones de préstamo y empréstito requieren un juicio personal — que es difícil, si no imposible, en un entorno anónimo y sin confianza en el que prevalecen los algoritmos informáticos automáticos. Además, el negocio de los depósitos no puede funcionar sin designaciones claras.

El dinero que no proporciona, o no puede proporcionar, algún tipo de servicios de intermediación obstaculizaría gravemente el desarrollo económico y probablemente sería superado por el dinero alternativo que permite los servicios de intermediación.

Esta conclusión no habla en contra del bitcoin. Sin embargo, sí echa un cubo de agua helada sobre la idea de que el dinero anónimo y sin confianza surgiría por necesidad o de forma natural.

Sin el anonimato completo, el bitcoin y compañía perderían una atractiva ventaja competitiva sobre, por ejemplo, el oro digital o el dinero y el sistema de pagos respaldados por la plata.

Sin embargo, lamentablemente, sin el anonimato total, el gobierno estará respirando en la nuca de la gente en todos los asuntos de dinero— ya sea dinero de bitcoin, dinero de oro y plata, o cualquier otra forma de dinero. Volveré sobre este tema.

El actual régimen de dinero fiat

Ha llegado el momento de echar un vistazo crítico al actual régimen monetario mundial de papel o «fiduciario», ya que se trata de un sistema económica y socialmente problemático con consecuencias económicas y sociales de gran alcance y seriamente desafiantes, implicaciones que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar.

El dinero fiduciario es inflacionario— pierde su poder adquisitivo con el tiempo.

El dinero fiduciario beneficia a unos pocos a costa de muchos otros— por lo que podemos decir que el dinero fiduciario es socialmente injusto.

El dinero fiduciario provoca ciclos de auge y caída— pone en marcha un auge económico artificial seguido de una caída.

El dinero fiduciario conduce al sobreendeudamiento— se crea a través de la expansión del crédito, y la carga de la deuda de las economías supera el crecimiento de los ingresos.

El dinero fiduciario permite que el Estado se haga cada vez más grande y poderoso, hace que las guerras sean baratas— y todo ello a expensas de las libertades civiles y la libertad, allanando el camino hacia la tiranía.

Debo señalar aquí que no debemos caer en la creencia de que el uso generalizado del dinero fiduciario indica una aceptación voluntaria por parte de los usuarios del dinero.

En un mundo en el que los gobiernos han monopolizado la producción de dinero, se suprime la competencia monetaria y la gente se ve obligada a utilizar dinero fiduciario por dos razones.

En primer lugar, los gobiernos han establecido «leyes de curso legal» que privilegian efectivamente el uso del dinero fiduciario del gobierno sobre los medios de cambio alternativos.

En segundo lugar, los gobiernos han aplicado impuestos a la plusvalía y/o a las ventas de bienes que podrían competir con el dinero fiduciario, como el oro, la plata o el bitcoin, haciéndolos poco competitivos en comparación con el dinero fiduciario.

Moneda digital del banco central

Los Estados y sus bancos centrales quieren mantener su monopolio del dinero fiduciario. No quieren que las monedas privadas compitan con sus monedas fiduciarias.

Para reforzar su control sobre los asuntos monetarios, los bancos centrales están planeando incluso emitir monedas digitales de banco central. Esto es, como es lógico, bastante problemático.

En primer lugar, las monedas digitales de los bancos centrales no son «mejores monedas». Representan monedas fiduciarias. Como tales, las monedas digitales de los bancos centrales sufren los mismos defectos económicos y éticos que las monedas fiduciarias físicas y electrónicas.

En segundo lugar, lo más probable es que las monedas digitales de los bancos centrales sustituyan al dinero en efectivo o permitan a los gobiernos eliminar gradualmente las monedas y los billetes. Los ciudadanos perderían una importante opción para realizar pagos anónimos, y lo poco que queda de su privacidad financiera desaparecerá.

En tercer lugar, sin efectivo, su dinero ya no puede ser retirado del sistema bancario. Puede ser expropiado por los tipos de interés negativos impuestos por el banco central.

En cuarto lugar, a medida que aumenta su aceptación, las monedas digitales de los bancos centrales pueden ser fácilmente instrumentalizadas con fines políticos más amplios. Basta pensar en el sistema de crédito social de China.

Imagínese, si quiere, que sólo tiene acceso a la moneda digital del banco central si cumple con las directivas del gobierno (o cumple con los deseos de los grupos de intereses especiales que determinan las órdenes del gobierno).

Si no obedeces, sufres desventajas: ya no puedes viajar, pedir ciertos periódicos y libros, o comprar alimentos; tus cuentas pueden ser congeladas, y tu dinero incluso confiscado si te atreves a disentir demasiado.

La lista de estas atrocidades contra la libertad que son posibles en un mundo de monedas digitales de bancos centrales es interminable.

La idea marxista de un banco central

Tal vez sea este el momento adecuado para llamar la atención sobre el hecho de que la idea de la banca central —y, por extensión, del dinero del banco central, ya sea en forma física o digital— no es un concepto capitalista sino marxista.

En su «Manifiesto del Partido Comunista» (1848), publicado junto con Federico Engels, Karl Marx aboga por «medidas» —con lo que quería decir «invasiones despóticas de los derechos de propiedad»— que serían «inevitables como medio para revolucionar completamente el modo de producción», es decir, para llevar a cabo el socialismo-comunismo.

La quinta medida de Marx dice: «Centralización del crédito en manos del Estado, mediante un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo».

Sin duda, tener el monopolio del dinero coloca al monopolista en una posición bastante poderosa. Determina quién obtiene crédito y dinero y quién no; influye en el coste del crédito y del capital y en la distribución de la renta y la riqueza.

Así que no es de extrañar que, especialmente con el monopolio del dinero fiduciario, los estados se hayan hecho más grandes y poderosos— medidos en términos de su gasto y deuda en relación con el producto interior bruto, el número de regulaciones y leyes, etc.

«Gran reinicio»

Habrán notado que el sistema de libre mercado, el capitalismo, está en gran medida desprestigiado.

La gente culpa al mercado libre y al capitalismo de todo tipo de males— crisis financieras y económicas, desempleo, disparidades de ingresos y riqueza, contaminación ambiental, etc.

Pero déjenme decirles que no tenemos capitalismo, ni en Europa, ni en los EEUU, ni en China.

Lo que tenemos es intervencionismo: un sistema económico y social en el que el Estado interviene en el funcionamiento del mercado libre— por ejemplo, mediante órdenes, leyes, prohibiciones, regulaciones, impuestos, subsidios, sanciones; entrometiéndose en la educación, la sanidad, el transporte, las pensiones, el medio ambiente y el crédito y el dinero.

Sin embargo, desde la sólida teoría económica, sabemos que el intervencionismo no funcionaría, que o bien no logra sus objetivos— o si lo hace, provoca efectos secundarios no deseados y negativos.

Desgraciadamente, el fracaso del intervencionismo envalentona a sus acérrimos partidarios a recurrir a intervenciones aún más amplias y agresivas.

A medida que se extiende el intervencionismo, el sistema de libre mercado se ve cada vez más socavado y disfuncional. La economía se transforma en una economía de control (o, por utilizar un término alemán, Befehls- und Lenkungswirtschaft), en la que el Estado tiene la última palabra y los productores y consumidores reciben órdenes.

En este contexto, es claramente preocupante que los conceptos de «Gran Reajuste», «Gran Transformación» y «Política Verde» sean todos expresiones de la idea de intervencionismo.

Si la teoría del intervencionismo es correcta, y me temo que lo es, el mundo occidental se está alejando del orden económico y social libre —que es, en última instancia, una idea de la Ilustración europea— y se dirige hacia un sistema económico y social no libre.

Tenemos que estar en guardia: en un régimen intervencionista, la digitalización aumenta enormemente las posibilidades de que los gobiernos y sus burocracias y los grupos de intereses especiales se hagan con el poder, y lo utilicen para sus propios fines (como las grandes empresas, las grandes tecnologías, las grandes farmacéuticas y la gran banca).

Y es realista suponer que todos estos actores quieren conseguir sus objetivos controlando el dinero lo máximo posible.

Por esta razón, la emisión de monedas digitales de los bancos centrales, en particular, debe suscitar una gran preocupación para quienes desean preservar una sociedad libre, próspera y pacífica.

Un libre mercado de dinero

La buena noticia es que: No hay argumentos económicos o éticos convincentes para que un gobierno monopolice el dinero y sustituya la elección del mercado por su propio dinero fiduciario.

De hecho, hay muy buenas razones para abogar por el libre mercado del dinero.

En un libre mercado de dinero, las personas tendrían total libertad para elegir el tipo de dinero que quieren tener, y las personas también tendrían la libertad de ofrecer bienes que otros quieran demandar como dinero.

En un libre mercado de dinero, la demanda de dinero determinará lo que es el dinero. Y no debemos dudar de que la gente demandará con toda probabilidad «dinero sano»— es decir, dinero que sea bueno y justo.

¿Cómo se elegiría el dinero en un mercado libre? El Sr. Miller optaría por «algo» como dinero que su panadero, por ejemplo, aceptaría como medio de intercambio.

El panadero, a su vez, aceptaría de buen grado «algo» que cree que su zapatero aceptará como medio de intercambio.

En otras palabras, la gente elegirá un dinero que será muy preferido por sus socios comerciales, es decir, el bien con mayor comerciabilidad y liquidez de todos los bienes.

Y solemos saber qué propiedades (físicas) debe tener tal bien: debe ser, por ejemplo, escaso, homogéneo, duradero, transportable, minable, divisible, y debe representar un valor de cambio relativamente alto por unidad.

Esto explica muy bien por qué, al menos en el pasado, la gente ha optado por utilizar los metales preciosos, especialmente en forma de oro y plata, como dinero cuando se les ha dado a elegir.

El mensaje que quiero recalcar (y que creo que la mayoría de ustedes conoce muy bien) es que no hay razón para temer que un libre mercado de dinero no funcione.

De hecho, se puede esperar que funcione perfectamente— como cualquier otro mercado libre, como, por ejemplo, el mercado libre de calzado deportivo, libros, música, coches y teléfonos móviles.

Un libre mercado de dinero proporcionaría el mejor dinero posible al menor coste.

«Ilustración monetaria»

La cuestión fundamental es si las nuevas tecnologías pueden por sí solas mejorar el dinero.

La reciente evolución de los mercados de bitcoin, criptomonedas y monedas estables es ciertamente prometedora— sobre todo porque muestra inequívocamente que la gente ya está buscando un dinero mejor.

Los numerosos intentos empresariales de digitalizar el medio de pago por excelencia en el mundo, el oro, también han hecho interesantes progresos.

Aunque los avances tecnológicos ofrecen grandes oportunidades para mejorar nuestro dinero, podrían no ser suficientes— ya que los Estados y sus bancos centrales hacen todo lo posible para impedir un libre mercado de dinero.

Lo que también se necesita —además, y además de los avances tecnológicos— es la Ilustración Monetaria:

Familiarizar a la gente con la idea de que el monopolio del dinero fiduciario del gobierno es realmente destructivo y perjudicial para ellos.

Especialmente informando a la gente de que hay un dinero mejor para ellos, animándoles a exigir un dinero sólido —un dinero que sirva mejor a sus necesidades que las monedas fiduciarias de los Estados.

Esto va inevitablemente unido a la revelación de que los Estados (tal y como los conocemos hoy en día) se interponen en el camino de la gente para conseguir dinero sano.

Una vez que la gente se dé cuenta de que estaría mejor con el dinero de libre mercado, las posibilidades de acabar con el monopolio estatal del dinero, las leyes de curso legal y las cargas fiscales impuestas a los posibles candidatos al dinero aumentarán enormemente— e incluso puede que el Estado (tal y como lo conocemos hoy) desaparezca.

La gente debe tener la libertad de elegir qué tipo de dinero quiere utilizar: oro y plata, bitcoin o cualquier otro.

Permítanme terminar con una cita de Ludwig von Mises, que comprendió muy bien la importancia del dinero sólido para la libertad, y la prosperidad:

El principio del dinero sólido tiene dos aspectos. Es afirmativo al aprobar la elección por parte del mercado de un medio de cambio de uso común. Es negativo al obstruir la propensión del gobierno a entrometerse en el sistema monetario.

Y además:

Es imposible comprender el significado de la idea de la moneda sana si no se comprende que fue concebida como un instrumento para la protección de las libertades civiles contra las incursiones despóticas de los gobiernos. Ideológicamente pertenece a la misma clase que las constituciones políticas y las cartas de derechos.

Un libre mercado de dinero hará de nuestro mundo un lugar mejor.

Muchas gracias por su atención.

[1]Debo señalar que el dinero no es un derecho a los bienes, y en un mercado libre, nadie está obligado a darte nada por tu dinero.

Esta ponencia se presentó en la Conferencia sobre Dinero Electrónico celebrada en Praga el 27 de agosto de 2022. Luego en Mises.org

El Dr. Thorsten Polleit es economista jefe de Degussa y profesor honorario de la Universidad de Bayreuth. También actúa como asesor de inversiones.